Україна здійснила історичні реформи і відкрита для світу як інвестиційна гавань, - Зеленський
Сьогодні, 11 грудня, в Києві проходить міжнародна конференція "Україна: інвестиційна гавань в часи змін", яка присвячена глибинним реформам і поліпшенню умов для бізнесу в Україні.
Захід, організований урядовим Офісом із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest за підтримки Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України", зібрав близько тисячі учасників – представників бізнес-спільноти з понад 60 країн світу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс президента України.
Згідно з повідомленням, своє відеозвернення до учасників конференції записав глава держави Володимир Зеленський.
"Україна – динамічна європейська країна, яка вдосконалює свій інвестиційний клімат, щоб конкурувати на світовому рівні, створювати нові можливості для бізнесу та збільшувати прямі іноземні інвестиції", – сказав Зеленський.
За словами Президента, попри виклики, протягом 2020 року Україна з допомогою бізнес-спільноти здійснила історичні реформи: ухвалила законодавство про запровадження ринку землі, підвищила прозорість податкової системи, підтримала бізнес доступними кредитами, розпочала відкриту приватизацію, підписала перші концесійні угоди. Також була запущена "Дія" – цифрова платформа для бізнесу та громадян, яка поставила Україну в ряд провідних країн з цифровими паспортами та онлайн-послугами.
Крім цього глава держави зазначив прогресивну роль IT-галузі.
"Понад сто міжнародних компаній мають свої інноваційні потужності в Україні. Ми співпрацюємо з Microsoft, яка інвестуватиме понад 500 мільйонів доларів у розвиток хмарних сервісів в Україні", – зауважив Президент.
Він подякував команді UkraineInvest за організацію конференції та наголосив: "Україна відкрита для світу як інвестиційна гавань у час змін".
Ключовими темами конференції стали: посилення захисту прав інвесторів, стимулювання залучення інвестицій у малий і середній бізнес, перспективи релокації виробничих потужностей в Україну, посилення комунікації між регіонами та світом, а також успішні кейси інвесторів у нашій країні.
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С чем вас и поздравляю.
Зюзя, ты помнишь эти свои слова?
Смеяться или плакать от таких досягнень?
Украина имеет все шансы въехать в Новый год вообще без бюджета и в состоянии экономической катастрофы. Возобновление Северным апелляционным судом рассмотрения иска об отмене национализации «Приватбанка» (состоялось вчера), делает более чем реальным возвращение банка его бывшим владельцам - Коломойскому и Боголюбову.
Хозяйственный суд Киева практически завершил рассмотрение иска структур Коломойского - для вынесения решения ему нужно всего одно заседание. Антиколомойским законом суд может просто пренебречь, под каким-нибудь формальным предлогом. А дальше - возникнет правовая коллизия, в которой очень многое будет зависеть от позиции президента Зеленского лично.
Зеленский попал в ловушку. Если он вообще не отреагирует и банк вернется Коломойскому - на сотрудничестве с финансовыми структурами Европы и США, можно будет ставить жирный крест. Принятие антиколомойского закона было требованием МВФ. В случае возвращения банка Коломойскому, в долг Украине дадут разве что отдельные коммерческие банки, да и то - под залог иностранной собственности государства. МВФ - это маркер, и если сотрудничать с государством перестает МВФ, то из числа серьезных финансовых структур, сотрудничать не будет никто.
Коломойскому все равно, он дефолта страны не боится - он его желает. Дефолт для него - прекрасная возможность скупить ряд государственных активов по дешевке. А вот с разъяренным населением, которое дефолт государства вернет прямо в начало 90-х,разбираться придется Офису президента и самому Зеленскому. Страна и так идет в этом направлении, сотрудничество с МВФ агонию может лишь продлить.
Справедливо и то, что в случае сопротивления Зеленского планам Игоря Коломойского, связанные с Коломойским депутаты за бюджет голосовать не будут, Коломойский совершит раскол «Слуги народа» и создаст фракцию под себя, как мы писали об этом. А канал «1+1», Зеленского начнет мешать с грязью с той же яростью благородной, с какой он мешал Петра Порошенко. Третьего выхода просто не существует.
Решение Северного апелляционного суда появилось потрясающе вовремя. Мы не претендуем на истину в последней инстанции, однако мы не верим, что такие совпадения возникают случайно.
Печерский холм.
Дипломатия однако!
Де ти сучидло бачиш успіхи???
Хіба ви не знаєте, що кожен судить про всіх по собі?
Вони до белоруссии скорее придут... Закройте рота цьому писюну...його моча до населения вместо инвестиций)
І відчути океан злої, але радості.
https://www.youtube.com/watch?v=PqC5amepVB0
https://www.youtube.com/watch?v=jvVWFnQJU28
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Круглосуточно
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Вопросы и ответы
https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5&oq=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%B2+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5&aqs=chrome..69i57.10526j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk01ciRl6Zu_2wFu8sFnpIMVqLjnWFw:1607686728584&rflfq=1&num=10&rldimm=6748074552005845128&lqi=Cj3Qv9GB0LjRhdC40LDRgtGA0LjRh9C10YHQutCw0Y8g0LHQvtC70YzQvdC40YbQsCDQsiDQutC40LXQstC1WnAKL9C_0YHQuNGF0LjQsNGC0YDQuNGH0LXRgdC60LDRjyDQsdC-0LvRjNC90LjRhtCwIj3Qv9GB0LjRhdC40LDRgtGA0LjRh9C10YHQutCw0Y8g0LHQvtC70YzQvdC40YbQsCDQsiDQutC40LXQstC1&ved=2ahUKEwiZ5ffi68XtAhVniIsKHYspCyoQvS4wAHoECAMQKg&rlst=f# Задайте вопрос
В: На каких условиях можно положить пациента, в вашу больницу с Альцгеймера в стадии каждодневного ухода из дома?
О: На каких условиях можна положить на лечение парня 43 года, у которого начались проблемі после употребления амфетаминаhttps://www.google.com/search?q=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5&oq=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%B2+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5&aqs=chrome..69i57.10526j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk01ciRl6Zu_2wFu8sFnpIMVqLjnWFw:1607686728584&rflfq=1&num=10&rldimm=6748074552005845128&lqi=Cj3Qv9GB0LjRhdC40LDRgtGA0LjRh9C10YHQutCw0Y8g0LHQvtC70YzQvdC40YbQsCDQsiDQutC40LXQstC1WnAKL9C_0YHQuNGF0LjQsNGC0YDQuNGH0LXRgdC60LDRjyDQsdC-0LvRjNC90LjRhtCwIj3Qv9GB0LjRhdC40LDRgtGA0LjRh9C10YHQutCw0Y8g0LHQvtC70YzQvdC40YbQsCDQsiDQutC40LXQstC1&ved=2ahUKEwiZ5ffi68XtAhVniIsKHYspCyoQvS4wAHoECAMQKg&rlst=f# Показать все вопросы (80)
Інакше й бути не може: це свідомо обрана тактика. Типу - гіпноз.
Ви не бачите реформ ? Ну, як же ? Ось вони !
Ще не видно ? Я вам зараз про них знову розкажу і ви нарешті побачите ...
А ви собі галасуйте далі.