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Новини Санкції проти Росії
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"У разі продовження російської агресії проти України, санкції мають бути посилені", - МЗС

Міністерство закордонних справ України вітає політичне рішення Європейської Ради продовжити термін дії економічних і секторальних санкцій щодо РФ на наступні 6 місяців.

Про це йдеться в коментарі МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

"Розглядаємо це рішення як черговий потужний сигнал підтримки ЄС зусиль українського керівництва у рамках "Нормандського формату" та Тристоронньої контактної групи з метою відновлення територіальної цілісності й суверенітету України", - йдеться в повідомленні.

У МЗС України зазначили, що в ситуації, коли російська сторона демонструє відсутність намірів виконувати Мінські домовленості, консолідований політичний тиск на РФ з боку Євросоюзу є принципово важливим.

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"У разі продовження російської агресії проти України, санкції мають бути посилені", - підсумували в міністерстві.

Нагадаємо, 10 грудня країни Євросоюзу продовжили на півроку дію економічних санкцій проти Росії, введених за окупацію Криму.

Автор: 

МЗС (4113) росія (65052) санкції (11806) Рада Європи (459)


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Топ коментарі
+4
А что подразумевает - продолжение агрессии . Я например считаю продолжением, оккупацию Крыма и Севастополя, препятствие к свободному судоходству в Азовском море, оккупацию ОРДЛО, политико- экономическое давление, непрекращающиеся обстрелы, наличие на нашей суверенной территории российских военных, техники, поставка боеприпасов и оружия, введение рублевой зоны, выдача массово российских паспортов, оголтелая пропаганда, не осуществление выдачи всех наших задержанных граждан и многое другое. А вы что считаете...
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11.12.2020 10:31
+2
Они ничего не считают, бюджетные деньги капают, лохи молчат, впереди еще три года очковтирательства...
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11.12.2020 10:37
+2
Нужно армию до Львова отвести, а лучше вообще распустить...
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11.12.2020 10:39
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Нужно армию до Львова отвести, а лучше вообще распустить...
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11.12.2020 10:39 Відповісти
Правильно будет оттягивание российской агрессии, а продолжение агрессии это захват других земель на территории Украины.... наверно так?
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11.12.2020 10:24 Відповісти
Прежде всего санкции нужно усилить против т.в. каналов Медвечука !
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11.12.2020 10:29 Відповісти
А что подразумевает - продолжение агрессии . Я например считаю продолжением, оккупацию Крыма и Севастополя, препятствие к свободному судоходству в Азовском море, оккупацию ОРДЛО, политико- экономическое давление, непрекращающиеся обстрелы, наличие на нашей суверенной территории российских военных, техники, поставка боеприпасов и оружия, введение рублевой зоны, выдача массово российских паспортов, оголтелая пропаганда, не осуществление выдачи всех наших задержанных граждан и многое другое. А вы что считаете...
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11.12.2020 10:31 Відповісти
Они ничего не считают, бюджетные деньги капают, лохи молчат, впереди еще три года очковтирательства...
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11.12.2020 10:37 Відповісти
Какие "три" года. Он уже забыл клятвы на стадионе и в других местах и начал разговоры о втором сроке. Оказалось и тут врал.., а казалось бы хоть тут бы сдержит слово. Хотя о чем это я, слово держат мужики, а не клоуны.
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11.12.2020 10:45 Відповісти
Думаю шансов на второй срок у него нет, пусть еще первый досидит.
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11.12.2020 12:27 Відповісти
Да там сейчас Ермак, Левочкин ( серый кардинал столичного мэра) и огигархат готовит "достойную замену"вместо Зе - Пидалика, в случае чего. ( маленького клоуна заменить на большого, в смысле размеров не более того).
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11.12.2020 12:39 Відповісти
Да пусть готовят что угодно, ничего не получится у них.
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11.12.2020 12:41 Відповісти
Перш ніж розповідати про те, що має робити ЄС, треба максимально посилювати тиск і санкції проти цапівмосковії в Україні. Банки московітів продовжубть працювати в Україні, посіпаки цапівмосковії від Медвечука і Шарія вільно себе почувають в нашій країні і навіть вже приходять до місцевої влади, ригівське і сепарське лайно гуляє на свободі, а воно розповідаю як мають посилювати тиск в ЄС. Начніть з того, щоб назвати речі своїми іменами. У нас війна з московією, процапомосковські виродки сидіть у багатьох владних кабінетах, цапомосковські компанії продовжують грабувати Україну, московська пропаганда не блокується і багато іншого ще можна перелічувати. Тож висуньте язика з своєї боягузливої дупи і для початку назвіть московію ворогом, а війну справді війною.
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11.12.2020 15:17 Відповісти
 
 