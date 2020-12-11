"У разі продовження російської агресії проти України, санкції мають бути посилені", - МЗС

Міністерство закордонних справ України вітає політичне рішення Європейської Ради продовжити термін дії економічних і секторальних санкцій щодо РФ на наступні 6 місяців.

Про це йдеться в коментарі МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

"Розглядаємо це рішення як черговий потужний сигнал підтримки ЄС зусиль українського керівництва у рамках "Нормандського формату" та Тристоронньої контактної групи з метою відновлення територіальної цілісності й суверенітету України", - йдеться в повідомленні.

У МЗС України зазначили, що в ситуації, коли російська сторона демонструє відсутність намірів виконувати Мінські домовленості, консолідований політичний тиск на РФ з боку Євросоюзу є принципово важливим.

Також читайте: США посилили санкції проти Кадирова і його оточення

"У разі продовження російської агресії проти України, санкції мають бути посилені", - підсумували в міністерстві.

Нагадаємо, 10 грудня країни Євросоюзу продовжили на півроку дію економічних санкцій проти Росії, введених за окупацію Криму.