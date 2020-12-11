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Новини Співпраця з МВФ
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Україна очікує місію МВФ і другий транш у рамках програми stand-by, - Шмигаль

Україна очікує місію МВФ і другий транш у рамках програми stand-by, - Шмигаль

Україна очікує повідомлення про початок місії МВФ і виділення найближчим часом другого траншу в рамках програми stand-by.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми очікуємо найближчим часом повідомлення про початок роботи місії Міжнародного валютного фонду в Україні. Це дасть нам можливість розраховувати на отримання найближчим часом другого траншу за програмою stand-by, яка на сьогодні відкрита нашій державі", - сказав Шмигаль.

Він нагадав, що у червні Україна та ЄС підписали Меморандум і Кредитну угоду щодо отримання нашою країною "виняткової" макрофінансової допомоги Європейського Союзу в сумі 1,2 млрд євро. Програма макрофінансової допомоги триватиме 12 місяців і передбачатиме виплату двох траншів по 600 млн євро кожен. Передбачається, що виділення першого траншу можливе одразу після набрання чинності Меморандуму про взаєморозуміння і Кредитної угоди.

"Цієї середи ЄС повідомив нам про виділення 600 млн євро", - додав Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна найближчим часом має потрапити до першої тридцятки рейтингу Doing Business, - Шмигаль про цілі Кабміну

Глава уряду наголосив на тому, що влада, працюючи над підтримкою бізнесу та відновленням економічного зростання, змогли підготувати необхідний фундамент для економічного розвитку. Робота велася за кількома ключовими напрямками. "Перш за все, запорукою впевненого виходу України з кризи є співпраця з МВФ, Світовим банком, Європейським Союзом та іншим фінансовими партнерами", - наголосив він.

Раніше повідомлялося, що 600 млн євро макрофінансової допомоги виділені Україні під зобов'язання продовжувати співпрацю з МВФ.

Автор: 

МВФ (3068) транш (467) Шмигаль Денис (4569)


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Топ коментарі
+5
Шмигаль ввімкнум режим "Ждун" !!)))
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11.12.2020 11:43
+4
Ніяких кредитів та траншів не давати. Нехай ловлять ворів та корупціонерів, які крадуть і виводять мілярди за кордон.
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11.12.2020 11:51
+3
Украина ожидает миссию МВФ и второй транш в рамках программы stand-by, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9144
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11.12.2020 11:44
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Шмигаль ввімкнум режим "Ждун" !!)))
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11.12.2020 11:43 Відповісти
Як гармонійно дві новини виглядають поруч.

Украина ожидает миссию МВФ и второй транш в рамках программы stand-by, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3219
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11.12.2020 11:49 Відповісти
Инвест няня сдулась, теперь гавань...
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11.12.2020 11:56 Відповісти
Если бы то гавань, а то ж - лохань.
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11.12.2020 16:54 Відповісти
Реально, ці транши МВФ та інших спонсорів,це копійки ,по відношенню до розкраденого корпціонерами України !!!)))
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11.12.2020 11:54 Відповісти
Так отримаємо, після відставки зешмугаля.
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11.12.2020 11:59 Відповісти
Пипец,живем от транша до транша.
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11.12.2020 11:43 Відповісти
А ты госдолг США видел?))
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11.12.2020 11:48 Відповісти
Украина ожидает миссию МВФ и второй транш в рамках программы stand-by, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9144
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11.12.2020 11:44 Відповісти
Зеленій пилорамі край потрібен пиломатеріал !!)))
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11.12.2020 11:44 Відповісти
Займы на покрытие кассовых разрывов (временной нехватки средств на финансирование расходов) ПФУ предоставляют с Единого казначейского счета. На 01.12. 2020 года долг Пенсионного фонда перед ним достиг 76,5 млрд грн, из которых 36.2 млрд грн - по займам 2020 года. На начало года общий долг достигал 49,2 млрд грн.

Основной причиной достаточно резкого обострения отношений между Коломойским и Зеленским, вылившиеся в отстранение людей Коломойского от выборов в Кривом Роге и кадровых решений по Днепропетровской области послужило, как ни странно, прошедшее почти незаметно в Украине, объявление дефолта по кредитным обязательствам на сумму на $18,5 млн. американской компании Коломойского Optima 55 Public Square LLC. (штат Кливленд, США). Достаточно спорное с финансовой точки зрения решение (Коломойский теряет около $2 млн. по дефолтной процедуре), оно имеет один серьезный аспект - именно эти объекты недвижимости, находящиеся в собственности Optima 55 Public Square LLC. частично приобретены за счет выведенных, через цепочку подставных счетов. , средств из "Приватбанка", Особенностью является то, что последнее перечисление - перечисление со счетов, которые связывают с фирмами Зеленского. Фактически Коломойский умышленно акцентирует внимание на участие Зеленского в непосредственном выведении денег со счетов "Приватбанка". При этом это делается вне секретной процедуры Делавэрского суда по акту RICO и сразу выводится как часть публичного процесса для Министерства юстиции США.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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11.12.2020 11:45 Відповісти
Таким как шмыгаль только это-🖕
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11.12.2020 11:46 Відповісти
Ждем не транш, а дату назначения даты. А 600млн - это для вакцины, которую надо закупить и якобы бесплатно кого-то вакцинировать.
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11.12.2020 11:47 Відповісти
Чукча в чуме ждет рассвета. А рассвет наступит летом. Шучу. После ухода этой власти можно начинать с нуля переговоры с МВФ
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11.12.2020 11:48 Відповісти
Здається в МВФ працюють далеко не ідіоти , тому очікувати що вони поведуться на дебільні рожи від Зеліпукіна не приходиться .
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11.12.2020 11:51 Відповісти
Ніяких кредитів та траншів не давати. Нехай ловлять ворів та корупціонерів, які крадуть і виводять мілярди за кордон.
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11.12.2020 11:51 Відповісти
как они будут ловить сами себя интересно
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11.12.2020 12:59 Відповісти
Наподобе как собака себя за хвост.
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11.12.2020 16:57 Відповісти
Слов нет - одни маты
Ыбанько
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11.12.2020 12:36 Відповісти
Україна очікує місію МВФ і другий транш у рамках програми stand-by, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1223
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11.12.2020 12:38 Відповісти
Побольше 100% своих прокуроров и политических репрессий и можете МВФ ждать вечно..
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11.12.2020 12:45 Відповісти
Миссию мвф ожидают. Какая прелесть. Министр финансов уже облигации внутреннего займа выкатил под 10%. Закрыть дыру госбюджета. А, потом, как рванёт с выплатами. И гривне аут.
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11.12.2020 13:08 Відповісти
Всё чего-то ожидают. Зимою лета, осенью весны. Ожидать не пахать, таку вашу мать, ждуны.
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11.12.2020 17:00 Відповісти
Очередной ждун нарисовался.
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11.12.2020 17:42 Відповісти
 
 