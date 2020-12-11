Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів із COVID-19 в цілому по Україні становить 44,2%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 11 грудня завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 перевищує 50% в 5 областях України і в Києві.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% в Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Черкаській і Чернігівській областях, а також в Києві.
Завантаженість ліжок по Україні становить 44,2%.
Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.
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