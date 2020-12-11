Промисловість вітає ініціативу уряду вирішити проблему тарифів на світло для населення, - асоціація металургів

Бізнес і промисловість вітають ініціативу уряду завершити реформу ринку електроенергії і ліквідувати кроссубсидування шляхом приведення побутових тарифів до ринкового рівня.

Про це пише президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков в колонці на сайті "Інтерфакс-Україна".

"Будь-яка незавершена реформа, викривляє роботу ринків. Приведення побутових тарифів до ринково обґрунтованого рівня - це єдино правильне рішення. Від нього в кінцевому підсумку виграють всі - і громадяни, і бізнес, і економіка країни", - пише Каленков. Він підкреслив, що уряду потрібно пояснити населенню, чому це рішення правильне і корисне. "Адже, коли країна перекладає все навантаження з оплати електроенергії на промисловість, то населення в такому випадку платить двічі. Постійне підвищення ціни на електроенергію для промисловості рівно на стільки ж здорожчує товари, які населення купує в магазинах", - зазначив президент "Укрметаллургпрому". Він підкреслив, що від приведення тарифів до ринкового рівня в кінцевому рахунку виграє і населення. "З політичної точки зору підвищення тарифів завжди складне рішення, але уряд повинен зуміти пояснити своїм громадянам, що іншого способу досягти європейського рівня життя, як впровадити ринкові реформи, просто не існує", - підсумував Каленков.

Нагадаємо, тарифи на електроенергію для населення в Україні не переглядалися з березня 2017 р. Вони становлять 0,9 грн / кВт.год на перші 100 кВт.год і 1,68 грн/кВт.год в інший обсяг місячного споживання, що більш ніж в чотири рази менше, ніж середній тариф в Європі. За даними Міністерства енергетики, тариф для населення в грудні 2020 року навіть не покриватимуть витрати на доставку електроенергії від електростанцій до кінцевих споживачів. Щорічні дотації через занижені тарифи на електроенергію для населення досягли 65-70 млрд грн. Експерти зазначили, що від рішення щодо тарифів залежить подальша фінансова підтримка України від МВФ. Ідею уряду привести тарифи до ринкового рівня підтримала Єврокомісія і Секретаріат Енергоспівтовариства.