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Україна здійснила історичні реформи і відкрита для світу як інвестиційна гавань, - Зеленський

Україна здійснила історичні реформи і відкрита для світу як інвестиційна гавань, - Зеленський

Сьогодні, 11 грудня, в Києві проходить міжнародна конференція "Україна: інвестиційна гавань в часи змін", яка присвячена глибинним реформам і поліпшенню умов для бізнесу в Україні.

Захід, організований урядовим Офісом із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest за підтримки Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України", зібрав близько тисячі учасників – представників бізнес-спільноти з понад 60 країн світу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс президента України.

Згідно з повідомленням, своє відеозвернення до учасників конференції записав глава держави Володимир Зеленський.

"Україна – динамічна європейська країна, яка вдосконалює свій інвестиційний клімат, щоб конкурувати на світовому рівні, створювати нові можливості для бізнесу та збільшувати прямі іноземні інвестиції", – сказав Зеленський.

За словами Президента, попри виклики, протягом 2020 року Україна з допомогою бізнес-спільноти здійснила історичні реформи: ухвалила законодавство про запровадження ринку землі, підвищила прозорість податкової системи, підтримала бізнес доступними кредитами, розпочала відкриту приватизацію, підписала перші концесійні угоди. Також була запущена "Дія" – цифрова платформа для бізнесу та громадян, яка поставила Україну в ряд провідних країн з цифровими паспортами та онлайн-послугами.

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Крім цього глава держави зазначив прогресивну роль IT-галузі.

"Понад сто міжнародних компаній мають свої інноваційні потужності в Україні. Ми співпрацюємо з Microsoft, яка інвестуватиме понад 500 мільйонів доларів у розвиток хмарних сервісів в Україні", – зауважив Президент.

Він подякував команді UkraineInvest за організацію конференції та наголосив: "Україна відкрита для світу як інвестиційна гавань у час змін".

Ключовими темами конференції стали: посилення захисту прав інвесторів, стимулювання залучення інвестицій у малий і середній бізнес, перспективи релокації виробничих потужностей в Україну, посилення комунікації між регіонами та світом, а також успішні кейси інвесторів у нашій країні.

Автор: 

бізнес (1974) Зеленський Володимир (23764) інвестиції (2053) реформи (3206)


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Топ коментарі
+71
Дегенерат. Который думает, что и остальные такие же...
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11.12.2020 10:55
+36
Нет таких реформ. И не будет при зеленском. И инвесторы это знают лучше нас с вами.
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11.12.2020 11:07
+34
Ну и кретин...
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11.12.2020 10:56
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володя! ты дурак?
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11.12.2020 12:11 Відповісти
Оно просто Вовочка.
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11.12.2020 13:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=LRctP0Y6RUI Поярков хвалит Зеленского.
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11.12.2020 12:13 Відповісти
"Жить стало лучше, жить стало веселее" Киля Азиров
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11.12.2020 12:15 Відповісти
володя! что бы не сдохнуть с голода "на пенсию" в "демократической европейской стране" я вынужден работать за границей!
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11.12.2020 12:15 Відповісти
Вернуть Пороха,Яценюка,Турчинова.
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11.12.2020 13:11 Відповісти
Этих только в тюрьму. Украину только в состав рашки губернией или колонией.Так мечтают только современные фашисты - рашисты.
С чем вас и поздравляю.
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11.12.2020 20:49 Відповісти
О, то він вже й "нєзамєнімий". А дотепер був тільки "найвеличніший" і "найвпливовіший".
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11.12.2020 14:16 Відповісти
Зюзя как та актриса из порнофильма о которой он говорил, которая готова принять со всех сторон.
Зюзя, ты помнишь эти свои слова?
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11.12.2020 12:17 Відповісти
Він таким і був все своє життя. Хто платить від того й приймає.
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11.12.2020 14:17 Відповісти
А почему как, если так оно и есть - дешевая, плагиатящая, даже зачленограить(тобто сделать фрикции о рояль) актриска. Тьфу на нее.
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12.12.2020 10:19 Відповісти
Не понятно.
Смеяться или плакать от таких досягнень?
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11.12.2020 12:18 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3377847.html Ну так что, мартышка ЗЕленая, дефолт?
Украина имеет все шансы въехать в Новый год вообще без бюджета и в состоянии экономической катастрофы. Возобновление Северным апелляционным судом рассмотрения иска об отмене национализации «Приватбанка» (состоялось вчера), делает более чем реальным возвращение банка его бывшим владельцам - Коломойскому и Боголюбову.

Хозяйственный суд Киева практически завершил рассмотрение иска структур Коломойского - для вынесения решения ему нужно всего одно заседание. Антиколомойским законом суд может просто пренебречь, под каким-нибудь формальным предлогом. А дальше - возникнет правовая коллизия, в которой очень многое будет зависеть от позиции президента Зеленского лично.

Зеленский попал в ловушку. Если он вообще не отреагирует и банк вернется Коломойскому - на сотрудничестве с финансовыми структурами Европы и США, можно будет ставить жирный крест. Принятие антиколомойского закона было требованием МВФ. В случае возвращения банка Коломойскому, в долг Украине дадут разве что отдельные коммерческие банки, да и то - под залог иностранной собственности государства. МВФ - это маркер, и если сотрудничать с государством перестает МВФ, то из числа серьезных финансовых структур, сотрудничать не будет никто.

Коломойскому все равно, он дефолта страны не боится - он его желает. Дефолт для него - прекрасная возможность скупить ряд государственных активов по дешевке. А вот с разъяренным населением, которое дефолт государства вернет прямо в начало 90-х,разбираться придется Офису президента и самому Зеленскому. Страна и так идет в этом направлении, сотрудничество с МВФ агонию может лишь продлить.

Справедливо и то, что в случае сопротивления Зеленского планам Игоря Коломойского, связанные с Коломойским депутаты за бюджет голосовать не будут, Коломойский совершит раскол «Слуги народа» и создаст фракцию под себя, как мы писали об этом. А канал «1+1», Зеленского начнет мешать с грязью с той же яростью благородной, с какой он мешал Петра Порошенко. Третьего выхода просто не существует.

Решение Северного апелляционного суда появилось потрясающе вовремя. Мы не претендуем на истину в последней инстанции, однако мы не верим, что такие совпадения возникают случайно.
Печерский холм.
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11.12.2020 12:18 Відповісти
Україна здійснила історичні реформи і відкрита для світу як інвестиційна гавань, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8947
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11.12.2020 12:23 Відповісти
В сием проникновенном спиче ЗЕлёносопельного БлаЗЕня для верности слово "гавань" следует заменить словом "гавно", шоб мир ненароком не вступил.
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11.12.2020 12:27 Відповісти
Для этого есть 2 слова :"говЕнь" и "гОвень".
Дипломатия однако!
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11.12.2020 13:07 Відповісти
Какие реформы? Которые похерил КСУ? Украина страна чиновников коррупционеров и олигархов к сожалению...
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11.12.2020 12:28 Відповісти
Инвеститоры просто писают кипятком , когда слышать , шо есть такая волшебная страна , где можно через суд отжать любой бизнес и что судьи в этой стране больше походят на барыг , чем на судей за пределами этой страны чудес !
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11.12.2020 12:30 Відповісти
Чувак из альтернативной реальности!..
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11.12.2020 12:30 Відповісти
Зелень, їбучий твій ріт. Ти шо в якійсь іншій країні **********? Проснись все в лайні: провалені всі основні реформи, боротьба з пандемію, здані нац. інтереси у війні з підарахою.
Де ти сучидло бачиш успіхи???
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11.12.2020 12:30 Відповісти
в бельіх дорожкаж
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11.12.2020 21:41 Відповісти
Поражает наглость и цинизм подобных заявлений. Абсолютно пустые слова, за которыми ничего кроме звенящей пустоты нет. Этот клоун реально идиот, или считает всех идиотами. Не нужно иметь семь пядей во лбу или спец. экономического образования - достаточно взглянуть на динамику ПИИ в Украину (Прямые Иностранные Инвестиции) что-бы увидеть, что при Порошенко инвестиции росли (и это во время войны!) А при Зеленском - всего лишь за год просто рухнули! ( И это при якобы обьявленном Зеленским мире!) И про какие такие ,,исторические" реформы оно вещает?! Везде,где не возьмутся за дело эти зеленые утырки- везде в итоге полный абзац.Всем ведь уже очевиден провал или невыполнение реформ во всех сферах: в судебной, в экономической, в политической, в военной.... А ведь для потенциальных инвесторов политическая нестабильность и непредсказуемость - главная проблема.... Ну а Вы бы доверили свои деньги этому клоуну, играющему роль президента?
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11.12.2020 12:36 Відповісти
"Этот клоун реально идиот, или считает всех идиотами".

Хіба ви не знаєте, що кожен судить про всіх по собі?
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11.12.2020 14:23 Відповісти
Я так понял, в программе конференции также есть выступление 95 квартала со своим фронтменом, с шутками про невероятное развитие страны и реформ в ней при зеленых импотентах))
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11.12.2020 12:37 Відповісти
Ага, и конкурсы у них прыкольные!
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11.12.2020 14:13 Відповісти
Инвестиционная говень или жопень...
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11.12.2020 12:46 Відповісти
Гавань...говень...жопень...акакаяразница!
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11.12.2020 12:49 Відповісти
Вову несло... Срочно заменить вывеску "конференция "Украина: инвестиционная гавань во времена перемен" на " Клуб четырех коней ".Кто в роли коней - каждый решает самостоятельно.
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11.12.2020 12:46 Відповісти
Україна здійснила історичні реформи і відкрита для світу як інвестиційна гавань, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9795
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11.12.2020 12:47 Відповісти
країна в жопе ...залишилося тільки територію продати
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11.12.2020 13:58 Відповісти
Україна здійснила історичні реформи і відкрита для світу як інвестиційна гавань, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2482
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11.12.2020 12:48 Відповісти
Обіцянки цацянки - зебілам на радість.
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11.12.2020 13:02 Відповісти
зайшли , купили ОВДП під 18% ...і вийшли заробивши свій "маленький" процент
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11.12.2020 13:57 Відповісти
Україна здійснила історичні реформи і відкрита для світу як інвестиційна гавань, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8605
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11.12.2020 12:49 Відповісти
інвестиції чого , хонда з сіменсом побудували підприємства ?
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11.12.2020 13:54 Відповісти
Пляяяяя,ну как......................что за треш?
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11.12.2020 12:58 Відповісти
А можно узнать,где и на какой планете расположена эта Украина,описанная величайшим писюнистом и геральдастом НАШЕЙ планеты?
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11.12.2020 13:01 Відповісти
Да никогда еще Украина не была в такой опе, как при президенте Зеленском. Заберите кто-то наконец наркотики у него.
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11.12.2020 13:04 Відповісти
Возле наших берегов або Триска або ще раз триска.. Яка гавань?
Вони до белоруссии скорее придут... Закройте рота цьому писюну...його моча до населения вместо инвестиций)
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11.12.2020 13:08 Відповісти
Видать, ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь снял пробу с нового урожая галлюциногенных грибов.
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11.12.2020 13:13 Відповісти
Молодец Зеленский. Люби дебилов их же оружием.
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11.12.2020 13:14 Відповісти
От би дожити до того дня, коли воно здохне.
І відчути океан злої, але радості.
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11.12.2020 13:16 Відповісти
В "родную говень"..
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11.12.2020 13:19 Відповісти
Боже яке воно недолуге, за ШО нам это
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11.12.2020 13:20 Відповісти
Инвестиционное ДНО !!!!!
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11.12.2020 13:21 Відповісти
Российский мерзавец, но очень умный и наблюдательный В.Сурков после саммита в Париже дал Зеленскому убийственную харатеристику: "Он необычайно легок в мыслях". Так в "Ревизоре" Гоголя характеризовали Хлестакова.
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11.12.2020 13:21 Відповісти
В українській літературі є його прообраз - Свирид Петрович Голохвастов, "За двома зайцями. Монологи цих двох персонажів:

https://www.youtube.com/watch?v=PqC5amepVB0

https://www.youtube.com/watch?v=jvVWFnQJU28
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11.12.2020 14:42 Відповісти
Да, особенно конституционный суд в этом преуспел
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11.12.2020 13:34 Відповісти
Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тимур Хромаєв точно увійде в українську історію, але не через великі досягнення.Сам Хромаєв, як зазначають опитані ЕП учасники ринку, за шестирічну каденцію самостійно не реалізував жодної реформи. Єдине суттєве досягнення комісії під його головуванням - чистка ринку від "сміттєвих" цінних паперів. Правда, натомість, наголошують спврозмовники ЕП, не з'явилося жодного нового інструменту, яким би зацікавилися інвестори. За час перебування на посаді Хромаєв налаштував проти себе ледь не весь ринок.Несприйняття ринком голови НКЦПФР, конфлікти з його учасниками і https://www.pard.ua/uk/news/5319-asotsiatsiyi-fondovoho-rynku-zvernulys-do/?fbclid=IwAR2yfsrzjmS7Jyzcx6eYS626Y4gvlreW1nBxMUfkhyF3lwN_wUYNuVB5Wr0 професійними об'єднаннями призвели до того, що ринок вирішив об'єднатися і висунути єдиного кандидата. "Ринок не переживе ще однієї шестирічки при Хромаєві", - пояснив керівник однієї з професійних асоціацій. На ухвалення рішення про заміну/не заміну голови комісії впливають https://www.instagram.com/p/B5SjGOVJcud/?utm_source=ig_web_copy_link дружні стосунки між дружиною Хромаєва, телеведучою Машею Єфросініною та першою леді Оленою Зеленською.www.epravda.com.ua
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11.12.2020 13:34 Відповісти
Киевская городская психиатрическая больница № 1 имени И. П. Павлова


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Круглосуточно

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01RbXt3G3YLnGKot-HbUEGSsiynGg:1607686764368&q=%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%E2%84%96+1+%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D0%B8.+%D0%BF.+%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD&ludocid=6748074552005845128&sa=X&ved=2ahUKEwijt-rz68XtAhWOvaQKHZqEB_0Q6BMwB3oECAkQAg Телефон : https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5&oq=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%B2+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5&aqs=chrome..69i57.10526j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk01ciRl6Zu_2wFu8sFnpIMVqLjnWFw:1607686728584&rflfq=1&num=10&rldimm=6748074552005845128&lqi=Cj3Qv9GB0LjRhdC40LDRgtGA0LjRh9C10YHQutCw0Y8g0LHQvtC70YzQvdC40YbQsCDQsiDQutC40LXQstC1WnAKL9C_0YHQuNGF0LjQsNGC0YDQuNGH0LXRgdC60LDRjyDQsdC-0LvRjNC90LjRhtCwIj3Qv9GB0LjRhdC40LDRgtGA0LjRh9C10YHQutCw0Y8g0LHQvtC70YzQvdC40YbQsCDQsiDQutC40LXQstC1&ved=2ahUKEwiZ5ffi68XtAhVniIsKHYspCyoQvS4wAHoECAMQKg&rlst=f# 044 463 7482

Вопросы и ответы
https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5&oq=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%B2+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5&aqs=chrome..69i57.10526j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk01ciRl6Zu_2wFu8sFnpIMVqLjnWFw:1607686728584&rflfq=1&num=10&rldimm=6748074552005845128&lqi=Cj3Qv9GB0LjRhdC40LDRgtGA0LjRh9C10YHQutCw0Y8g0LHQvtC70YzQvdC40YbQsCDQsiDQutC40LXQstC1WnAKL9C_0YHQuNGF0LjQsNGC0YDQuNGH0LXRgdC60LDRjyDQsdC-0LvRjNC90LjRhtCwIj3Qv9GB0LjRhdC40LDRgtGA0LjRh9C10YHQutCw0Y8g0LHQvtC70YzQvdC40YbQsCDQsiDQutC40LXQstC1&ved=2ahUKEwiZ5ffi68XtAhVniIsKHYspCyoQvS4wAHoECAMQKg&rlst=f# Задайте вопрос
В: На каких условиях можно положить пациента, в вашу больницу с Альцгеймера в стадии каждодневного ухода из дома?

О: На каких условиях можна положить на лечение парня 43 года, у которого начались проблемі после употребления амфетаминаhttps://www.google.com/search?q=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5&oq=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%B2+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5&aqs=chrome..69i57.10526j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk01ciRl6Zu_2wFu8sFnpIMVqLjnWFw:1607686728584&rflfq=1&num=10&rldimm=6748074552005845128&lqi=Cj3Qv9GB0LjRhdC40LDRgtGA0LjRh9C10YHQutCw0Y8g0LHQvtC70YzQvdC40YbQsCDQsiDQutC40LXQstC1WnAKL9C_0YHQuNGF0LjQsNGC0YDQuNGH0LXRgdC60LDRjyDQsdC-0LvRjNC90LjRhtCwIj3Qv9GB0LjRhdC40LDRgtGA0LjRh9C10YHQutCw0Y8g0LHQvtC70YzQvdC40YbQsCDQsiDQutC40LXQstC1&ved=2ahUKEwiZ5ffi68XtAhVniIsKHYspCyoQvS4wAHoECAMQKg&rlst=f# Показать все вопросы (80)
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11.12.2020 13:41 Відповісти
ЗЕшмркля вже на гриби перейшов, бо не вставляє?Маячня!!!!!!!!!!!!!
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11.12.2020 13:46 Відповісти
ЛСД з "коксом" ...
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11.12.2020 13:49 Відповісти
Невже в цю бредятину він сам вірить? Впевнений, що не вірить. Посто теперішня влада з однієх сторни хоче задовольнити кремлівські хотелки а з другої - не опинитися в Ростові. А тому і вибрали відповідну тактику: зроблять 2 кроки назустріч Путіну а потім, якщо дуже вже великий шум підніметься-на один крок відступлять. + до того користуються відомим правилом "якщо людині довго говорити, що вона свиня, то вона захрюкає." А тому постійно терендять як вони "реформують", " піднімають", "будують" , т.п. Якщо терендіти постійно-дивись і повірять.
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11.12.2020 14:07 Відповісти
Не ну что оно нюхает? Фиолетовые сны, ***!
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11.12.2020 14:17 Відповісти
Измененное состояние сознания?
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11.12.2020 14:31 Відповісти
Ще один про "говєнь" заговорив.
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11.12.2020 15:01 Відповісти
Дурень не розуміє, що він дурень, бо він - дурень!
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11.12.2020 15:08 Відповісти
Що воно несе? Блін, та заберіть вже в нього той мікрофон!
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11.12.2020 15:25 Відповісти
Кругом шутки юмора,гнусаві,але чомусь не весело! Інвестора не потрібно запрошувати ,створіть йому нормальні умови ,їх буде черга!
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11.12.2020 15:26 Відповісти
Вас рано выписали из феофании !
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11.12.2020 15:41 Відповісти
СРАНЬ ГОСПОДНЯ! ОНО ДУМАЕТ, ЧТО ВСЕ ТАКИЕ ДЕБИЛЫ КАК ОНО?
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11.12.2020 15:44 Відповісти
Само слово "гавань" уже настораживает...
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11.12.2020 16:14 Відповісти
В это не верят даже сами "зеленые черти", даже под аргентинским коксом. МВФ уже указал место этой шайке мошенников.
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11.12.2020 17:50 Відповісти
Україна здійснила історичні реформи і відкрита для світу як інвестиційна гавань, - Зеленський - Цензор.НЕТ 207
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11.12.2020 18:06 Відповісти
Не лги идиотов в стране только 5 млн., а не 73 %
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11.12.2020 23:42 Відповісти
инвестиционная гАвань или гОвень?
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11.12.2020 21:24 Відповісти
Дайте ему селедки
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11.12.2020 23:17 Відповісти
Почитала. Всі кричать, кажуть, що блазень - псих і наркоман, ще й питання ставлять ...

Інакше й бути не може: це свідомо обрана тактика. Типу - гіпноз.
Ви не бачите реформ ? Ну, як же ? Ось вони !
Ще не видно ? Я вам зараз про них знову розкажу і ви нарешті побачите ...

А ви собі галасуйте далі.
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12.12.2020 03:54 Відповісти
Панночко, хочу сказать Вам, шо зебик не на ту лошадь ставки поставил... Бо все его действия направлены не на производить, а на стяжать: чи то в виде усиленных налогов, а хоть и за воздух, кста, Евросоюз нас пеняет за самые дорогие тарифы, во всей Европе на переизбыточную у нас и самую дешевую в Европе нашу эл. энергию;
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12.12.2020 10:07 Відповісти
ЗЫ... зебики настолько - дыбилы , шо не в состоянии ВДУПЛИТЬ, шо наша электроэнергия, на экспорт, в Европе СТОИТ ДЕШЕВЛЕ , ЧЕМ У НАС, В СТРАНЕ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, для нас. Зебилоиды свое неумение вести в экономике прибыльный менеджмент, покрывают свой повальный минус в экономике стяжательством, в виде завышенных налогов для своих граждан. Для меня зебилоиды -нелегитимная власть, бо не выполнили ни одного предвыборного обещания + уже натворили много горя для страны, за что должны поголовно быть привлечены к ответственности, согласно УК Украины.
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12.12.2020 10:16 Відповісти
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