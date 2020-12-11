УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11018 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
8 841 34

Буде змінено підхід до виконання оборонного замовлення. Ситуація з невикористаними фінресурсами не має повторитися, - Уруський

Буде змінено підхід до виконання оборонного замовлення. Ситуація з невикористаними фінресурсами не має повторитися, - Уруський

Стан виконання Державного оборонного замовлення (ДОЗ) в 2020 році продемонструвало гостру необхідність у зміні підходів у сфері закупівлі озброєння та військової техніки основними вітчизняними замовниками.

Про це написав на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, з метою запобігання подібним обставинам у майбутньому, 10 грудня провів нараду з обговорення питань визначення пріоритетів ДОЗ 2021-2023, до якої були залучені представники Мінекономіки, Міноборони, Генерального штабу, МВС, ДСНС, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, ДК "Укроборонпром" та Державного космічного агентства.

"Сподіваюся, що поточний рік, все ж таки, буде завершений належним виконанням ДОЗ та ефективним використанням коштів держбюджету, спрямованих на фінансування потреб оборони та безпеки України. Наразі для цього є передумови. Найближчим часом мають бути здійснені відповідні кроки. Однак, та ситуація, яка мала місце у 2020, коли на кінець року залишився невикористаним значний фінансовий ресурс, не має більше повторитися. Це принципова позиція", - підкреслює Уруський.

Також дивіться: Із понад ста підприємств "Укроборонпрому" після реформування залишиться 60-65, - Уруський. ВIДЕО

В ході наради він зазначив, що в наступному році буде змінено підхід до виконання ДОЗ, зокрема в контексті значного його корегування впродовж фінансового року, особливо – перенесення замовлення на кінець року. Зміни від визначених фінансових показників, які затверджені ДОЗ, не мають впродовж року перевищувати 5-7%. Крім того, підкреслив важливість планування оборонного замовлення мінімум на три роки для забезпечення стабільної роботи та прогнозованого розвитку оборонної промисловості.

В ході наради представники основних замовників ДОЗ доповіли про власні пріоритети на короткострокову перспективу, які Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості буде враховувати під час своєї діяльності. Наразі серед головних пріоритетів: ракетне озброєння, високоточна зброя, пілотована та безпілотна авіація, бронетехніка, надводні кораблі, артилерія та боєприпаси.

"Водночас наголосив, що перед нами стоїть головне завдання, яке поставлено Президентом України, - насичення військ новими зразками озброєння та військової техніки. На його виконанні має бути зосереджена головна увага, як від виробників озброєння, так і її споживачів", - підсумував Уруський.

Нагадаємо, вчора в Міноборони заявили, що стан виконання державного оборонного замовлення на поточний рік становить 94%.

Автор: 

Міноборони (7343) оборона (4777) Уруський Олег (159)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
Про який невикористаний фінресурс цей імбіцил пистить? Якщо зебільна влада взагалі не фінансувала держоборонзамовлення! Взагалі не перерахували цих коштів, хоча стрічка в бюджеті була забита!

Зебіли, скільки ви ще здатні брехати?
показати весь коментар
11.12.2020 12:16
+10
Так ведь выполнили на 99%, кто из вас врет? Наверно все...
показати весь коментар
11.12.2020 12:13
+7
Легше знайти ,хто не бреше !!))
показати весь коментар
11.12.2020 12:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так ведь выполнили на 99%, кто из вас врет? Наверно все...
показати весь коментар
11.12.2020 12:13 Відповісти
Легше знайти ,хто не бреше !!))
показати весь коментар
11.12.2020 12:30 Відповісти
Для того щоб спланувати оборонне виробництво на 3 роки потрібно мати план дії ЗСУ на три роки вперед, а наші генерали не знають що вони завтра будуть робити, бо вони непрофесійні! Генштаб та міноборони досі не розробили навіть концепцій розвитку всіх напрямків озброєнні та бойових систем ЗСУ, тому навіть немає дорожної мапи за якою може рухатись оборонка! Генерали та чиновники міноборони - абсолютно нікчемні і неспроможні формувати базові документи за якими має працювати оборонка! Тому чиновників МО та генералів Генштабу потрібно посилювати людьми які мають стратегічне бачення розвитку та реформування армії, щоб створити концепції розвитку, переозброєння та реформування ЗСУ на 3-5 років і на базі цього формувати плани виробництва озброєння на 3 роки наперед! А для цього в першу чергу потрібно зняти нікчемного міністра МО Тарана і призначити на цю посаду Бутусова!
показати весь коментар
11.12.2020 13:03 Відповісти
Ні, пане-товаришу Анатолій, в першу чергу Петра треба повернути на Президента.
показати весь коментар
11.12.2020 13:58 Відповісти
Це позиція раба - вимагати повернення свого пана на трон. порошенко це ворог України та ворожий агент, який програв війну та провалив виробництво зброї! порошенка потрібно саджати в тюрму а не повертати до влади!
показати весь коментар
11.12.2020 14:10 Відповісти
Аргументуйте.
показати весь коментар
11.12.2020 16:27 Відповісти
І це говорить той "спеціаліст" - Igor L який пропонував на артилерійські катери ставити ПКР "Нептун"...
показати весь коментар
11.12.2020 17:36 Відповісти
Де таке було?
показати весь коментар
11.12.2020 17:40 Відповісти
На ЦЕНЗОР.НЕТ тобі всі доказували, що це не реально, а ти умнічав за мінометні старти ракет та ще багато за що.
показати весь коментар
11.12.2020 19:24 Відповісти
У Вас погано з пам'яттю, або Ви просто не розуміли про що шла мова про які ПКР. Точно не про Нептун.
показати весь коментар
11.12.2020 19:44 Відповісти
Те, що ти пам'ятаєш це добре.
показати весь коментар
11.12.2020 21:42 Відповісти
Тебе, Ігорьок, дебіла пора з дурки перевести до ВТК.
показати весь коментар
12.12.2020 08:09 Відповісти
Про який невикористаний фінресурс цей імбіцил пистить? Якщо зебільна влада взагалі не фінансувала держоборонзамовлення! Взагалі не перерахували цих коштів, хоча стрічка в бюджеті була забита!

Зебіли, скільки ви ще здатні брехати?
показати весь коментар
11.12.2020 12:16 Відповісти
А на що ще здатна зелена пліснява ,крім зухвалої брехні !!)))
показати весь коментар
11.12.2020 12:27 Відповісти
Зеж2 хуцпа у всіх клітинах нашої України, тільки стадіон і нари вилікують колаборантів.
показати весь коментар
11.12.2020 13:35 Відповісти
Все за кремлівським сценарієм,по поверненню України в "родную говєнь" Московську орду !!)))
показати весь коментар
11.12.2020 12:28 Відповісти
Мі фсьо разрушім, а пато-ом
Мі НАШ, мі новій мір пастроє-єм...
показати весь коментар
11.12.2020 12:23 Відповісти
Хто був не ким ,тим і лишиться !!))
показати весь коментар
11.12.2020 12:29 Відповісти
"Кто бил нікєм, тот стал нічєм!" (Брати Гадюкіни)
показати весь коментар
12.12.2020 01:04 Відповісти
То Воно грош1 на Зедороги економило.
показати весь коментар
11.12.2020 12:24 Відповісти
Пізно всрались - Нептуна судячи по всьому у ЗСУ не буде у 2021 році
показати весь коментар
11.12.2020 12:49 Відповісти
Антиукраїнська Зе влада і ії посіпаки
показати весь коментар
11.12.2020 12:50 Відповісти
и кто же конкретно будет "не повторять" ситуацию?
показати весь коментар
11.12.2020 13:35 Відповісти
От хітрожопа Ж2!
Типу виділили великий бюджет мінобороні, але його не використали до кінця року
Так хитро замаскувати зменшення витрат на оборону країни та збільшити мародерство на крові - це треба мати великий досвід!
показати весь коментар
11.12.2020 13:47 Відповісти
От плять у 2016-2019 році підходи були нормальні і об'єми оборонного замовлення росли і виконувались на 99% а тут Внізапна !!! (так для 73% зрозуміліше буде) у 2020 році щось пішло не так ! Далі вже треба логіку включати у кого вона є.
показати весь коментар
11.12.2020 13:54 Відповісти
неиспользованный ресурс - по моим наблюдениям у нас в стране не используются деньги, если их не удается украсть или получить с них откат!
показати весь коментар
11.12.2020 14:02 Відповісти
Невже досвід Вірменії і Азербайджана не навчив наші еліти, що тупо сидіти і красти це означає що сусіди будуть прихвачувати території, бо світ поглинув хаос, і сповідують там мораль вовків. Їм однаково кого чмирити, Україну , яка добровільно-примусово здала ЯЗ і лебезіти пернед РФ яка окупувала Україну.
показати весь коментар
11.12.2020 15:09 Відповісти
Не навчив и не навчить, потому что им пох на Государство, как таковое. Им оно не нужно, в принципе. Территория, которую можно годами грабить - да. А государство, как видите его вы - нет.
показати весь коментар
11.12.2020 20:43 Відповісти
Через 1,5 года стало ясно, что кабаев-кривоногих из кремля, просто прикупил себе украинской власти, в том числе и тарана с хомчаком, так же как он ранее это сделал с "грузинской мечтой" (прости, Господи).
Если уж продался бывший немецкий канцлер шредер, то почему эта гопота не должна продаваться?, тем более особенно продавать то и нечего, ни чести, ни совести, ни достоинства, ни каких-либо ценностей вообще, кроме тупого желания обогатится, пока есть возможность.
Поэтому всякие эти ермаки-козыри-татаровы-портновы-хомчаки-тараны-кравчуки-арестовичи
и прочая, были куплены кабаевым-кривоногих оптом и очень дешево.
показати весь коментар
11.12.2020 16:25 Відповісти
" Сейчас среди главных приоритетов: ракетное вооружение, высокоточное оружие, пилотируемая и беспилотная авиация, бронетехника, надводные корабли, артиллерия и боеприпасы".Что это было?
показати весь коментар
11.12.2020 17:00 Відповісти
посмотрите на эти вороватые ....бала и послушайте как они озабочены. они зашевелились. но это не их идея или желание, это все сделал один человек. не президент не мин. обороны не рнбо ни кабмин. ЭТО СДЕЛАЛ ЮРИЙ БУБУСОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
11.12.2020 17:27 Відповісти
Имитация бурной деятельности, бездарные импотенты.
показати весь коментар
11.12.2020 17:36 Відповісти
 
 