Кількість хворих на COVID-19 у статистиці могла скоротитися через зменшення ПЛР-тестів: говорити про позитивний тренд рано, - аналіз Київської школи економіки

Кількість хворих на COVID-19 в офіційній статистиці могла скоротитися через зменшення кількості зроблених ПЛР-тестів у кінці листопада, вважають експерти Київської школи економіки (KSE).

"Зниження кількості нових випадків COVID-19, які ми спостерігаємо у статистиці за останній тиждень, відбувається на тлі зменшення тестування у кінці листопада та надмірно високого коефіцієнту виявлення. При цьому частка позитивних випадків стабільно вища у 6-7 разів більша за рекомендовану ВООЗ для контролю захворюваності — 32% проти 5%", - повідомляється в пресрелізі KSE, передає Цензор.НЕТ.

"Ми спостерігаємо зменшення кількості виявлених нових випадків, але не спостерігаємо зменшення захворюваності. Коефіцієнт виявлених випадків в Україні стабільно високий. ВООЗ рекомендує тримати цей показник на рівні 5%, на сьогодні ми маємо цифру в 33%. Тому говорити, що зменшення нових випадків на COVID-19 — це позитивний тренд — зарано. Адже ми майже не контролюємо розповсюдження вірусу своєю системою тестування", - говорить Юрій Ганіченко, старший дослідник департаменту економіко-політичних досліджень Київської школи економіки, керівник ключових проєктів.

Експерти KSE вважають, що в даний час в Україні не спостерігається стійкого зниження госпіталізацій і смертей, а для висновків про стійке зменшення поширення необхідно спостерігати зменшення нових випадків протягом двох тижнів за умови незмінної або більшої кількості проведених тестів.

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У KSE зазначають, що до кінця листопада 45 ковідних лікарень вимагали посилення медперсоналу або ліжкомісць. У 19-ти лікарнях не вистачає ліжок, в 22-х медичні команди перевантажені. У чотирьох медичних установах (Кам'янець-Подільська міська лікарня №1, Ніжинська центральна міська лікарня ім. Галицького, Дунайська обласна лікарня Одеської облради і Київська міська лікарня №1) ситуація критична - не вистачає ліжок і медиків для лікування пацієнтів з COVID-19.

При цьому 60 лікарень, які лікують пацієнтів з COVID-19, повністю заповнені, ще 10 лікарень переповнені.

"Локдаун після новорічних свят загрожує неконтрольованим поширенням SARS-CoV-2 протягом місяця. Це може призвести до надмірного навантаження на лікарні та додаткових смертей, яких можна було б уникнути", - підкреслили в KSE.

"Україна традиційно залишається в п'ятірці країн Європи з найбільш критичною ситуацією з COVID-19. Відсоток позитивних випадків в Україні стабільно високий. На цьому тижні - ми погані в Європі за цим показником, випередили навіть Польщу, де два місяці спостерігали найбільш критичну ситуацію з COVID -19. Наша країна традиційно одна з найгірших серед країн Європи за обсягом тестування. Тільки за рівнем смертності ми маємо показники кращі за середні порівняно з іншими країнами", - наводяться в пресрелізі KSE слова керівника Центру економіки охорони здоров'я KSE Павла Ковтонюка.

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