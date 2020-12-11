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Буду змушений подавати до суду на Міноборони та вимагати офіційних вибачень і видалення образ на мою адресу, - Бутусов

Буду змушений подавати до суду на Міноборони та вимагати офіційних вибачень і видалення образ на мою адресу, - Бутусов

Прошу допомоги у правозахисників, у організацій, що захищають права журналістів, - як захистити себе від образ Міністерства оборони?

Про це у своїй статті розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Журналіст заявляє, що міністр оборони Андрій Таран збрехав про проведення з ним співбесіди, про причини відмови в наданні йому посади.

"Буду змушений подавати до суду на Міноборони та вимагати офіційних вибачень і видалення образ на мою адресу, прошу допомоги правозахисників. Мене не запросили на зустріч з міністром оборони, не дали можливість презентувати мою програму дій, мені не представили жодної посади, яку я міг би зайняти в Міноборони, хоча сам міністр офіційно заявив про це на своєму сайті на всю країну. Замість цього мені хамлять через офіційну сторінку", - зазначив Бутусов.

Читайте: Міноборони: не знайшли вакансій, що відповідають рівню амбіцій Бутусова

Він нагадав, що 8 грудня Міністерство оборони саме звернулося до журналіста з пропозицією зайняти будь-яку посаду.

"Одним з найбезкомпромісніших експертів щодо Міністерства оборони України є Юрий Бутусов. Міністерство оборони пропонує Юрію Бутусову зайняти одну з міністерських позицій у сферах, на яких фокусується його фахова увага. Це можуть бути, наприклад, напрямки озброєння чи логістики", - цитує Бутусов заяву Міноборони від 8 грудня.

"Тобто два дні тому ви вважали, що я експерт, якому можна довірити будь-яку роботу, про яку я писав, а зараз через два дні все це кудись зникло? Мою увагу привернула одна з "міністерських позицій" - заступник міністра оборони, що дає можливість контролювати політику в тих сферах, про які я пишу. Тому я прийняв пропозицію міністра оборони і представив програму дій. Але щойно я дав згоду - мені просто нахамили", - акцентував Бутусов.

"Вчора мені подзвонив начальник департаменту кадрової політики Міноборони Олег Яцино, і я сказав йому, що чекаю, коли він організує зустріч з міністром, адже саме міністр Андрій Таран відповідає за офіційну пропозицію мені роботи через його сайт. Яцино мені подякував, і повісив слухавку. Після цього я прочитав мерзенну брехню і хамство на свою адресу на сайті Міноборони. Я вимагаю публічної зустрічі з головою департаменту кадрової політики Олегом Яцино, щоб він при всіх в прямому ефірі розповів - про які компетенції він зі мною говорив? Адже ніякого обговорення чого-небудь не було. Олег Яцино мені багатократно на різних зустрічах висловлював свою повагу і вдячність за участь у роботі МО і за те, що я пишу про Міністерство оборони, ніяких сумнівів в моїх компетенціях він не висловлював. Якщо Яцино не піде на публічну зустріч, буду змушений запрошувати його на таку зустріч через суд, через народних депутатів. Люди мають знати правду - зі мною ніхто нічого не обговорював", - констатував журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони не проводило зі мною співбесіди. Притягуватиму до відповідальності міністра Тарана, - Бутусов. ВIДЕО

"Образи вони вписали, щоб перевести всю тему в улюблений піарниками "кварталу" "срач". Але я їм такого шансу не залишу, за образи вам доведеться відповідати і за брехню доведеться відповідати. Нехай люди бачать, чим ви займаєтеся під час війни - цькуванням неугодного журналіста. Кожен день на фронті обстріли, але про це не пише міністр оборони на сайті. Загинув від кулі російського снайпера боєць 72-ї бригади В'ячеслав Мінкін - але міністр оборони не пише про це на своєму сайті. У міністра є час тільки на образи громадянина своєї країни, журналіста, який винен тільки в одному - що відповів на запрошення на роботу в Міноборони, яке на всю країну зробив сам міністр. Прошу допомоги у правозахисників, у організацій, що захищають права журналістів, - як захистити себе від образ Міністерства оборони?" - резюмував Бутусов.

Більш детально читайте в статті Юрія Бутусова тут.

Нагадаємо, у вівторок, 8 грудня, Міністерство оборони запропонувало Юрію Бутусову посісти одну з міністерських позицій в напрямках озброєння або логістики. Бутусов погодився на пропозицію і опублікував свою програму, першим пунктом в якій значиться розслідування провалу спецоперацій Міноборони, в тому числі операції із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

У середу, 9 грудня, Бутусов заявив, що за добу не отримав від Міністерства оборони жодної інформації про надання посади і попросив Раду заслухати його і міністра оборони Андрія Тарана про ситуацію в армії. Через 2 години після публікації поста Бутусова Міноборони публічно заявило, що запрошує його завтра на співбесіду і пообіцяло провести "лікнеп" про доступні вакансії та посадові обов'язки.

У четвер, 10 грудня Міноборони заявило, що вакансій, які відповідають рівню амбіцій Бутусова, у міністерстві немає.

11 грудня Юрій Бутусов заявив, що Міноборони не проводило з ним співбесіди: "Притягуватиму до відповідальності міністра Тарана".

Автор: 

Міноборони (7343) Бутусов Юрій (3584) Таран Андрій (267)


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Топ коментарі
+49
Если Бакланов командует СБУ,
То Бутусов с МО точно бы справился, как минимум он постоянно в военной тематике 🤔
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11.12.2020 12:21
+31
При Порохе министром был Полторак, которого даже ЗЕсопля после нескольких наскоков признала "настоящим министром обороны"

При Порохе кадры были на своих местах, от министров до волонтеров и военного журналиста Бутусова
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11.12.2020 12:25
+26
Судами в Україні в ручному режимі керує московський агент.
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11.12.2020 12:18
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Юра прав!!!! По факту Минобороны его конкретно опустило, публично выставив его перед общественностью как "диванного эксперта", который никогда сам лично в армии не служил и в АТО не воевал, но зато всем расссказывает как это правильно нужно делать
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11.12.2020 13:42 Відповісти
Хех, впала корона з голови )
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11.12.2020 13:48 Відповісти
Ну і про"корону" на голові пана Бутусова коротко: зачепили бабу возом, так лементу на ввесь базар... Громадянин Бутусов, за кого ви себе маєте? Ви журналіст, можливо і не поганий, військової освіти нема, то чому ви "колотите" громадську думку що вам потрібно дати високу посаду в військовому відомстві? Демократія не рівняється анархії, тому свою свободу слова втисніть хоть в якісь свідомі рамки. На поливанні влади(попередньої, нинішньої) лайном через СМІ, видряпались у ту саму владу купа некомпетентних, а інколи і ворожих до демократичної України людей.
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12.12.2020 08:03 Відповісти
тяжело с таким кацапским мышлением писать українською? мне с медицинской точки зрения интересно
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13.12.2020 06:01 Відповісти
Бутусов начал шевелить болото, и болото естественно начало вонять и кидаться жижей, так что правильное решение обратиться в суд, нужно ставить их на место, суды конечно у нас еще те,но резонанс думаю сделает свое дело, Бутусову огромное уважение что не стоит в сторонке, и заставляет это болото шевелиться, тем самых показывая их тупость, полную некомпетентность, и конечно огромную коррупцию.
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11.12.2020 13:58 Відповісти
сто відсотків правий. москва в перекладі з угрофінської це гнила вода, або синонім слова - болото.
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12.12.2020 07:21 Відповісти
Чиновники Украины - я не знаю, кто они и кем они становятся , когда становятся чиновниками!!
Я совсем не вижу патриотов , горячих парней которым интересно!!!!
Бабло - всех переклинило!!!!! МОЖЕТ Я СЛЕП,но пока так!
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11.12.2020 14:27 Відповісти
Це дуже добре!
Дуже.
Треба ставити крапку у цій суцільній маячні.
Успіху, пане Бутусов.
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11.12.2020 14:33 Відповісти
Вот и Бутусов повелся на закидосики зелени.Лучше подумал бы о президенстве,а не фиктовался с недоразвитыми.У козлокриврогазеленлоха есть план развития страны-это игра в кошки мышки.Скоро они поменяются местами и к зеленой мыши, придет голубой песец.
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11.12.2020 15:06 Відповісти
Як шкода, що ті, хто можуть керувати країною, вже працюють перукарями і таксистами. )))
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11.12.2020 15:09 Відповісти
Злий ви, пане Юрію і "харчами перебипаєте..."
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11.12.2020 15:28 Відповісти
Они 1000 раз извинятся, только чтобы им возле корыта не мешали.
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11.12.2020 15:43 Відповісти
Бутусов хорошо разбирается в военной тематике, теперь уже хорошо разбирается в профессионализме и моральных качествах руководства МО, а дальше познакомится с честностью и порядочностью представителей правосудия.
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11.12.2020 15:52 Відповісти
Пане, Юрію, ви на правильному шляху. Ці покидьки повинні відповісти за хамство і образи.
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11.12.2020 15:56 Відповісти
Пане, Юрію, ви на правильному шляху. Ці покидьки повинні відповісти за хамство і образи.
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11.12.2020 15:57 Відповісти
Відповісте.
Обов'язково відповісте.
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11.12.2020 17:23 Відповісти
Через 1,5 года стало ясно, что кабаев-кривоногих из кремля, просто прикупил себе украинской власти, в том числе и тарана с хомчаком, так же как он ранее это сделал с "грузинской мечтой" (прости, Господи).
Если уж продался бывший немецкий канцлер шредер, то почему эта гопота не должна продаваться?, тем более особенно продавать то и нечего, ни чести, ни совести, ни достоинства, ни каких-либо ценностей вообще, кроме тупого желания обогатится, пока есть возможность.
Поэтому всякие эти ермаки-козыри-татаровы-портновы-хомчаки-тараны-кравчуки-арестовичи
и прочая, были куплены кабаевым-кривоногих оптом и очень дешево.
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11.12.2020 16:14 Відповісти
Юрій!
Тримайтеся !!!
Поки є такі люди як ви, є надія на краще.
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11.12.2020 18:20 Відповісти
Стосовно хамства, !ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!, як МО пересмикнуло слова Ю. Бутусова:https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/3693959373999874 Порядок призначення на посади не передбачає винятків ані для людей, які вважають, що міністр оборони може призначати «міністра оборони» ОТЖЕ, ДИВИМОСЬ, ЯК БУЛО НАПИСАНО НАСПРАВДІ:https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4992527350787521 Принимаю предложение Минобороны, жду приглашения к министру либо к президенту (...) Таким образом, для занятия должностей гражданскими лицами,
которые влияют на принятие решений, на данный момент открыты только должности министра и заместителей министра.ОСКІЛЬКИ, Міноборони очолює міністр, якого призначають на посаду за
поданням президента України, то Бутусов й написав, що він очікує запрошення до президента або міністра щодо відповідних посад: міністр або заступник.Тобто, у зверненні Бутусова геть не вказувалося, що він вважає: "міністр МО може призначити міністра МО" -- таким чином є очевидне викривлення слів Юрія Бутусова у пабліку МОУ.
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11.12.2020 19:18 Відповісти
давайте говорить правду!!!! Управлять в Минобороны должны кадровые боевые офицеры, которые имеют непосредственный опыт участия боевых действий на Донбассе. А кто такой Юрий Бутусов??? Это типичный "диванный эксперт", он красиво пишет про "зраду", но сам лично своим здоровьем в АТО не рисковал, кишки сепаров на автомат не наматывал, насколько я знаю он вообще в армии не служил, хотя мужик достаточно молодой и с виду здоровый. Мое мнение такое - Бутусов не может быть в руководстве Минобороны.
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11.12.2020 20:20 Відповісти
А гавнокомандувач служил в армии? Насколько я знаю, он даже уклонялся от службы, или я не прав?
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11.12.2020 20:45 Відповісти
Зесопля не служила и всячески уклонялась от армии, поэтому она сейчас и разваливается, вы абсолютно правы!!!! Но поставьте себя на место боевых офицеров, которые сейчас воюют в АТО, я не думаю что они будут в восторге если ими будет управлять никогда не служивший тыловик,теоретик Юра Бутусов.
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11.12.2020 20:53 Відповісти
То в нього такий стьоб. Він має на увазі кадрових бойових офіцерів з порєбріку. А на що ще чекати від сина Мураєва?
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11.12.2020 22:34 Відповісти
Гівняний у вас нік, "Син Мураєва", але на 100% ви праві, бо воююча крїна не може собі дозволити нефахових людей в армії.
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12.12.2020 08:13 Відповісти
Это ты намекаешь на того "боевого офицера" который за бенино бабло завел солдат в Иловайский котел? Это от него в восторге настоящие боевые офицеры?
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13.12.2020 06:07 Відповісти
Юра! Борись-мы помогаем и поможем!
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11.12.2020 20:43 Відповісти
Це справа рук твоїх.
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11.12.2020 21:16 Відповісти
З САМОГО ПОЧАТКУ БУЛО ЯСНО ЩО НІЧОГО ПУТНЬОГО НЕ БУДЕ
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11.12.2020 21:39 Відповісти
Це залежить від того, яку мету цього діалогу між Ю. Бутусовим і Міноборони вбачати. Та про це Ю. Бутусов сам відверто сказав, що першим пунктом його програми значиться розслідування провалу спецоперацій Міноборони, в тому числі операції із затримання бойовиків ПВК "Вагнера". І завдяки йому зрадники і кремлівські агенти не можуть зам'яти цей злочин. А це вже не мало.
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11.12.2020 22:46 Відповісти
Я тільки зараз допетрав чому пан Бутусов так взявся за Тарана. У Тарана конфлікт з Хомчаком і якщо Тарана звалять то можливо міністром стане (!!!) Хомчак. Я теж не вважаю Тарана міністром, але і Хомчак НУЛЬ.
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11.12.2020 22:59 Відповісти
такі..да...все правильно, Юра. витерти лапті і сказати шо так і було.?... якось...не теє...взагалі то .за це морду б'ють.
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11.12.2020 23:06 Відповісти
"Эту страну погубит коррупция"- нетленное выражение. МО -масса отката и ничего более. Где стратегия Украины на 5-50-100лет. Ну даже на три.Нет. А чиновники получающее за ЭТО и зарплату( и надбавки и служебное жилье под приватизацию и спецпенсии) есть и большинство с ГЕНЕРАЛЬСКИМИ погонами. Все рассказывают о каких то компетенциях а ЭТИХ ЖРУЩИХ в два горла компетенции ГДЕ? Кто в этой идиотской стране наконец начнет спрашивать за результат? Миллиарды "плохих" кредитов списываются ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПриватБанком. Это деньги на бесплатные больницы,космос,авиацию,производство техники,ракет. ТРИДЦАТЬ ,****,миллиардов списали.( А кто же их украл и кто разрешил просто их списать?) И ТАК ВЕЗДЕ. Просто треш какой то. За кордоном на служебной машине в школу ребенка- в тюрьму. Тут люди ДЕСЯТКАМИ лет ВООБЩЕ( кроме процесса производства НЕКАЧЕСТВЕННОЙ бумаги) ничем не занимаются ТУПО ничего не делают(что реально сделано чиновниками) и ВОРУЮТ по мелочи и по крупному. И ничего,"постиками" в Фейсбуке отделываются. Да после поста где ЖУРНАЛИСТУ предлагают позаниматься армией вместо сонма "лампасов"" ету""руководящую" единицу нужно гнать подсрачниками. А они Бутусова обсуждают. Люди в нашей Украине просто лохи,вернее инфантильные лохи.
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11.12.2020 23:44 Відповісти
Ха ха открыл Америку - ещё ВВС которую поголовно глушили в Начале 90-х предположило латиноамериканский вектор развития дальнейших трансформаций государства...
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12.12.2020 00:15 Відповісти
Пане Юрію! Мудре рішення. Бажаю успіху та перемоги. Ці покидьки від влади повинні вже починати відповідати за свій пофігізм та зневагу до людей. Хто як не журналіст, якого образили, принизили та розлютили зможе це зробити. Нехай починають боятися, падлюки.
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12.12.2020 00:57 Відповісти
Бачите, як ?
А ви так надривалися за =новиє морди=.
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12.12.2020 04:06 Відповісти
він попався на звязку. Памятаєте, як штірліц послав пришелепкуватого плейшнера завезти телеграму, але пянящий воздух свободи забив памороки. Ось і Демченко побіг двонити а по дорозі щось зробив, що його запідозрили.
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12.12.2020 07:29 Відповісти
Приходьте! як нас дома не буде
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12.12.2020 05:53 Відповісти
історичний факт. в оточенні премьера ФРГ віллі брандта (фрг) був особистий секретар Гійом(шпигун ГДР). Голова партії СДПГ (фрг) вже тоді в офісі партії ошивались Шредер і Штанмаєр задумав змістити Брандта. В нього був шкільний товариш та друг дитинства Хонекер (ГДР), між ними за свідченнями Маркуса Вольфа був неконтрольований телефон. І інформація щодо Бранда( особливо на половому фронті) ставала відома Хонекеру а через нього голові партії Бару. Москва про це не знала. І коли взяли Гійома на шпіонажі Брандт змушений був піти геть (достроково) про найбільше гійом патякав саме на нього. Так і у нашій історії - їх все одно візьмуть як жаб сачком.
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12.12.2020 07:39 Відповісти
В МО просто ОСКОРБИЛИСЬ до глубины своей (мелкой) души!
Что Бутусов не побежал сразу в МО "виляя хвостиком", когда ему предложили, намекнули на хлебную должность (взятку, подачку).
Надеялись, что с ним получится как с Наемом, которого легко купили с потрахами, подобным способом.
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12.12.2020 09:50 Відповісти
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