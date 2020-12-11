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Дефолт невигідний для України, всі заплатять через те, що будуть високі ціни, - радник глави ОП Милованов

Дефолт невигідний для України, всі заплатять через те, що будуть високі ціни, - радник глави ОП Милованов

Україна використовує різні механізми для вирішення проблем з Міжнародним валютним фондом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив радник глави ОП Тимофій Милованов.

"Постійно відбувається те, що називається rollover – коли виплачується частина боргу, і на нових умовах позичається частина, ми щось виплачуємо і беремо нове. Це і є те, що називається реструктуризацією. Різні механізми для цього використовуються. Також був викуп варантів, наприклад, влітку чи восени, тобто певні механізми використовуються", — сказав він.

За словами радника голови ОП, Україні невигідно, щоб стався дефолт.

"Друге: вигідно нам дефолт чи невигідно – це питання математики. На мою думку, невигідно. Буде дорожче. Ми можемо навіть це побачити в таких "ролловерах" — коли раніше борг був за меншими відсотками, а тепер за вищими. Якщо ми зробимо дефолт, відсотки на наступний борг зростуть ще більше, або буде інфляція чи суперінфляція – і це теж податок на всіх, тому що всі заплатять через те, що будуть високі ціни", — сказав він.

Також читайте: Радник глави ОП Милованов: "До дефолту ще дожити треба"

Автор: 

дефолт (204) МВФ (3068) Милованов Тимофій (416)


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Топ коментарі
+8
посылатели мвф, главное чтоб барыги перестали красть 1-2-3 ввп и денег будет завались, по $4000 каждому... так вроде говорили. а как тока порох уйдет пенсия сразу удвоится, а потом в 7 раз
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11.12.2020 10:47
+7
все заплатят за то, что 46% идиотов проголосовали в 2019 году за недоробло из квартала
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11.12.2020 10:52
+3
все заплатят бене...почему же ему невыгоден
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11.12.2020 10:49
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Глибока думка. Чи це заперечення з вікон Овертона? Баня сказав корисно, значить корисно.
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11.12.2020 10:47 Відповісти
посылатели мвф, главное чтоб барыги перестали красть 1-2-3 ввп и денег будет завались, по $4000 каждому... так вроде говорили. а как тока порох уйдет пенсия сразу удвоится, а потом в 7 раз
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11.12.2020 10:47 Відповісти
все заплатят бене...почему же ему невыгоден
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11.12.2020 10:49 Відповісти
зеленое гуано должно ответить и за "высокие проценты", которые оно вынимает из карманов граждан Украины!
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11.12.2020 10:51 Відповісти
той, хто зберіг СКВ - той перестрахувався.
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11.12.2020 10:52 Відповісти
все заплатят за то, что 46% идиотов проголосовали в 2019 году за недоробло из квартала
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11.12.2020 10:52 Відповісти
бородатая няня с пасынком тоже заплатит?...
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11.12.2020 10:53 Відповісти
"Дефолт невыгоден для Украины, все заплатят из-за того, что будут высокие цены, - советник главы ОП Милованов" - выгоден, невыгоден, Коломойский сказал дефолт, значит дефолт.
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11.12.2020 10:57 Відповісти
Судьи Украины хотят жрать ...
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11.12.2020 11:01 Відповісти
люди хотя бы в нижнем белье остануться, или разденете до гола
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11.12.2020 11:02 Відповісти
и вообще; нашему правительству пандемия,, манна небесная. Особенно когда умирают пожилые люди (пенсионеры). Война, то же самое, только тут речь о патриотах. халява. там не нужно платить а сдесь некому будет бастовать и наказивать преступников во власти и пусть мне кто то докажет обратное.......
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11.12.2020 11:09 Відповісти
Вот и произнесено это слово- " дефолт".
Что-то это мне не нравится.😒
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11.12.2020 11:15 Відповісти
А у Милованова есть пример страны, которой дефолт был выгоден?
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11.12.2020 11:19 Відповісти
Ну, допустим, не все заплатят!
Кто то еще и наварится. В первую очередь те, чьи деньги в офшорах.
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11.12.2020 12:27 Відповісти
А на стадіоні про дефолт Зеля не говорив.
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11.12.2020 14:55 Відповісти
 
 