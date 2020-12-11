Дві САУ "Гвоздика" і 122 мм гаубиці терористів помітили біля н.п.Біле за лініями відведення, - СЦКК

За даними звіту СММ ОБСЄ, на непідконтрольній уряду України території Донбасу були зафіксовані чергові порушення з боку російсько-окупаційних військ.

Про це заявила українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу Операції об'єднаних сил.

Так, біля населеного пункту Біле помічено озброєння, розміщене за лініями відведення, а саме – дві самохідні артилерійські установки (2С1 "Гвоздика", 122 мм) та дві гаубиці (Д-30, 122 мм). Крім того, під час здійснення польотів над районами поблизу населеного пункту Ясинувата, в п’яти випадках міні-БПЛА СММ ОБСЄ зазнали впливу перешкод сигналу GPS.

"Українська сторона СЦКК наголошує, що такі факти свідчать про грубі порушення Мінських домовленостей збройними формуваннями РФ та її найманцями, що свідчить про повне ігнорування і небажання виконувати ними досягнутих домовленостей", - підкреслюється в повідомленні.

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Як повідомлялося, за минулу добу, 10 грудня, найманці РФ вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.