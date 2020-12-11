Україна очікує місію МВФ і другий транш у рамках програми stand-by, - Шмигаль

Україна очікує повідомлення про початок місії МВФ і виділення найближчим часом другого траншу в рамках програми stand-by.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми очікуємо найближчим часом повідомлення про початок роботи місії Міжнародного валютного фонду в Україні. Це дасть нам можливість розраховувати на отримання найближчим часом другого траншу за програмою stand-by, яка на сьогодні відкрита нашій державі", - сказав Шмигаль.

Він нагадав, що у червні Україна та ЄС підписали Меморандум і Кредитну угоду щодо отримання нашою країною "виняткової" макрофінансової допомоги Європейського Союзу в сумі 1,2 млрд євро. Програма макрофінансової допомоги триватиме 12 місяців і передбачатиме виплату двох траншів по 600 млн євро кожен. Передбачається, що виділення першого траншу можливе одразу після набрання чинності Меморандуму про взаєморозуміння і Кредитної угоди.

"Цієї середи ЄС повідомив нам про виділення 600 млн євро", - додав Шмигаль.

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Глава уряду наголосив на тому, що влада, працюючи над підтримкою бізнесу та відновленням економічного зростання, змогли підготувати необхідний фундамент для економічного розвитку. Робота велася за кількома ключовими напрямками. "Перш за все, запорукою впевненого виходу України з кризи є співпраця з МВФ, Світовим банком, Європейським Союзом та іншим фінансовими партнерами", - наголосив він.

Раніше повідомлялося, що 600 млн євро макрофінансової допомоги виділені Україні під зобов'язання продовжувати співпрацю з МВФ.