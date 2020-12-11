Буде змінено підхід до виконання оборонного замовлення. Ситуація з невикористаними фінресурсами не має повторитися, - Уруський

Стан виконання Державного оборонного замовлення (ДОЗ) в 2020 році продемонструвало гостру необхідність у зміні підходів у сфері закупівлі озброєння та військової техніки основними вітчизняними замовниками.

Про це написав на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, з метою запобігання подібним обставинам у майбутньому, 10 грудня провів нараду з обговорення питань визначення пріоритетів ДОЗ 2021-2023, до якої були залучені представники Мінекономіки, Міноборони, Генерального штабу, МВС, ДСНС, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, ДК "Укроборонпром" та Державного космічного агентства.

"Сподіваюся, що поточний рік, все ж таки, буде завершений належним виконанням ДОЗ та ефективним використанням коштів держбюджету, спрямованих на фінансування потреб оборони та безпеки України. Наразі для цього є передумови. Найближчим часом мають бути здійснені відповідні кроки. Однак, та ситуація, яка мала місце у 2020, коли на кінець року залишився невикористаним значний фінансовий ресурс, не має більше повторитися. Це принципова позиція", - підкреслює Уруський.

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В ході наради він зазначив, що в наступному році буде змінено підхід до виконання ДОЗ, зокрема в контексті значного його корегування впродовж фінансового року, особливо – перенесення замовлення на кінець року. Зміни від визначених фінансових показників, які затверджені ДОЗ, не мають впродовж року перевищувати 5-7%. Крім того, підкреслив важливість планування оборонного замовлення мінімум на три роки для забезпечення стабільної роботи та прогнозованого розвитку оборонної промисловості.

В ході наради представники основних замовників ДОЗ доповіли про власні пріоритети на короткострокову перспективу, які Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості буде враховувати під час своєї діяльності. Наразі серед головних пріоритетів: ракетне озброєння, високоточна зброя, пілотована та безпілотна авіація, бронетехніка, надводні кораблі, артилерія та боєприпаси.

"Водночас наголосив, що перед нами стоїть головне завдання, яке поставлено Президентом України, - насичення військ новими зразками озброєння та військової техніки. На його виконанні має бути зосереджена головна увага, як від виробників озброєння, так і її споживачів", - підсумував Уруський.

Нагадаємо, вчора в Міноборони заявили, що стан виконання державного оборонного замовлення на поточний рік становить 94%.