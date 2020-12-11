Україна найближчим часом має потрапити до першої тридцятки рейтингу Doing Business, - Шмигаль про цілі Кабміну
З метою стимулювання економічного зростання український уряд продовжує співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема з МВФ, Світовим банком та іншими партнерами.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму відеозверненні до учасників міжнародної конференції "Україна: інвестиційна гавань в часи змін", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс президента України.
"На цей момент ми активно обговорюємо з ЄС питання промислового безвізу, угоди про Спільний авіаційний простір і приєднання України до європейської енергетичної мережі ENTSO-E", - повідомив він.
Другий пріоритет уряду – поліпшення бізнес-клімату в Україні до найкращих світових стандартів. Зокрема, за словами Дениса Шмигаля, мета – у найближчий час потрапити до першої тридцятки рейтингу Doing Business.
"На наш погляд, робота над забезпеченням чітких і прозорих правил гри на ринку є критично необхідним кроком для того, щоб інвестори почувалися в Україні впевнено та надійно", – заявив прем’єр-міністр.
Він зазначив, що протягом 2021-2022 років планується укладання концесійних угод щодо морських портів, автошляхів, аеропортів, залізниці та інших об'єктів інфраструктури. Сприятиме покращенню інвестиційного клімату в Україні й очікуване ухвалення Верховною Радою закону про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями.
Учасники заходу також обговорили Стратегію залучення інвестицій в економіку України.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, сьогодні в Києві проходить міжнародна конференція "Україна: інвестиційна гавань в часи змін", яка присвячена глибинним реформам і поліпшенню умов для бізнесу в Україні. Ключовими темами конференції стали: посилення захисту прав інвесторів, стимулювання залучення інвестицій в малий і середній бізнес, перспективи релокації виробничих потужностей в Україні, посилення комунікації між регіонами і світом, а також успішні кейси інвесторів в нашій країні.
Своє відеозвернення учасникам конференції записав глава держави Володимир Зеленський. У ньому він запевняє, що Україна здійснила історичні реформи і відкрита для світу як інвестиційна гавань.
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сопельшмигаль, Україна може потрапити тільки в топ-30 рейтингу "Доїння бізнесу"...
П.С. Попасть эта вся гоп-компания может только пальцем в ж.......
Сделайте, что бы каждый украинец хотел и мог организовать бизнес.
А зробитчане немцы дрались за право поработать в Украине.
В СССР тоже росли
"Doing nothing" ...
Причём не следует прибендняться , какая тридцатка -- первая пятёрка !
Остап вытер свой благородный лоб. Ему хотелось есть до такой степени, что он охотно съел бы зажаренного шахматного коня.»