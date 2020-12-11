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Новини Коронавірус і карантин
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За добу через COVID-19 у Києві померли 26 осіб, виявлено 1880 нових випадків, серед захворілих 137 дітей і 61 медик, - Кличко. МАПА

У Києві за минулу добу COVID-19 захворіли 1880 осіб, 26 хворих померли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

"У Києві останніми днями, на жаль, збільшується кількість хворих на коронавірус. За минулу добу виявили ще 1880 інфікованих. 26 людей - померли. Усього за період пандемії в столиці 1551 летальний випадок від коронавірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 88 317", - сказав Кличко.

Серед тих, хто захворіли: 1 006 жінок віком від 18 до 88 років і 64 дівчинки від 16 днів до 17 років. А також 735 чоловіків віком від 18 до 88 рокiв і 73 хлопчика від одного місяця до 17 років. Захворів, зокрема, і 61 медик.

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До лікарень столиці госпіталізували 104 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу найбільше киян за весь період пандемії - 922 людини. Усього коронавірус подолали 27 769 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 494, Дніпровському – 284, Оболонському районі - 159 випадків.

"Як я сказав, у столиці останніми днями збішилась і кількість виявлених хворих, і тих, які потребують госпіталізації. У стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікуються 1915 хворих на коронавірус. Із них 11 дітей. 1248 пацієнтів перебувають у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1402 людини. Під апаратами ШВЛ – 22 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах – майже 48 відсотків", - наголосив Кличко.

За добу через COVID-19 у Києві померли 26 осіб, виявлено 1880 нових випадків, серед захворілих 137 дітей і 61 медик, - Кличко 01

Автор: 

карантин (18172) Кличко Віталій (3509) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Закрийте школи, зебіли!
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11.12.2020 12:21 Відповісти
Нашо? В них ще один нереалізований план залишився - навчання просто неба.
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11.12.2020 12:28 Відповісти
Тут вашого полку поменшало, Меркава.
За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 26 человек, выявлено 1880 новых случаев, среди заболевших 137 детей и 61 медик, - Кличко - Цензор.НЕТ 2519
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11.12.2020 12:30 Відповісти
І шо?
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11.12.2020 12:47 Відповісти
А ще ж корпоративи ;Квартал-95; попереду....
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11.12.2020 12:26 Відповісти
 
 