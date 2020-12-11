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Новини
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Україна найближчим часом має потрапити до першої тридцятки рейтингу Doing Business, - Шмигаль про цілі Кабміну

Україна найближчим часом має потрапити до першої тридцятки рейтингу Doing Business, - Шмигаль про цілі Кабміну

З метою стимулювання економічного зростання український уряд продовжує співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема з МВФ, Світовим банком та іншими партнерами.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму відеозверненні до учасників міжнародної конференції "Україна: інвестиційна гавань в часи змін", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс президента України.

"На цей момент ми активно обговорюємо з ЄС питання промислового безвізу, угоди про Спільний авіаційний простір і приєднання України до європейської енергетичної мережі ENTSO-E", - повідомив він.

Другий пріоритет уряду – поліпшення бізнес-клімату в Україні до найкращих світових стандартів. Зокрема, за словами Дениса Шмигаля, мета – у найближчий час потрапити до першої тридцятки рейтингу Doing Business.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна здійснила історичні реформи і відкрита для світу як інвестиційна гавань, - Зеленський

"На наш погляд, робота над забезпеченням чітких і прозорих правил гри на ринку є критично необхідним кроком для того, щоб інвестори почувалися в Україні впевнено та надійно", – заявив прем’єр-міністр.

Він зазначив, що протягом 2021-2022 років планується укладання концесійних угод щодо морських портів, автошляхів, аеропортів, залізниці та інших об'єктів інфраструктури. Сприятиме покращенню інвестиційного клімату в Україні й очікуване ухвалення Верховною Радою закону про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями.

Учасники заходу також обговорили Стратегію залучення інвестицій в економіку України.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, сьогодні в Києві проходить міжнародна конференція "Україна: інвестиційна гавань в часи змін", яка присвячена глибинним реформам і поліпшенню умов для бізнесу в Україні. Ключовими темами конференції стали: посилення захисту прав інвесторів, стимулювання залучення інвестицій в малий і середній бізнес, перспективи релокації виробничих потужностей в Україні, посилення комунікації між регіонами і світом, а також успішні кейси інвесторів в нашій країні.

Своє відеозвернення учасникам конференції записав глава держави Володимир Зеленський. У ньому він запевняє, що Україна здійснила історичні реформи і відкрита для світу як інвестиційна гавань.

Автор: 

інвестиції (2053) Кабмін (14081) реформи (3206) Шмигаль Денис (4569)


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Топ коментарі
+12
При таких, як цей сопель шмигаль, Україна може потрапити тільки в топ-30 рейтингу "Доїння бізнесу"...
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11.12.2020 11:07
+11
Ой лол, зеленые имбецилы... уже экономика выросла на 40% теперь дело за малым - из всех гидрантов зебилам в лицо желтой водичкой.
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11.12.2020 11:09
+10
Украина в ближайшее время должна попасть в топ-30 рейтинга Doing Business, - Шмыгаль о целях Кабмина - Цензор.НЕТ 2134
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11.12.2020 11:09
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з вами зегенератами аби вона на тому місці залишилася, де зараз
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11.12.2020 11:07 Відповісти
При таких, як цей сопель шмигаль, Україна може потрапити тільки в топ-30 рейтингу "Доїння бізнесу"...
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11.12.2020 11:07 Відповісти
Буде те, що і з 500 000 робочих мість до травня.
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11.12.2020 11:08 Відповісти
Украина в ближайшее время должна попасть в топ-30 рейтинга Doing Business, - Шмыгаль о целях Кабмина - Цензор.НЕТ 2134
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11.12.2020 11:09 Відповісти
Напрасно, с таксистом хуже не будет
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11.12.2020 12:14 Відповісти
Ой лол, зеленые имбецилы... уже экономика выросла на 40% теперь дело за малым - из всех гидрантов зебилам в лицо желтой водичкой.
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11.12.2020 11:09 Відповісти
зебилам підігнали забористого коксу
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11.12.2020 11:09 Відповісти
Халва ! Халва ! Сладкая халва !
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11.12.2020 11:13 Відповісти
пока не будет разрешена судо-прокурворская проблема - не ждите здесь никаких инвестиций, кроме спекулятивных...
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11.12.2020 11:16 Відповісти
новогодние еврейские обещания ))))
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11.12.2020 11:19 Відповісти
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11.12.2020 11:23 Відповісти
Украина в ближайшее время должна попасть в топ-30 рейтинга Doing Business, - Шмыгаль о целях Кабмина - Цензор.НЕТ 3903
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11.12.2020 11:23 Відповісти
Что он курит, какой Doing Business. Когда официально за год закрылось 12% предприятий?
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11.12.2020 11:24 Відповісти
Им там сегодня кацапы кокса подвезли? У Бубочки мегареформы оказывается в 2020 году, у Шмигаля в 30ку попасть, на Марс мы завтра не летим?
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11.12.2020 11:25 Відповісти
Украина в ближайшее время должна попасть / кодлан Коломойского украинцам впаривает, вешает лапшу на уши, врёт, кукарекает. Шмыгаль: нацелен достичь/ имеют перспективы, - Шмыгаль/ Ждем, - Шмыгаль/ будут происходить, - Шмыгаль/ будет найден, - Шмыгаль/ Шмыгаль поручил создать/ Шмыгаль рассчитывает /будет разделено, - Шмыгаль/ могут увеличить, - Шмыгаль/ Шмыгаль: станет /реально ввести, - Шмыгаль/ может появиться, - Шмыгаль.
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11.12.2020 11:26 Відповісти
Быбушка, ты что дура? Какая "нищенская пенсия"? Какая непомерная коммуналка? Ты о чем вообще? Украина в топ-30 рейтинга Doing Business! Не отвлекай меня!
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11.12.2020 11:27 Відповісти
По чем опиум для народа?...
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11.12.2020 11:29 Відповісти
"Украина в ближайшее время должна попасть в топ-30 рейтинга Doing Business, - Шмыгаль о целях Кабмина" - Украина, самая богатая страна в Европе, твёрдо держит первые места по смертности и бедности населения в Европе и в этом виноваты не украинцы, а власть от Кравчука до Коломойского включительно.
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11.12.2020 11:36 Відповісти
А в налоговой знают про планы Шмыгаля? Там, как лепили дела по нереальным сделкам, так и продолжают! РРО очень уж улучшает ведение бизнеса.....
П.С. Попасть эта вся гоп-компания может только пальцем в ж.......
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11.12.2020 11:38 Відповісти
это сразу после выплаты по 8 тыс. ФОПам?
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11.12.2020 11:46 Відповісти
Что сегодня такое: в дурдоме день открытых дверей или они все по гололёду головами стукнулись?
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11.12.2020 11:58 Відповісти
Як тільки зебіли відкриє писка - знай, що збирається збрехати
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11.12.2020 12:11 Відповісти
Нафиг рейтинги!
Сделайте, что бы каждый украинец хотел и мог организовать бизнес.
А зробитчане немцы дрались за право поработать в Украине.
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11.12.2020 12:12 Відповісти
Звісно, "жіть стало лучше, жіть стало вєсєлєй" (:
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11.12.2020 12:13 Відповісти
Надои растут - теперь я спокоен!
В СССР тоже росли
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11.12.2020 12:16 Відповісти
в этом рейтинге Гондурас будет перед нами или позади нас?
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11.12.2020 12:17 Відповісти
С таким кабмином только в ...
"Doing nothing" ...

Причём не следует прибендняться , какая тридцатка -- первая пятёрка !
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11.12.2020 12:24 Відповісти
От интересно, Шмыгаль Зеленского галюциногенными грибами снабжает или наоборот?
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11.12.2020 13:06 Відповісти
«- Да! А впоследствии и вселенной. Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир!
Остап вытер свой благородный лоб. Ему хотелось есть до такой степени, что он охотно съел бы зажаренного шахматного коня.»
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11.12.2020 13:24 Відповісти
 
 