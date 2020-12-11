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Новини Агресія Росії проти України
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Дві САУ "Гвоздика" і 122 мм гаубиці терористів помітили біля н.п.Біле за лініями відведення, - СЦКК

Дві САУ

За даними звіту СММ ОБСЄ, на непідконтрольній уряду України території Донбасу були зафіксовані чергові порушення з боку російсько-окупаційних військ.

Про це заявила українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу Операції об'єднаних сил.

Так, біля населеного пункту Біле помічено озброєння, розміщене за лініями відведення, а саме – дві самохідні артилерійські установки (2С1 "Гвоздика", 122 мм) та дві гаубиці (Д-30, 122 мм). Крім того, під час здійснення польотів над районами поблизу населеного пункту Ясинувата, в п’яти випадках міні-БПЛА СММ ОБСЄ зазнали впливу перешкод сигналу GPS.

"Українська сторона СЦКК наголошує, що такі факти свідчать про грубі порушення Мінських домовленостей збройними формуваннями РФ та її найманцями, що свідчить про повне ігнорування і небажання виконувати ними досягнутих домовленостей", - підкреслюється в повідомленні.

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Як повідомлялося, за минулу добу, 10 грудня, найманці РФ вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Автор: 

ОБСЄ (3503) обстріл (28365) Донбас (22354) СЦКК (642)


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Ну и что? Что вы им сделаете, поцелуете в зад? Никто не считается с ЗЕсопливыми, скулящими слабаками...
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11.12.2020 11:35 Відповісти
Еще войска отведите-что бы видно,не было.
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11.12.2020 11:35 Відповісти
Какая "неожиданность"? А мы там цветочные клумбы ожидали увидеть?
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11.12.2020 11:36 Відповісти
А ведь правда, странное кино, можно было бы посмеяться, но это все на яву...
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11.12.2020 11:38 Відповісти
Закройте глаза, чтобы не было страшно. Помните: « Ни один танк не должен выехать из казармы, ни один солдат не должен поднять оружие, потому что это будет означать проигрыш...». Позиция капитуляции, сдача Украины, ни о каком освобождении Украине нет и речи.
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11.12.2020 11:43 Відповісти
Добавь, что это из речи Ю.Тимошенко на заседании комитета ВР весной 14 го года. И оппаа! Сразу проявится Сулима Иван...
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11.12.2020 11:47 Відповісти
Про перемир'я:

https://www.facebook.com/watch/?v=714871719158523
Здається, Вовік нам триндить.
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11.12.2020 11:47 Відповісти
ой, русня кладе на перемир'я!
не може бути!
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11.12.2020 12:04 Відповісти
нехай стягують - більше буде трофеїв
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11.12.2020 12:26 Відповісти
 
 