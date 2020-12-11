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Новини Силовики
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За матеріалами контррозвідки СБУ суд Луганщини виніс обвинувальний вирок за держзраду керівниці однієї з обласних держустанов. ФОТО

За матеріалами контррозвідки Служби безпеки України Біловодський районний суд Луганської області ухвалив звинувачувальний вирок за державну зраду керівниці структурного підрозділу одного з обласних державних установ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Контррозвідники встановили, що чиновницю завербували представники російських спецслужб під час її перебування на тимчасово окупованій території Луганської області у сімейних справах. Жінку затримали бойовики на КПВВ "Станиця Луганська" і передали співробітнику ФСБ РФ, який через шантаж та психологічний тиск примусив її погодитись на конфіденційну співпрацю.

За матеріалами контррозвідки СБУ суд Луганщини виніс обвинувальний вирок за держзраду керівниці однієї з обласних держустанов 01

Фото: сайт СБУ

"Представник ворожої спецслужби відпрацював чиновниці завдання зі збору інформації про кадровий склад і діяльність українських правоохоронних структур та органів влади. Отримані відомості вона мала передавати куратору особисто під час чергових перетинів лінії розмежування.

Після повернення на контрольовану державою територію жінка була викрита контррозвідниками під час спроби виконати отримане від російської спецслужби завдання і добровільно повідомила про всі обставини свого вербування", - сказано в повідомленні.

Суд визнав громадянку України винною у готуванні до держзради. При цьому, врахувавши, що вона сприяла слідству і надала важливу інформацію, яка використовується для подальшого документування підривної діяльності ФСБ РФ проти України, звільнив її від кримінальної відповідальності.

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Досудове розслідування здійснювалося під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

"Черговий раз закликаємо громадян України утриматись від відвідування ТОТ і зауважуємо, що особливий інтерес для ворога становлять представники органів державної влади і управління, а також правоохоронці, які мають доступ до державних секретів.

Також нагадуємо, що згідно із ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України державна зрада карається позбавленням волі строком до п`ятнадцяти років. Водночас, відповідно до ч. 2 ст. 111 КК України, звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання", - додали в прес-службі СБУ.

Автор: 

контррозвідка (470) Правоохоронні органи (2707) СБУ (12797) силовики (2513) державна зрада (1681) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+3
А зачем госслужащих пропускают в ОРДЛО? Или они думаюют что ФСБ не в курсе что они госслужащие и могут обладать специфическими знаниями..?
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11.12.2020 10:57
+2
А тут все зрозуміло... Ніхто і ні защо не поніс покарання. Окозамилювання, як завжи. А формулювання як вам подобається - "в підготовці держзради"....... Це як ? Або є держзрада або її не має.
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11.12.2020 11:45
+2
контрольные органы , а почему вы держслужбовцев допущеных к державной тайне , спокойно разрешаете и пропускаете в лугандон. я понимаю что у них там родня, но тогда пусть уходят с госслужбы на работу в часные структуры и ездят хоть в северную корею.... вам не кажется , что именно вы своим пофигизмом это допустили...и в этом виноваты? а потом рапорт ете сами о своих победах в виде выявления шпионов. офигенные дрстижения панове. .. и второе, а не йух всякую шелупонь и поофурсеток на госслужбу брать! я так понимаю эта передком госслужбу себе пробила?
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11.12.2020 12:10
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А зачем госслужащих пропускают в ОРДЛО? Или они думаюют что ФСБ не в курсе что они госслужащие и могут обладать специфическими знаниями..?
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11.12.2020 10:57 Відповісти
некой руководительнице некого предприятия. ну очень интересные и. конкретные новости. а главное что все поняли, кто, от куда и за что. МОЛОДЦИ!!!!!!!!!!!!!!
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11.12.2020 10:59 Відповісти
А тут все зрозуміло... Ніхто і ні защо не поніс покарання. Окозамилювання, як завжи. А формулювання як вам подобається - "в підготовці держзради"....... Це як ? Або є держзрада або її не має.
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11.12.2020 11:45 Відповісти
если кто то , кое где, у нас порой..... жившие при совке надеюсь помнят эту ментовскую песню. вот и у нас такой же совок.... еще и морду шпионке прикрыли. а ведь этотвы контрразведчики ё на держслужбу сами отбирали и рекомендовали..... короче - служба дни и ночи.....
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11.12.2020 12:15 Відповісти
на чем можно погореть? опять долбаные пенсии для сепаров оформить? так сам недо-преЗЕдент работает в режиме сдачи..
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11.12.2020 11:52 Відповісти
загран паспорта для лугандона оформлять. быстро, качественно и за бабки зеленые......
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11.12.2020 12:17 Відповісти
ты знаешь, таки да! инфа по Крыму о био-паспортах гуляет несколько лет.живут же люди! а мы - так, мелочь, быдлота неотесаная, "майданутые" на всю голову...
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11.12.2020 13:07 Відповісти
Черговий сєпар на волі, а Торнадо сидить...
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11.12.2020 12:02 Відповісти
контрольные органы , а почему вы держслужбовцев допущеных к державной тайне , спокойно разрешаете и пропускаете в лугандон. я понимаю что у них там родня, но тогда пусть уходят с госслужбы на работу в часные структуры и ездят хоть в северную корею.... вам не кажется , что именно вы своим пофигизмом это допустили...и в этом виноваты? а потом рапорт ете сами о своих победах в виде выявления шпионов. офигенные дрстижения панове. .. и второе, а не йух всякую шелупонь и поофурсеток на госслужбу брать! я так понимаю эта передком госслужбу себе пробила?
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11.12.2020 12:10 Відповісти
"Это не ерунда! Это совсем даже не ерунда,
дружище Битнер! Особенно в таком деле."©
(начальник IV управления "Гестапо" РСХА
Третьго Рейха группенфюрер СС Г.Мюллер,
к/ф "17 мгновений весны", 10-я серия)
А вот интересно, Клим(Чугун)кин в бытность министром иносранных делов папу с мамой на Курщине не проведывал? А его благоверная - тогдашняя заместитель руководителя главного департамента внешней политики и европейской интеграции, руководитель департамента внешней политики Администрации Президента Украины родного папу - советского генерала в отставке, награждённого в 2014 году медалью «За возвращение Крыма» и проживающего в Крыму, - не навещала? Или может проживавшая под одной крышей с Порохатым Барыгою невестка в бытность его гарантом у маменьки с папенькой в Санкт-Петербурге не гостила? И т.д., и т.п.
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11.12.2020 12:52 Відповісти
Вообще-то идёт война и есть линия фронта ... и госчинуша , как никак , представитель Украины .
Поэтому -- судить нужно не только саму чиновницу , но и тех , кто её назначил , если он знал, что у неё "семейные дела" по ту сторону фронта .

Если есть "семейные дела" , то работай в частном секторе ...
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11.12.2020 12:57 Відповісти
согласен на 100% а если еще учесть что госчиновники допущены к гостайне так и на 200. без сомнения тут нужно драть органы допустившие ё к госслужбе.... как говорил МЖванецкий - тщательнее надо ребята!
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11.12.2020 13:22 Відповісти
 
 