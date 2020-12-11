Буду змушений подавати до суду на Міноборони та вимагати офіційних вибачень і видалення образ на мою адресу, - Бутусов
Прошу допомоги у правозахисників, у організацій, що захищають права журналістів, - як захистити себе від образ Міністерства оборони?
Про це у своїй статті розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Журналіст заявляє, що міністр оборони Андрій Таран збрехав про проведення з ним співбесіди, про причини відмови в наданні йому посади.
"Буду змушений подавати до суду на Міноборони та вимагати офіційних вибачень і видалення образ на мою адресу, прошу допомоги правозахисників. Мене не запросили на зустріч з міністром оборони, не дали можливість презентувати мою програму дій, мені не представили жодної посади, яку я міг би зайняти в Міноборони, хоча сам міністр офіційно заявив про це на своєму сайті на всю країну. Замість цього мені хамлять через офіційну сторінку", - зазначив Бутусов.
Він нагадав, що 8 грудня Міністерство оборони саме звернулося до журналіста з пропозицією зайняти будь-яку посаду.
"Одним з найбезкомпромісніших експертів щодо Міністерства оборони України є Юрий Бутусов. Міністерство оборони пропонує Юрію Бутусову зайняти одну з міністерських позицій у сферах, на яких фокусується його фахова увага. Це можуть бути, наприклад, напрямки озброєння чи логістики", - цитує Бутусов заяву Міноборони від 8 грудня.
"Тобто два дні тому ви вважали, що я експерт, якому можна довірити будь-яку роботу, про яку я писав, а зараз через два дні все це кудись зникло? Мою увагу привернула одна з "міністерських позицій" - заступник міністра оборони, що дає можливість контролювати політику в тих сферах, про які я пишу. Тому я прийняв пропозицію міністра оборони і представив програму дій. Але щойно я дав згоду - мені просто нахамили", - акцентував Бутусов.
"Вчора мені подзвонив начальник департаменту кадрової політики Міноборони Олег Яцино, і я сказав йому, що чекаю, коли він організує зустріч з міністром, адже саме міністр Андрій Таран відповідає за офіційну пропозицію мені роботи через його сайт. Яцино мені подякував, і повісив слухавку. Після цього я прочитав мерзенну брехню і хамство на свою адресу на сайті Міноборони. Я вимагаю публічної зустрічі з головою департаменту кадрової політики Олегом Яцино, щоб він при всіх в прямому ефірі розповів - про які компетенції він зі мною говорив? Адже ніякого обговорення чого-небудь не було. Олег Яцино мені багатократно на різних зустрічах висловлював свою повагу і вдячність за участь у роботі МО і за те, що я пишу про Міністерство оборони, ніяких сумнівів в моїх компетенціях він не висловлював. Якщо Яцино не піде на публічну зустріч, буду змушений запрошувати його на таку зустріч через суд, через народних депутатів. Люди мають знати правду - зі мною ніхто нічого не обговорював", - констатував журналіст.
"Образи вони вписали, щоб перевести всю тему в улюблений піарниками "кварталу" "срач". Але я їм такого шансу не залишу, за образи вам доведеться відповідати і за брехню доведеться відповідати. Нехай люди бачать, чим ви займаєтеся під час війни - цькуванням неугодного журналіста. Кожен день на фронті обстріли, але про це не пише міністр оборони на сайті. Загинув від кулі російського снайпера боєць 72-ї бригади В'ячеслав Мінкін - але міністр оборони не пише про це на своєму сайті. У міністра є час тільки на образи громадянина своєї країни, журналіста, який винен тільки в одному - що відповів на запрошення на роботу в Міноборони, яке на всю країну зробив сам міністр. Прошу допомоги у правозахисників, у організацій, що захищають права журналістів, - як захистити себе від образ Міністерства оборони?" - резюмував Бутусов.
Більш детально читайте в статті Юрія Бутусова тут.
Нагадаємо, у вівторок, 8 грудня, Міністерство оборони запропонувало Юрію Бутусову посісти одну з міністерських позицій в напрямках озброєння або логістики. Бутусов погодився на пропозицію і опублікував свою програму, першим пунктом в якій значиться розслідування провалу спецоперацій Міноборони, в тому числі операції із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".
У середу, 9 грудня, Бутусов заявив, що за добу не отримав від Міністерства оборони жодної інформації про надання посади і попросив Раду заслухати його і міністра оборони Андрія Тарана про ситуацію в армії. Через 2 години після публікації поста Бутусова Міноборони публічно заявило, що запрошує його завтра на співбесіду і пообіцяло провести "лікнеп" про доступні вакансії та посадові обов'язки.
У четвер, 10 грудня Міноборони заявило, що вакансій, які відповідають рівню амбіцій Бутусова, у міністерстві немає.
11 грудня Юрій Бутусов заявив, що Міноборони не проводило з ним співбесіди: "Притягуватиму до відповідальності міністра Тарана".
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Я совсем не вижу патриотов , горячих парней которым интересно!!!!
Бабло - всех переклинило!!!!! МОЖЕТ Я СЛЕП,но пока так!
Дуже.
Треба ставити крапку у цій суцільній маячні.
Успіху, пане Бутусов.
Обов'язково відповісте.
Если уж продался бывший немецкий канцлер шредер, то почему эта гопота не должна продаваться?, тем более особенно продавать то и нечего, ни чести, ни совести, ни достоинства, ни каких-либо ценностей вообще, кроме тупого желания обогатится, пока есть возможность.
Поэтому всякие эти ермаки-козыри-татаровы-портновы-хомчаки-тараны-кравчуки-арестовичи
и прочая, были куплены кабаевым-кривоногих оптом и очень дешево.
Тримайтеся !!!
Поки є такі люди як ви, є надія на краще.
которые влияют на принятие решений, на данный момент открыты только должности министра и заместителей министра.ОСКІЛЬКИ, Міноборони очолює міністр, якого призначають на посаду за
поданням президента України, то Бутусов й написав, що він очікує запрошення до президента або міністра щодо відповідних посад: міністр або заступник.Тобто, у зверненні Бутусова геть не вказувалося, що він вважає: "міністр МО може призначити міністра МО" -- таким чином є очевидне викривлення слів Юрія Бутусова у пабліку МОУ.
А ви так надривалися за =новиє морди=.
Что Бутусов не побежал сразу в МО "виляя хвостиком", когда ему предложили, намекнули на хлебную должность (взятку, подачку).
Надеялись, что с ним получится как с Наемом, которого легко купили с потрахами, подобным способом.