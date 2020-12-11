За матеріалами контррозвідки СБУ суд Луганщини виніс обвинувальний вирок за держзраду керівниці однієї з обласних держустанов. ФОТО

За матеріалами контррозвідки Служби безпеки України Біловодський районний суд Луганської області ухвалив звинувачувальний вирок за державну зраду керівниці структурного підрозділу одного з обласних державних установ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Контррозвідники встановили, що чиновницю завербували представники російських спецслужб під час її перебування на тимчасово окупованій території Луганської області у сімейних справах. Жінку затримали бойовики на КПВВ "Станиця Луганська" і передали співробітнику ФСБ РФ, який через шантаж та психологічний тиск примусив її погодитись на конфіденційну співпрацю.

Фото: сайт СБУ

"Представник ворожої спецслужби відпрацював чиновниці завдання зі збору інформації про кадровий склад і діяльність українських правоохоронних структур та органів влади. Отримані відомості вона мала передавати куратору особисто під час чергових перетинів лінії розмежування.

Після повернення на контрольовану державою територію жінка була викрита контррозвідниками під час спроби виконати отримане від російської спецслужби завдання і добровільно повідомила про всі обставини свого вербування", - сказано в повідомленні.

Суд визнав громадянку України винною у готуванні до держзради. При цьому, врахувавши, що вона сприяла слідству і надала важливу інформацію, яка використовується для подальшого документування підривної діяльності ФСБ РФ проти України, звільнив її від кримінальної відповідальності.

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Досудове розслідування здійснювалося під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

"Черговий раз закликаємо громадян України утриматись від відвідування ТОТ і зауважуємо, що особливий інтерес для ворога становлять представники органів державної влади і управління, а також правоохоронці, які мають доступ до державних секретів.

Також нагадуємо, що згідно із ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України державна зрада карається позбавленням волі строком до п`ятнадцяти років. Водночас, відповідно до ч. 2 ст. 111 КК України, звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання", - додали в прес-службі СБУ.