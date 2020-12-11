"У разі продовження російської агресії проти України, санкції мають бути посилені", - МЗС
Міністерство закордонних справ України вітає політичне рішення Європейської Ради продовжити термін дії економічних і секторальних санкцій щодо РФ на наступні 6 місяців.
Про це йдеться в коментарі МЗС, інформує Цензор.НЕТ.
"Розглядаємо це рішення як черговий потужний сигнал підтримки ЄС зусиль українського керівництва у рамках "Нормандського формату" та Тристоронньої контактної групи з метою відновлення територіальної цілісності й суверенітету України", - йдеться в повідомленні.
У МЗС України зазначили, що в ситуації, коли російська сторона демонструє відсутність намірів виконувати Мінські домовленості, консолідований політичний тиск на РФ з боку Євросоюзу є принципово важливим.
"У разі продовження російської агресії проти України, санкції мають бути посилені", - підсумували в міністерстві.
Нагадаємо, 10 грудня країни Євросоюзу продовжили на півроку дію економічних санкцій проти Росії, введених за окупацію Криму.
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