Радник заступника міністра оборони Носов відмовився від посади через скандал із Бутусовим: Тараном розчарований, дебілів треба відправляти в забуття

Радник заступника міністра оборони Олександр Носов, коментуючи ситуацію з головним редактором Цензор.НЕТ Юрієм Бутусовим і Міністерством оборони, заявив, що він на боці журналіста.

Як передає Цензор.НЕТ, глава експертної організації StateWatch Гліб Канєвський на сторінці в мережі Facebook написав: "Якось непомітно журналіст Юрій Бутусов потіснив Кремль як загрозу №1 для Міноборони України".

Під постом залишив коментар радник заступника міністра оборони Олександр Носов.

"Юрію Бутусов, я очікував, що так буде, але не думав, що так вчинять з дуже відомим журналістом, у якого медіавплив величезний. Так чинять з багатьма, але ми не можемо протиставити їм ресурс інформації. Незважаючи на те, що я радник заступника міністра, я повністю на вашому боці, бо дебілів треба відправляти в забуття. Якщо цим коментом мене звільнять від ролі радника, я вважатиму це за честь. Діями Тарана в цьому питанні з Вами повністю розчарований. Вважав, що він має великий дипломатичний досвід, а виявилося, він - просто хлопчисько", - йдеться в коментарі Носова.

За словами Носова, міністру оборони Тарану треба було запропонувати Бутусову стати його радником.

Читайте: Буду змушений подавати до суду на Міноборони та вимагати офіційних вибачень і видалення образ на мою адресу, - Бутусов

"І зробити це відразу, на другий день. І Ви б погодилися, даю 100%. І рейтинг був би йому нссамперед. Але зараз, прочитавши це, вони можуть Вам запропонувати стати радником, але вже пізно. Ви вже атакуєте, а він нічого не може протиставити. А радник - це реально дуже принизлива посада для самодостатніх людей, бо те, що радиш, вони не хочуть брати до уваги. Чинять по-іншому, часто нерозумно і бездарно, але для них радник - це всього лише їхня свита", - додав Носов.





Нагадаємо, у вівторок, 8 грудня, Міністерство оборони запропонувало Юрію Бутусову посісти одну з міністерських позицій в напрямках озброєння або логістики. Бутусов погодився на пропозицію і опублікував свою програму, першим пунктом в якій значиться розслідування провалу спецоперацій Міноборони, в тому числі операції із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

У середу, 9 грудня, Бутусов заявив, що за добу не отримав від Міністерства оборони жодної інформації про надання посади і попросив Раду заслухати його і міністра оборони Андрія Тарана про ситуацію в армії. Через 2 години після публікації поста Бутусова Міноборони публічно заявило, що запрошує його завтра на співбесіду і пообіцяло провести "лікнеп" про доступні вакансії та посадові обов'язки.

У четвер, 10 грудня Міноборони заявило, що вакансій, які відповідають рівню амбіцій Бутусова, у міністерстві немає.

11 грудня Юрій Бутусов заявив, що Міноборони не проводило з ним співбесіди: "Притягуватиму до відповідальності міністра Тарана".