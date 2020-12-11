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Новини Коронавірус і карантин
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Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів із COVID-19 в цілому по Україні становить 44,2%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів із COVID-19 в цілому по Україні становить 44,2%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 11 грудня завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 перевищує 50% в 5 областях України і в Києві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% в Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Черкаській і Чернігівській областях, а також в Києві.

Завантаженість ліжок по Україні становить 44,2%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

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Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів із COVID-19 в цілому по Україні становить 44,2%, - МОЗ 01

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карантин (18172) МОЗ (5391) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Їм повірити - себе обманути .Сімя 4 людини у всіх ковід з них 2 лежачих з запаленням і всі вдома .Просто тупо не беруть в лікарню. І ці люди самі себе проколюють. Якби на свої очі не бачив не писав би.
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11.12.2020 10:29 Відповісти
Середні показники вільних ліжок в лікарнях це повна дурня. Ніхто ці дані не перевіряє і вони ні про що не говорять. Має значення інформація про те де в лікарнях закінчились на 70-80-90-100% місця з киснем або взагалі закінчились місця в палатах і скільки таких лікарень по обласятям, щоб розуміти куди направляти допомогу. В райцентрі одна лікарня, якщо там закінчуються місця - це катастрофа. В містах кілька лікарень, можна приймати ковідних хворих в резеврні лікарні, там можна почекати. А в райцентрах мають розгортатись додаткові опалювальні намети та кисневе обладнання, щоб забезпечити всіх хворих медичною допомогою.
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11.12.2020 10:42 Відповісти
Это потому что еще больных людей записывают в статистике к "выздоровевшим" и отправляют лечиться домой.Хоть они еще " никакие" Знаю на примере близких.
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11.12.2020 10:34 Відповісти
Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине составляет 44,2%, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9945
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11.12.2020 10:37 Відповісти
 
 