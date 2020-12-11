Буду змушений подавати до суду на Міноборони та вимагати офіційних вибачень і видалення образ на мою адресу, - Бутусов

Прошу допомоги у правозахисників, у організацій, що захищають права журналістів, - як захистити себе від образ Міністерства оборони?

Про це у своїй статті розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Журналіст заявляє, що міністр оборони Андрій Таран збрехав про проведення з ним співбесіди, про причини відмови в наданні йому посади.

"Буду змушений подавати до суду на Міноборони та вимагати офіційних вибачень і видалення образ на мою адресу, прошу допомоги правозахисників. Мене не запросили на зустріч з міністром оборони, не дали можливість презентувати мою програму дій, мені не представили жодної посади, яку я міг би зайняти в Міноборони, хоча сам міністр офіційно заявив про це на своєму сайті на всю країну. Замість цього мені хамлять через офіційну сторінку", - зазначив Бутусов.

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Він нагадав, що 8 грудня Міністерство оборони саме звернулося до журналіста з пропозицією зайняти будь-яку посаду.

"Одним з найбезкомпромісніших експертів щодо Міністерства оборони України є Юрий Бутусов. Міністерство оборони пропонує Юрію Бутусову зайняти одну з міністерських позицій у сферах, на яких фокусується його фахова увага. Це можуть бути, наприклад, напрямки озброєння чи логістики", - цитує Бутусов заяву Міноборони від 8 грудня.

"Тобто два дні тому ви вважали, що я експерт, якому можна довірити будь-яку роботу, про яку я писав, а зараз через два дні все це кудись зникло? Мою увагу привернула одна з "міністерських позицій" - заступник міністра оборони, що дає можливість контролювати політику в тих сферах, про які я пишу. Тому я прийняв пропозицію міністра оборони і представив програму дій. Але щойно я дав згоду - мені просто нахамили", - акцентував Бутусов.

"Вчора мені подзвонив начальник департаменту кадрової політики Міноборони Олег Яцино, і я сказав йому, що чекаю, коли він організує зустріч з міністром, адже саме міністр Андрій Таран відповідає за офіційну пропозицію мені роботи через його сайт. Яцино мені подякував, і повісив слухавку. Після цього я прочитав мерзенну брехню і хамство на свою адресу на сайті Міноборони. Я вимагаю публічної зустрічі з головою департаменту кадрової політики Олегом Яцино, щоб він при всіх в прямому ефірі розповів - про які компетенції він зі мною говорив? Адже ніякого обговорення чого-небудь не було. Олег Яцино мені багатократно на різних зустрічах висловлював свою повагу і вдячність за участь у роботі МО і за те, що я пишу про Міністерство оборони, ніяких сумнівів в моїх компетенціях він не висловлював. Якщо Яцино не піде на публічну зустріч, буду змушений запрошувати його на таку зустріч через суд, через народних депутатів. Люди мають знати правду - зі мною ніхто нічого не обговорював", - констатував журналіст.

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"Образи вони вписали, щоб перевести всю тему в улюблений піарниками "кварталу" "срач". Але я їм такого шансу не залишу, за образи вам доведеться відповідати і за брехню доведеться відповідати. Нехай люди бачать, чим ви займаєтеся під час війни - цькуванням неугодного журналіста. Кожен день на фронті обстріли, але про це не пише міністр оборони на сайті. Загинув від кулі російського снайпера боєць 72-ї бригади В'ячеслав Мінкін - але міністр оборони не пише про це на своєму сайті. У міністра є час тільки на образи громадянина своєї країни, журналіста, який винен тільки в одному - що відповів на запрошення на роботу в Міноборони, яке на всю країну зробив сам міністр. Прошу допомоги у правозахисників, у організацій, що захищають права журналістів, - як захистити себе від образ Міністерства оборони?" - резюмував Бутусов.

Більш детально читайте в статті Юрія Бутусова тут.

Нагадаємо, у вівторок, 8 грудня, Міністерство оборони запропонувало Юрію Бутусову посісти одну з міністерських позицій в напрямках озброєння або логістики. Бутусов погодився на пропозицію і опублікував свою програму, першим пунктом в якій значиться розслідування провалу спецоперацій Міноборони, в тому числі операції із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

У середу, 9 грудня, Бутусов заявив, що за добу не отримав від Міністерства оборони жодної інформації про надання посади і попросив Раду заслухати його і міністра оборони Андрія Тарана про ситуацію в армії. Через 2 години після публікації поста Бутусова Міноборони публічно заявило, що запрошує його завтра на співбесіду і пообіцяло провести "лікнеп" про доступні вакансії та посадові обов'язки.

У четвер, 10 грудня Міноборони заявило, що вакансій, які відповідають рівню амбіцій Бутусова, у міністерстві немає.

11 грудня Юрій Бутусов заявив, що Міноборони не проводило з ним співбесіди: "Притягуватиму до відповідальності міністра Тарана".