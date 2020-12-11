"Голос" не допустить проведення виборів на Донбасі без контролю над кордоном і пропонує "Стратегію холодної деокупації", - нардеп Костенко
Через рік після проведення паризького саміту країн "нормандського формату" низка домовленостей так і не були виконані через дії російської сторони.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" ветеран АТО, народний депутат від політичної партії "Голос" Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.
Нардеп нагадав, що пройшов рік після саміту країн "нормандського формату" в Парижі. Він запропонував підвести підсумки і згадати, які були досягнуті домовленості і розібратися з тим, які з них виконані, а які ні і чому.
Далі, посилаючись на інформацію з відкритих джерел, Костенко детально зупиняється на розгляді кожної з домовленостей:
"До кінця 2020 року було продовжено дію так званого закону "про особливий статус Донбасу". Наша фракція ("Голос". - Ред.) голосувала проти цього. Позиція фракції чітка – не може бути ніякого "особливого статусу", який суперечить Конституції України і є кроком у напрямку дезінтеграції країни. Прийняття такого закону не вирішує проблеми регіону, оскільки їх корінь знаходиться в Кремлі. Днями в Раді було зареєстровано аналогічний законопроект про продовження закону про "особливого статусу" ще на рік, однак Росія все одно буде повторювати, що це не той "особливий статус", який вимагають "жителі Донбасу"", - пише нардеп.
"Обмін полоненими "всіх на всіх". За цей рік відбулось 2 обміни. Добре, коли українці повертаються додому. Однак, обміну "всіх на всіх" так і не було. За даними ЗМІ та правозахисників у полоні залишаються мінімум 214 українців", - зазначає Костенко.
"Повне припинення вогню на Донбасі. Росія не виконує домовленостей. Щодня відбувається порушення режиму тиші, однак нашим військовим заборонено стріляти у відповідь. За невиконання цього ганебного наказу їм урізають заробітну плату. А Росія і надалі намагається розхитувати ситуацію, вдаючись до таких провокацій, як ініціатива з "інспектування" бойовиками українських позицій", - нагадує він.
Крім цього Костенко підкреслює, що було відкрито два нові пункти пропуску - КПВВ "Щастя" і КПВВ "Золоте". Однак ці КПВВ блокуються бойовиками. Влада розвиває інфраструктуру для населення, а фактично користуються нею терористи.
"Не відбулося розведення сил на трьох нових ділянка до кінця березня 2020 року як передбачалось домовленостями. Вважаю, що відведення наших збройних сил може спровокувати відновлення активних бойових дій та становитиме загрозу втрат нових територій", - випливає з повідомлення нардепа.
Також він зазначає, що не відбулося розробки та імплементації плану з розмінування територій, а робота ТКГ в цьому напрямку ведеться повільно.
"Не відбувся саміт у Берліні, який повинен був пройти через чотири місяці після паризького. Росія постійно звинувачувала Україну в невиконанні взятих на себе в Парижі зобов’язань і таким чином блокувала і продовжує надалі блокувати зустрічі в Нормандському форматі", - акцентує "кіборг" Костенко.
"Російська сторона всіляко тисне на Україну, спонукаючи закріпити "формулу Штайнмаєра" в нашому законодавстві. Фракція Політичної Партії "Голос" не допустить проведення виборів на окупованих територіях Донбасу без повного контролю над кордоном з Росією. Будь-які вибори можливі лише за умови дотримання повної безпеки громадян. Безпека можлива лише за умови повного контролю над кордоном", - продовжує він.
"Як бачимо, з Росією неможливо домовитися. Владі потрібно було вже зрозуміти, що ворог її просто обдурює. Будь-які взяті на себе Україною зобов’язання, незалежно від реального стану реалізації, ворогом вважаються невиконаними. Виникає питання: чи потрібні нам взагалі зустрічі в такому форматі? Можливо варто перейти до іншої стратегії. Нами було запропоновано "Стратегію холодної деокупації". В ній детально розписаний поетапний план дій щодо повернення наших територій", - резюмував Костенко.
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До сраки тот контроль над границей когда паРашная армия внутри под видом местной милиции...
«Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди»
А что - есть расход боеприпасов? Или есть незаполненность?
Речь идёт не о выборах. Речь идёт о легализации армии РФ внутри Украины и постановке её на довольствие в Украине.
Речь идёт о внедрении представителей страны-оккупанта в структуры власти Украины.
Контроль границы нужен - это один из шагов.
Выборы, как легализация структур страны-оккупанта в правовом поле Украины - недопустимы.
не знаю за що Савсун, а Рудик, я так розумію, через заяву щодо "ЄС".
принаймні ті депутати "Голосу" яких я де чув чи читав висловлюють виважену розумну позиції й, найголовніш, українську.
почитав їхню "стратегію холодної деокупації": виважено, непоспіхом, впродовж 7-8 років (може більше), люди усвідомлюють глибину проблему й неможливість вирішити її за п'ять хвилин, як суспільству те ****** малорос-недоумок- зеленське чи падлюки - опзж.
Спікери: Ірина Геращенко, народна депутатка України (фракція «Європейська Солідарність»), членкиня Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва
Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка України (фракція «Європейська Солідарність»), Голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом
Андрій Костін, народний депутат України 9-го скликання, член партії «Слуга народу»
Сергій Рахманін, народний депутат України (фракція «Голос»), Голова Тимчасової спеціальної комісїї Верховної Ради України з питань формування і реалізації державної політики щодо відновлення територіальної цілісності та забезпечення суверенітету України
Олексій Арестович, спікер української делегації у ТГК
Модератор: Валерій Чалий, Голова правління Українського кризового медіа-центру.
Костенко не хоче туди зайти поговорити?
а може давно на часі викинути з ВР "слугнароду", "опзж", "займайбутнє" та інше прокацапське лайно.
їх у раді раз, два та й нема: "Голос, "ЄС".
не з "батьківщиною" ж "ЄС" об'єднуватись.
а потом ЕС поддержала кандидатов от "голоса" на вторых турах местных выборов а голос нет. тоже "необдуманно".
и не надо про "необдуманно". политик тем и отличается от базарной бабы что всегда думает что и когда сказать. захотелось въехать в рай на хайпе ЕС? в результате и в рай не въехали и "с пацанами как то неудобно получилось". голос это самонемочь-2
почитаю.
"потом мнение свое высказывайте"
а оцього не треба.
"и не надо про "необдуманно". политик тем и отличается от базарной бабы что всегда думает что и когда сказать."
я не буду наводити приклади висловів політиків з "БПП"/ "ЄС" аби не розводити непотрібний нам обом срач.
але до складу "Голосу" я все ж таки маю менше питань ніж до складу "ЄС", але то таке, повторюся - українських сил занадто мало, тож вони повинні об'єднуватися.
ці території "утримують" російські окупаційні війська.
колаборантське лайно виконує роль слухняних ланцюгових псів.
Если бы товарищ удосужился прочитать этот закон до конца, то понял бы, что он был принят так, чтобы не выполняться. А НЕ принять его было нельзя - для сохранения поддержки Запада...