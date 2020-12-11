Україна здійснила історичні реформи і відкрита для світу як інвестиційна гавань, - Зеленський

Сьогодні, 11 грудня, в Києві проходить міжнародна конференція "Україна: інвестиційна гавань в часи змін", яка присвячена глибинним реформам і поліпшенню умов для бізнесу в Україні.

Захід, організований урядовим Офісом із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest за підтримки Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України", зібрав близько тисячі учасників – представників бізнес-спільноти з понад 60 країн світу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс президента України.

Згідно з повідомленням, своє відеозвернення до учасників конференції записав глава держави Володимир Зеленський.

"Україна – динамічна європейська країна, яка вдосконалює свій інвестиційний клімат, щоб конкурувати на світовому рівні, створювати нові можливості для бізнесу та збільшувати прямі іноземні інвестиції", – сказав Зеленський.

За словами Президента, попри виклики, протягом 2020 року Україна з допомогою бізнес-спільноти здійснила історичні реформи: ухвалила законодавство про запровадження ринку землі, підвищила прозорість податкової системи, підтримала бізнес доступними кредитами, розпочала відкриту приватизацію, підписала перші концесійні угоди. Також була запущена "Дія" – цифрова платформа для бізнесу та громадян, яка поставила Україну в ряд провідних країн з цифровими паспортами та онлайн-послугами.

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Крім цього глава держави зазначив прогресивну роль IT-галузі.

"Понад сто міжнародних компаній мають свої інноваційні потужності в Україні. Ми співпрацюємо з Microsoft, яка інвестуватиме понад 500 мільйонів доларів у розвиток хмарних сервісів в Україні", – зауважив Президент.

Він подякував команді UkraineInvest за організацію конференції та наголосив: "Україна відкрита для світу як інвестиційна гавань у час змін".

Ключовими темами конференції стали: посилення захисту прав інвесторів, стимулювання залучення інвестицій у малий і середній бізнес, перспективи релокації виробничих потужностей в Україну, посилення комунікації між регіонами та світом, а також успішні кейси інвесторів у нашій країні.