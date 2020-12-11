Дефолт невигідний для України, всі заплатять через те, що будуть високі ціни, - радник глави ОП Милованов
Україна використовує різні механізми для вирішення проблем з Міжнародним валютним фондом.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив радник глави ОП Тимофій Милованов.
"Постійно відбувається те, що називається rollover – коли виплачується частина боргу, і на нових умовах позичається частина, ми щось виплачуємо і беремо нове. Це і є те, що називається реструктуризацією. Різні механізми для цього використовуються. Також був викуп варантів, наприклад, влітку чи восени, тобто певні механізми використовуються", — сказав він.
За словами радника голови ОП, Україні невигідно, щоб стався дефолт.
"Друге: вигідно нам дефолт чи невигідно – це питання математики. На мою думку, невигідно. Буде дорожче. Ми можемо навіть це побачити в таких "ролловерах" — коли раніше борг був за меншими відсотками, а тепер за вищими. Якщо ми зробимо дефолт, відсотки на наступний борг зростуть ще більше, або буде інфляція чи суперінфляція – і це теж податок на всіх, тому що всі заплатять через те, що будуть високі ціни", — сказав він.
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Что-то это мне не нравится.😒
Кто то еще и наварится. В первую очередь те, чьи деньги в офшорах.