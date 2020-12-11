"Голос" не допустить проведення виборів на Донбасі без контролю над кордоном і пропонує "Стратегію холодної деокупації", - нардеп Костенко

Через рік після проведення паризького саміту країн "нормандського формату" низка домовленостей так і не були виконані через дії російської сторони.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" ветеран АТО, народний депутат від політичної партії "Голос" Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.

Нардеп нагадав, що пройшов рік після саміту країн "нормандського формату" в Парижі. Він запропонував підвести підсумки і згадати, які були досягнуті домовленості і розібратися з тим, які з них виконані, а які ні і чому.

Далі, посилаючись на інформацію з відкритих джерел, Костенко детально зупиняється на розгляді кожної з домовленостей:

"До кінця 2020 року було продовжено дію так званого закону "про особливий статус Донбасу". Наша фракція ("Голос". - Ред.) голосувала проти цього. Позиція фракції чітка – не може бути ніякого "особливого статусу", який суперечить Конституції України і є кроком у напрямку дезінтеграції країни. Прийняття такого закону не вирішує проблеми регіону, оскільки їх корінь знаходиться в Кремлі. Днями в Раді було зареєстровано аналогічний законопроект про продовження закону про "особливого статусу" ще на рік, однак Росія все одно буде повторювати, що це не той "особливий статус", який вимагають "жителі Донбасу"", - пише нардеп.

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"Обмін полоненими "всіх на всіх". За цей рік відбулось 2 обміни. Добре, коли українці повертаються додому. Однак, обміну "всіх на всіх" так і не було. За даними ЗМІ та правозахисників у полоні залишаються мінімум 214 українців", - зазначає Костенко.

"Повне припинення вогню на Донбасі. Росія не виконує домовленостей. Щодня відбувається порушення режиму тиші, однак нашим військовим заборонено стріляти у відповідь. За невиконання цього ганебного наказу їм урізають заробітну плату. А Росія і надалі намагається розхитувати ситуацію, вдаючись до таких провокацій, як ініціатива з "інспектування" бойовиками українських позицій", - нагадує він.

Крім цього Костенко підкреслює, що було відкрито два нові пункти пропуску - КПВВ "Щастя" і КПВВ "Золоте". Однак ці КПВВ блокуються бойовиками. Влада розвиває інфраструктуру для населення, а фактично користуються нею терористи.

"Не відбулося розведення сил на трьох нових ділянка до кінця березня 2020 року як передбачалось домовленостями. Вважаю, що відведення наших збройних сил може спровокувати відновлення активних бойових дій та становитиме загрозу втрат нових територій", - випливає з повідомлення нардепа.

Також він зазначає, що не відбулося розробки та імплементації плану з розмінування територій, а робота ТКГ в цьому напрямку ведеться повільно.

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"Не відбувся саміт у Берліні, який повинен був пройти через чотири місяці після паризького. Росія постійно звинувачувала Україну в невиконанні взятих на себе в Парижі зобов’язань і таким чином блокувала і продовжує надалі блокувати зустрічі в Нормандському форматі", - акцентує "кіборг" Костенко.

"Російська сторона всіляко тисне на Україну, спонукаючи закріпити "формулу Штайнмаєра" в нашому законодавстві. Фракція Політичної Партії "Голос" не допустить проведення виборів на окупованих територіях Донбасу без повного контролю над кордоном з Росією. Будь-які вибори можливі лише за умови дотримання повної безпеки громадян. Безпека можлива лише за умови повного контролю над кордоном", - продовжує він.

"Як бачимо, з Росією неможливо домовитися. Владі потрібно було вже зрозуміти, що ворог її просто обдурює. Будь-які взяті на себе Україною зобов’язання, незалежно від реального стану реалізації, ворогом вважаються невиконаними. Виникає питання: чи потрібні нам взагалі зустрічі в такому форматі? Можливо варто перейти до іншої стратегії. Нами було запропоновано "Стратегію холодної деокупації". В ній детально розписаний поетапний план дій щодо повернення наших територій", - резюмував Костенко.