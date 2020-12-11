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Промисловість вітає ініціативу уряду вирішити проблему тарифів на світло для населення, - асоціація металургів

Промисловість вітає ініціативу уряду вирішити проблему тарифів на світло для населення, - асоціація металургів

Бізнес і промисловість вітають ініціативу уряду завершити реформу ринку електроенергії і ліквідувати кроссубсидування шляхом приведення побутових тарифів до ринкового рівня.

Про це пише президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков в колонці на сайті "Інтерфакс-Україна".

"Будь-яка незавершена реформа, викривляє роботу ринків. Приведення побутових тарифів до ринково обґрунтованого рівня - це єдино правильне рішення. Від нього в кінцевому підсумку виграють всі - і громадяни, і бізнес, і економіка країни", - пише Каленков. Він підкреслив, що уряду потрібно пояснити населенню, чому це рішення правильне і корисне. "Адже, коли країна перекладає все навантаження з оплати електроенергії на промисловість, то населення в такому випадку платить двічі. Постійне підвищення ціни на електроенергію для промисловості рівно на стільки ж здорожчує товари, які населення купує в магазинах", - зазначив президент "Укрметаллургпрому". Він підкреслив, що від приведення тарифів до ринкового рівня в кінцевому рахунку виграє і населення. "З політичної точки зору підвищення тарифів завжди складне рішення, але уряд повинен зуміти пояснити своїм громадянам, що іншого способу досягти європейського рівня життя, як впровадити ринкові реформи, просто не існує", - підсумував Каленков.

Нагадаємо, тарифи на електроенергію для населення в Україні не переглядалися з березня 2017 р. Вони становлять 0,9 грн / кВт.год на перші 100 кВт.год і 1,68 грн/кВт.год в інший обсяг місячного споживання, що більш ніж в чотири рази менше, ніж середній тариф в Європі. За даними Міністерства енергетики, тариф для населення в грудні 2020 року навіть не покриватимуть витрати на доставку електроенергії від електростанцій до кінцевих споживачів. Щорічні дотації через занижені тарифи на електроенергію для населення досягли 65-70 млрд грн. Експерти зазначили, що від рішення щодо тарифів залежить подальша фінансова підтримка України від МВФ. Ідею уряду привести тарифи до ринкового рівня підтримала Єврокомісія і Секретаріат Енергоспівтовариства.

Автор: 

електроенергія (6187) Каленков Олександр (105)


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Топ коментарі
+16
Решить проблемы населения за счет населения.
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11.12.2020 11:25
+14
Олигархи довольны, Зебизяны - страдать.
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11.12.2020 11:26
+13
та щас. решить проблемы крупного бизнеса за счёт населения.
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11.12.2020 11:43
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Решить проблемы населения за счет населения.
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11.12.2020 11:25 Відповісти
та щас. решить проблемы крупного бизнеса за счёт населения.
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11.12.2020 11:43 Відповісти
та да, эти зеленые мрази уже и Гросю перегоняют по цене на газ, хотя нефть стоит дешевле, чем при Гроси.
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11.12.2020 12:25 Відповісти
Олигархи довольны, Зебизяны - страдать.
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11.12.2020 11:26 Відповісти
все для бени и ахметки...
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11.12.2020 11:26 Відповісти
Как сказал бы один тиран- товарищ сталин - расстрелять вас - будет правильное и полезное решение!
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11.12.2020 11:28 Відповісти
От него в конечном итоге выиграют все - и граждане, и бизнес, и экономика страны"
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11.12.2020 11:29 Відповісти
угомонись убогий подонок вот ловите....
http://jkg-portal.com.ua/ua/publication/one/nacreguljator-zniziv-tarif-nek-ukrenergo-na-peredachu-jelektrojenergji-u-2021-roc-na-6-61780
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11.12.2020 11:33 Відповісти
Нацрегулятор знизив тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії у 2021 році на 6%11 Грудня 2020 p. 11:25
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11.12.2020 11:34 Відповісти
корову нужно меньше кормить и больше доить...и все выиграют
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11.12.2020 12:27 Відповісти
ну доить остатки экономики тоже уже не вариант, ибо с таким подходом доить скоро будет нечего.
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11.12.2020 20:57 Відповісти
тарифов на свет

==

Я не поняв, шо уже и за Сонце треба платить? Вы шо, куку?
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11.12.2020 11:30 Відповісти
Промисловість вітає ініціативу уряду вирішити проблему тарифів на світло для населення, - асоціація металургів - Цензор.НЕТ 3236
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11.12.2020 11:32 Відповісти
что более чем в четыре раза меньше чем средний тариф в Европе.

===
Ага. И в десять раз меньше чем в Монако и Монте-Карло!И даже в тысячи раз меньше чем стоимость выработки электричества на поверхности Луны!
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11.12.2020 11:35 Відповісти
Болт вы, гниды, получите от меня лично!
Переходим дома на солнечные элементы. Понятно, что не на 100%, но нивелируем ваши ср@ные повышения, и ничего дополнительно от меня вам не достанется. Причем все оборудование принципиально будет китайским - ни гайки не поставлю украинской.

Так уже дома сделали при повышении цен на газ - сделали дополнительный твердотопливный котел и уменьшили потребление газа в 4,5 раза.
Когда введут нормальный рынок газа и электроэнергии - дождусь, когда придут зарубежные поставщики и перейду к ним. Ни копейки жадным украинским промышленникам!
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11.12.2020 11:35 Відповісти
кто у вас поставщик газа? Я перешёл в нафтогаз, за ноябрь платил по 6.33
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11.12.2020 11:39 Відповісти
Тоже перешли в нафтогаз, т.к. собственник государство. Кормить олигархов не хочу принципиально.
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11.12.2020 11:59 Відповісти
Нафтогаз, вообще-то, назначен поставщиком последней надежды. Значит через два месяца вопрос поиска поставщика снова встанет. Разве что будет как по Насреддину: или ишак, или эмир сдохнет.
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11.12.2020 12:21 Відповісти
Включая, но не ограничиваясь этим. Он является поставщиком последней надежды для тех кто пока не определился с выбором и по закону имеет определённый срок для выбора (без присвоения особового рахунка). Для тех кто уже написал заяву на переход, он является просто поставщиком(выдаётся особовий рахунок).
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11.12.2020 16:31 Відповісти
думаю в этой стране заниматься экономией энергоресурсов бесполезно. вспомните как нам впаривали - для "экономии" средств "меняйте окна и двери, утепляйте квартиры, меняйте чугун на алюминиевые радиаторы". поменяли, утеплили, поставили. и что? расходы на отопление и газ с каждым годом выше и выше, причем никакие внешние колебания мировых цен на энергоносители в сторону их уменьшения, в нашей несчастной стране принципиально не работают!
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11.12.2020 12:04 Відповісти
Для этого есть план Б - планомерная и организованная эвакуация детей в развитые страны. У меня один ребенок уже там, вторая доучивается в ВУЗе, подтягивает до нормального уровня иностранный язык - и тоже туда. Мне доживать уже здесь, но если упыри от власти прижмут - тоже уеду.
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11.12.2020 12:17 Відповісти
ну, строго говоря, этим путём идёт весь мир. нигде в странах Европы зимой люди не ходят по дому в шортах.
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11.12.2020 20:58 Відповісти
а ГДЕ в Европе вы видели, что б теплоцентраль тупо выжигала газовые "лимиты"и в апреле при + 15 топило как в Якутии при - 40??? изюминка на торте - лезть в подвал многоквартирного дома и прикручивать задвижку НЕЛЬЗЯ - "несанкционированное вмешательство в отопительную систему". не платить - будет расти долг. отказаться от "услуги" - НЕЛЬЗЯ индивидуально - только ВСЕМ ДОМОМ 70% которого на "субсидии" и им пофиг, что с остальных 30% живьем сдирают шкуру!
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11.12.2020 21:33 Відповісти
якось дуже вже скромно вийшло у цього пана - ринкова ціна для зубожілого населення має автоматично його перевести у стан заможного..... . просто дивуюсь, чого це він не запропонував населенню ще й за промисловість сплачувати.
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11.12.2020 11:48 Відповісти
а платить достойные зарплаты "промышленность и бизнес" не приветствует? "докеруетесь", что ВСЕ тихо слиняют в Польшу Чехию и Германию - негров с Африки завозить бубете!
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11.12.2020 11:55 Відповісти
рост тарифов, цен - это на пользу населению
увеличение коммуналки - это во благо населению
запрет - это свобода
право - это несвобода
мы воины, но прятаться будем за беременными и детьми
только настоящие воины прячутся за беременными и детьми, а трусы нет
шото козлостаном завоняло
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11.12.2020 11:57 Відповісти
Не хватает денег на оплату?
Подавай на субсидию!
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11.12.2020 11:58 Відповісти
а интересно, деньги "на субсидию" откуда беруться? ахметов с коломойским "дают" или все же их сдирают с вас и меня(с меня в меньшей степени - пару месяцев они от меня получат от "дохлого козла уши")
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11.12.2020 12:08 Відповісти
Субсидия даётся пенсионеру Иванову, а дешёвая электрика - Ахметову.
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11.12.2020 12:26 Відповісти
Субсидия - это когда бедные платят за себя и за нищих.
Это когда я, покупая 2 куба газа, оплачиваю еще 1 куб газа за пенсионера Иванова. А прибыль за 3 проданных куба получает Ахметов.
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11.12.2020 12:36 Відповісти
Хреновый из тебя счетовод! А если и ты, и Иванов, и Ахметов покупают газ по одной грн вместо двух - КТО оплачивает разницу и кто потребляет больше газа - Иванов или Ахметов??
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11.12.2020 13:11 Відповісти
В цене газа заложены субсидии. - я, покупая газ оплачиваю чью-то субсидию.
Ахметов газ не покупает - он его продает, он конечный выгодополучатель.
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11.12.2020 16:25 Відповісти
У тебя как с головой?
Если ты покупаешь газ по заниженной цене - какие субсидии ты оплачиваешь?
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12.12.2020 09:56 Відповісти
С чего бы это по заниженной??? Наоборот цена на газ для населения завышена в несколько раз.
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12.12.2020 12:05 Відповісти
Завышена относительно ЧЕГО?
Твоих желаний?
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12.12.2020 14:58 Відповісти
О0тносительно стоимости.
PS: Вы не можете обращаться к собеседнику без оскорблений и наездов?
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12.12.2020 18:29 Відповісти
Ну за газ вы платите не Ахметову, а Фирташу. Поправочка что б вы знали всех кто наживается на энергоресурсах.
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11.12.2020 14:12 Відповісти
Не зовсім так. Ахмєтовська кампания YASNO, яка постачала ел. енергію, тепер постачає і газ населенню.
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11.12.2020 15:54 Відповісти
а если поднять тарифы для промышленности, то кто в конечном итоге заплатит?
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11.12.2020 21:06 Відповісти
а вы колбасу только в одном магазине покупаете?
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11.12.2020 21:18 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006136038244&__cft__%5b0%5d=AZUgf-EFLeTQsNjI6DhT_v6BWzjTKIitOuKiBEdzUvaJknW4hOunTBGvEBGVU_nrXnyECW4EvrtCKJnJyRVguCbkDOpzasrspsWZLKy7mo0fvSTiu4QCnhtO1PMSDVhe2xc&__tn__=-UC%2CP-R Mark Savchuk
Шо мы все о зрадоньке, о зрадоньке, вся лента у меня прям "Страдающее средневековье". Между тем, реформы на рынке газа шагнули вперед. По моим данным, структуры Фирташа теряют по 9000 клиентов в день.! Все почему? Потому что пару месяцев назад кабмин таки открыл рынок газа. О чем я сейчас и расскажу, устраивайтесь поудобнее, это лонгрид. За репист буду благодарен, ибо тема святая - "как сделать Фирташа беднее".

Начнем с небольшой предыстории или "КАК БЫЛО РАНЬШЕ". До того как кабмин открыл рынок газа, ВЕСЬ газ потребителям поставляли "газ.сбыты". Примерно 70% всех газ.сбытов принадлежат Фирташу.
Как газ попадал к потребителям?
1) Газ.сбыты покупали газ у Нафтогаза (по ПСО - это "покладення спеціальних обов'язків", эти обязательства фактически говорили что Нафтогаз НЕ ИМЕЕТ ПРАВА отказать в поставке газ.сбытам газа, даже если они за него не расплатились). Сразу скажем, что газ.сбыты ПРЕКРАСНО могли покупать газ у любого другого поставщика газа, но у тех не было директивы кабмина который ОБЯЗЫВАЛ их поставлять газ, даже если за него не заплатили, поэтому не мудрено что ВЕСЬ газ газ.сбыты брали у Нафтогаза Прибыль в офшор на Кипре - Нафтогазу долги на десятки миллиардов (на данный момент газ.сбыты должны НАКу за газ !24 млрд! грн.) Все законно! Это я вам описал 2016-2020 год.
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11.12.2020 12:02 Відповісти
2) Так вот газ.сбыты брали газ у НАКа и продавали его с фиксированной наценкой потребителям (нам с вами). Можно ли было гражданам сменить поставщика? ТЕОРЕТИЧЕСКИ ДА, На практике же, это смогли сделать в прямом смысле слова единицы - упоротые (в хорошем смысле) люди, которым было не в лом пару лет судиться со сбытами. Процедура была очень сложная и геморная.
То есть раньше, весь рынок газа работал на 1 человека - Фирташа. Он получал газ у Нафтогаза, за него не особо платил, а вы, дорогие граждане, не имели выбора, кроме как покупать газ только у Фирташа, но платить за газ уже были обязаны, иначе "а кто не будет брать отключим газ".
Собственно говоря, благодаря газовому бизнесу Дмитрий Фирташ и стал одним из самых богатых людей Украины))
Теперь давайте разберемся с тем что произошло летом 2020 года:
* Вся суть рынка состоит в том, что потребитель может купить газ у кого хочет. Соответственно, 1 июля 2020 года была утверждена НОВАЯ ПРОЦЕДУРА смены поставщика газа. Теперь, газ.сбыт ПО ФАКТУ получает уведомление что вы перестали быть его клиентом, а соответственно не может вставить вам палки в колеса если вы хотите от него уйти.
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11.12.2020 12:02 Відповісти
Новая процедура, вообще не требует от потребителя куда-то "идти". Поменять поставщика можно заполнив онлайн форму (некоторые компании даже предлагают процедуру смены поставщика в приват24). Все что вам нужно знать о смене поставщика детально описала у себя ГазПравда вот тут - https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgazpravda.com.ua%2Fkonsultatsii%2Fzmina-postachalnyka-bez-klopotu%3Ffbclid%3DIwAR0lODLMIvtWXi31LHAr8Xdxbo6D3a9Iq8eJ-dCu_ytY6DA_nMoDa5grks4&h=AT0kGDQGSmpL5AGItIRnlzDJuyqrVLIAM7G0BoERdxDaLmwxPJTsX1s5_zUC2jWpb9jlopqlDeCO6E8n3FPnokwemCdW9IR_uye-VVFn7DjKBjSsI1U9uxHpoIfm2XhE8to&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2eaW19HJxvm-bxqdPeK1os8TvbTf9Z9b0kMBUg6uiSntC2wHo16FGbyCKt6pO8-hZv-W475Zuh2w0P7kdTniO4n6_T5U36boRc_PeCOm_x-PVgA-SFst4D5pxXvaUIMCdcVLd8jJ_0yJ3dNglcmNroOQ https://gazpravda.com.ua/.../zmina-postachalnyka-bez-klopotu (там даже вопросы можно задавать).
* Второй важный момент - для того чтобы запустить рынок газа, нужно было выбрать постачальника останньої надії, так называемый "ПОН". Для чего? Даю пример -> зима, "-25 градусов", и вдруг, поставщик газа на рынке говорит что он банкрот и не может больше обслуживать своих клиентов. И что же теперь делать? Не оставлять же зимой людей без газа. Для этого и нужен ПОН. Компания, которая может в любой момент взять такой груз на себя (опять же, ПОН это "крайний случай" и ничто не мешает потребителю уйти к новому поставщику с ПОНа). Кабмин провел открытый конкурс, на котором победил Нафтогаз. 22 июля кабмин утвердил результаты конкурса. Теперь, чтобы не случилось, у людей будет поставщик газа. * И последнее - с первого августа 2020 года закончился режим спец.обязательств у Нафтогаза перед газ.сбытами, то самое ПСО. Все, теперь нельзя брать газ и не платить. The game is over, Mr. Firtash. А так же, НИКТО, еще раз повторяю - НИКТО теперь не регулирует цену на газ для населения. Цены теперь устанавливают компании сами. Сколько хотят
столько и ставят. Но теперь, ничего не мешает клиенту поменять поставщика, буквально за пару дней. Так что поставишь слишком высокую цену - потеряешь клиента.
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11.12.2020 12:03 Відповісти
На данный момент на рынке работает чуть больше 50 поставщиков газа и почти все они могут поставлять газ по всей территории Украины. Из них 12 поставщиков - это НОВЫЕ компании, которых до августа месяца не было на рынке газа для потребителей. И это всего то за пару месяцев! Интересно сколько компаний будет на рынке через пол года. Уверен что количество игроков на рынке только возрастет.
Чтобы найти разных поставщиков, и сразу посмотреть как у них условия, можете воспользоваться сайтом газотека - https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgasoteka.ua-energy.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR0TTqxVbu38QXKq9E42EH1WPKDwxzMvHj-JmRrlF1iaJHvXd99CDKTQ2-c&h=AT2fWPfoSUjzqZJ_cIbDHg09B27z261H4ihkBbMGIM9gbvyOjVFzWWCC6bl5_ysVZ8UUkb6oyHw5JaAvRNR28a9cfk0MrvbVbp5YSpNMUm-uIqs-v9K1lUgsq4t-6poDjiE&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2eaW19HJxvm-bxqdPeK1os8TvbTf9Z9b0kMBUg6uiSntC2wHo16FGbyCKt6pO8-hZv-W475Zuh2w0P7kdTniO4n6_T5U36boRc_PeCOm_x-PVgA-SFst4D5pxXvaUIMCdcVLd8jJ_0yJ3dNglcmNroOQ https://gasoteka.ua-energy.org/ (что газправда, что газотека - это НЕ коммерчиские сайты, их создали профильные ГОшки чтобы рассказывать о рынке газа, там вы можете найти ответы на все вопросы).
В это сложно поверить, но Украина смогла провести успешные структурные реформы на рынке газа:
1) Больше нет "разных" цен на газ, которыми манипулировал Фирташ чтобы заработать легкие деньги (были разные цены для рынка для юр.лиц и рынка газа для потребителей, Фирташ "играл" на разнице и зарабатывал миллионы).
2) Больше нет специальных обязательств, которые позволяли Фирташу брать газ у Нафтогаза и за него не платить (отмена ПСО наконец-то состоялась! Я даже на ютьюбчике записывал видео про этот схематоз - https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVxW4DI4tyiU%26fbclid%3DIwAR2ASOgJ3f-lB-8ktW6sM5uAMpy8uDpYcMtpKAITD1fU1OyS7-1PsLun8GQ&h=AT1uhseWi3lMLPf-Bc0xqcfHRj5kXyYuQFvq1fMJHshU5485chybJzZ6ZOvwD58eUiCf6ABLNu1f2aQJXX8FUTkbBmdMGeAgjr4apzCSRG_CG_rAe3ALWUaBMvwxCinirI0&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2eaW19HJxvm-bxqdPeK1os8TvbTf9Z9b0kMBUg6uiSntC2wHo16FGbyCKt6pO8-hZv-W475Zuh2w0P7kdTniO4n6_T5U36boRc_PeCOm_x-PVgA-SFst4D5pxXvaUIMCdcVLd8jJ_0yJ3dNglcmNroOQ https://www.youtube.com/watch?v=VxW4DI4tyiU ).
3) Субсиди -> монетизированы, и теперь платятся потребителю в "на карту". Теперь, у потребителя есть мотивация экономно расходовать газ. (а раньше, Фирташ "напрямую" получал компенсацию из мин.фина) + потребителю было все равно экономно он расходует газ, или нет.
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11.12.2020 12:04 Відповісти
Ну и последнее 4 - у граждан, есть свобода выбора поставщика газа. А следовательно, на рынке начнется жесткая конкуренция за клиента.
Поделитесь этим постом с друзьями - пройдите по ссылочкам и найдите поставщика который предложит вам более низкую цену за газ чем газ.сбыты и станьте его клиентом. Сделайте Фирташа чуточку беднее
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BC_%D1%86%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUgf-EFLeTQsNjI6DhT_v6BWzjTKIitOuKiBEdzUvaJknW4hOunTBGvEBGVU_nrXnyECW4EvrtCKJnJyRVguCbkDOpzasrspsWZLKy7mo0fvSTiu4QCnhtO1PMSDVhe2xc&__tn__=*NK-R #зробим_це_разом

* справка
2014 год, Фирташ занимает 5 строчку в списке самых богатых людей Украины ($2,7 млрд)
2020 год, Фирташ занимает 24 строчку в списке самых богатых людей Украины ($370 млн)
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11.12.2020 12:05 Відповісти
Все намного проще - твердотопливный котел, дрова покупать у знакомых дровосеков напрямую. Нафтогазы, фирташи, коболевы и прочая нечисть пусть сосут газ друг у друга и перепродают друг другу.
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11.12.2020 12:12 Відповісти
А где ваши знакомые лесорубы дрова берут, я смотрю, что незнакомые мне лесорубы уже все акации в посадках повырубывали!
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11.12.2020 14:35 Відповісти
Наверное там же, где ахметовы, фирташи, коломойские берут уголь, нефть, газ, бурштын и прочее и продают его потом украинцам с 10-кратной маржой.
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11.12.2020 16:20 Відповісти
Хрен уксуса не слаще!Шо то,шо то банда,яка не поділить між собою відібране у ніщого народу.
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11.12.2020 12:43 Відповісти
Ціни різні. Якщо просто повторювати "Шо то,шо то банда" і нічого не робити, то можна платити найвищу з можливих. Вибір за вами.
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11.12.2020 13:05 Відповісти
дякую. Ви просто настільки своєчасно про цю тему, що я навіть починаю вірити в дива!). Буквально вчора, ми з родиною вирішували чи переходити до Нафтогазу, бо 6.33 значно краще ніж 9 гривень, особливо коли будинок в 120 кв.м. має газове індивідуальне опалення. Як підходить сезон опалення, так хоч кишені вивертай((. Тож, думаю, не буду поспішати, почитаю відгуки, подивлюсь що буде в тих, хто вже змінив постачальника, а тут Ваш вчасний коментар !! Може ще й якісь форуми знаєте, де народ обговорює це питання, бо все часу не вистачає пошукати самій. Ще раз дякую!
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11.12.2020 12:51 Відповісти
Багато коментарів із обговоренням на сторінці автора посту у фейсбуку.
Можливо знайдете там щось корисне.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2822880814593092&id=100006136038244
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11.12.2020 13:03 Відповісти
Дуже дякую !!)
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11.12.2020 13:06 Відповісти
Я перешёл месяц назад, получил счёт по 6.33 за куб за ноябрь.
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11.12.2020 16:41 Відповісти
Дякую. Тепер я за Вами буду слідкувати)), і через місяць запитаю, чи подобається Вам, чи ні. А скажіть будь ласка, цей тариф 6.33 на рік, чи ціни так само будуть змінюватись як і в попереднього постачальника (Дніпрогаззбут в мене зараз), ну, тобто, влітку будуть дешевшими ніж зимою, чи Ви не в курсі?
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12.12.2020 00:52 Відповісти
Это тариф месячный, может изменяться каждый месяц, выгоден в том случае если объём потребления небольшой и за счёт падения цен в не сезон можно сэкономить.Годовой тариф чуть дешевле, выгоден тем у кого большой расход газа, например более 6 тыс куб. в год.Вообще вы можете в конце года переписать цены за каждый месяц и сделать расчёт -сравнение какой тариф для вас более выгоден. Я всем советую параллельно газовому отоплению держать в доме исправным печное отопление - например груба, оставшаяся от постройки дома, должна быть в исправном состоянии. При сильных морозах в январе и феврале вы будете существенно экономить за счёт подтопки дровами.
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12.12.2020 10:48 Відповісти
К вопросам энергоэффективности надо подходить комплексно.
Кроме указанного вами примера с печкой мы, у себя дома, еще активно применяем электрические коврики - уровень комфорта достигается при средней температуре в комнатах на 3...5 градусов ниже.
А с солнечными батареями, здесь на форуме, подсказали интересную идею - использовать зеленый тариф, но не для зарабатывания на нем, а для использования внешней сети как буфера. Ведь примерно 50% в стоимости автономного электроснабжения составляют аккумуляторы. При зеленом тарифе они становятся почти не нужны.
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12.12.2020 12:18 Відповісти
Солнечные панаели уставновлены в 27 000 домохозяйств Украины. Рекомендую не тянуть, так как с 2024 года тариф будет снижен.
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12.12.2020 16:23 Відповісти
будинок в місті, двір невеликий. Де їх там ті дрова держати)). Будемо пробувати попітлять з газопостачальниками)). Дякую.
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12.12.2020 21:05 Відповісти
якщо чесно, то я сподіваюсь що і інші постачальники будуть змушені знизити ціни на газ,бо ризикують втратити всіх клієнтів. Або найгірший варіант - домовляться виставляти однакові, оті 8.89, як свого часу зробили мобільні оператори, спочатку демпенгували, завойовували ринок, а потім бац, і всі все "порЄшалі", вирівняли ціни і знов народ платить, бо вибору, як такого, немає.
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12.12.2020 00:56 Відповісти
Передайте этому "специалисту", что население будет приветствовать приведение зарплат к европейским рыночным.
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11.12.2020 12:02 Відповісти
в очередь, цукины дети! сперва тарифы, потом зарплаты(может быть).
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11.12.2020 16:42 Відповісти
Все для блага *насєлєнія*.
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11.12.2020 12:06 Відповісти
Ну не будет наш народ жить хорошо!
Требуют не улучшения себе а ухудшения другим.
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11.12.2020 12:07 Відповісти
Зелені навчаються у Гебельса і його фанів з кремля. Демагогія яка подібна що зубожілі селяни повинні купувати фуфайкі по ціні джорогих костіюмів від Бріолі, а дзигарики як за Ролекси на руці прокурорів і нардепів. Демагогія зелених слуг урода зашкалює. Спочатку заробітні плати, соціальні виплати і пенсії на рівні ЄС а потім і електроенегію на рівні цін ЄС. Ці виродки нехай порівняють зарплати суддів КС суду тут і в США їх кількість і якість роботи. Таке враження, що вони втекли з Кирилівської психлікарні без дозволу лікарів.
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11.12.2020 12:10 Відповісти
Идем ко дну сами тянем других это так называется
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11.12.2020 12:22 Відповісти
Цей пан, якийсь там "президент" Калєнков, вже всім металургам забезпечив європейський рівень життя, чи тільки їхні топ-менеджери стали європейцями?
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11.12.2020 15:58 Відповісти
"что более чем в четыре раза меньше чем средний тариф в Европе"
- средняя з/п Украина - 300 евро
- средняя з/п Европа - 1200 евро
И где здесь несправедливость? Поднимаете з/п и пенсии, потом пересматриваете тарифы.
Источник: https://censor.net/ru/n3236348
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11.12.2020 16:54 Відповісти
Ахметов сцытся от счастья и восторга.
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11.12.2020 17:44 Відповісти
то более чем в четыре раза меньше чем средний тариф в Европе....
А доходы населения учиьывают? В 10 раз меньше чем в европе!
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11.12.2020 20:08 Відповісти
Тут просто проблема в том, что когда повышают тариф для промышленности, то в конечном итоге растёт цена на конечный продукт. И тогда мы или платим этот тариф, покупая товары, или же убиваем экспорт. Правительству нужно поднимать общий уровень благосостояния, игры с тарифами плохо закончатся.
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11.12.2020 20:19 Відповісти
 
 