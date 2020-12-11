Україна найближчим часом має потрапити до першої тридцятки рейтингу Doing Business, - Шмигаль про цілі Кабміну

З метою стимулювання економічного зростання український уряд продовжує співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема з МВФ, Світовим банком та іншими партнерами.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму відеозверненні до учасників міжнародної конференції "Україна: інвестиційна гавань в часи змін", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс президента України.

"На цей момент ми активно обговорюємо з ЄС питання промислового безвізу, угоди про Спільний авіаційний простір і приєднання України до європейської енергетичної мережі ENTSO-E", - повідомив він.

Другий пріоритет уряду – поліпшення бізнес-клімату в Україні до найкращих світових стандартів. Зокрема, за словами Дениса Шмигаля, мета – у найближчий час потрапити до першої тридцятки рейтингу Doing Business.

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"На наш погляд, робота над забезпеченням чітких і прозорих правил гри на ринку є критично необхідним кроком для того, щоб інвестори почувалися в Україні впевнено та надійно", – заявив прем’єр-міністр.

Він зазначив, що протягом 2021-2022 років планується укладання концесійних угод щодо морських портів, автошляхів, аеропортів, залізниці та інших об'єктів інфраструктури. Сприятиме покращенню інвестиційного клімату в Україні й очікуване ухвалення Верховною Радою закону про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями.

Учасники заходу також обговорили Стратегію залучення інвестицій в економіку України.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, сьогодні в Києві проходить міжнародна конференція "Україна: інвестиційна гавань в часи змін", яка присвячена глибинним реформам і поліпшенню умов для бізнесу в Україні. Ключовими темами конференції стали: посилення захисту прав інвесторів, стимулювання залучення інвестицій в малий і середній бізнес, перспективи релокації виробничих потужностей в Україні, посилення комунікації між регіонами і світом, а також успішні кейси інвесторів в нашій країні.

Своє відеозвернення учасникам конференції записав глава держави Володимир Зеленський. У ньому він запевняє, що Україна здійснила історичні реформи і відкрита для світу як інвестиційна гавань.