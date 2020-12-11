Радник заступника міністра оборони Носов відмовився від посади через скандал із Бутусовим: Тараном розчарований, дебілів треба відправляти в забуття
Радник заступника міністра оборони Олександр Носов, коментуючи ситуацію з головним редактором Цензор.НЕТ Юрієм Бутусовим і Міністерством оборони, заявив, що він на боці журналіста.
Як передає Цензор.НЕТ, глава експертної організації StateWatch Гліб Канєвський на сторінці в мережі Facebook написав: "Якось непомітно журналіст Юрій Бутусов потіснив Кремль як загрозу №1 для Міноборони України".
Під постом залишив коментар радник заступника міністра оборони Олександр Носов.
"Юрію Бутусов, я очікував, що так буде, але не думав, що так вчинять з дуже відомим журналістом, у якого медіавплив величезний. Так чинять з багатьма, але ми не можемо протиставити їм ресурс інформації. Незважаючи на те, що я радник заступника міністра, я повністю на вашому боці, бо дебілів треба відправляти в забуття. Якщо цим коментом мене звільнять від ролі радника, я вважатиму це за честь. Діями Тарана в цьому питанні з Вами повністю розчарований. Вважав, що він має великий дипломатичний досвід, а виявилося, він - просто хлопчисько", - йдеться в коментарі Носова.
За словами Носова, міністру оборони Тарану треба було запропонувати Бутусову стати його радником.
"І зробити це відразу, на другий день. І Ви б погодилися, даю 100%. І рейтинг був би йому нссамперед. Але зараз, прочитавши це, вони можуть Вам запропонувати стати радником, але вже пізно. Ви вже атакуєте, а він нічого не може протиставити. А радник - це реально дуже принизлива посада для самодостатніх людей, бо те, що радиш, вони не хочуть брати до уваги. Чинять по-іншому, часто нерозумно і бездарно, але для них радник - це всього лише їхня свита", - додав Носов.
Нагадаємо, у вівторок, 8 грудня, Міністерство оборони запропонувало Юрію Бутусову посісти одну з міністерських позицій в напрямках озброєння або логістики. Бутусов погодився на пропозицію і опублікував свою програму, першим пунктом в якій значиться розслідування провалу спецоперацій Міноборони, в тому числі операції із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".
У середу, 9 грудня, Бутусов заявив, що за добу не отримав від Міністерства оборони жодної інформації про надання посади і попросив Раду заслухати його і міністра оборони Андрія Тарана про ситуацію в армії. Через 2 години після публікації поста Бутусова Міноборони публічно заявило, що запрошує його завтра на співбесіду і пообіцяло провести "лікнеп" про доступні вакансії та посадові обов'язки.
У четвер, 10 грудня Міноборони заявило, що вакансій, які відповідають рівню амбіцій Бутусова, у міністерстві немає.
11 грудня Юрій Бутусов заявив, що Міноборони не проводило з ним співбесіди: "Притягуватиму до відповідальності міністра Тарана".
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Если уж продался бывший немецкий канцлер шредер, то почему эта гопота не должна продаваться?, тем более особенно продавать то и нечего, ни чести, ни совести, ни достоинства, ни каких-либо ценностей вообще, кроме тупого желания обогатится, пока есть возможность.
Поэтому всякие эти ермаки-козыри-татаровы-портновы-хомчаки-тараны-кравчуки-арестовичи
и прочая, были куплены кабаевым-кривоногих оптом и очень дешево.
Вчинок Носова - не просто підтримка Бутусова . Це світає ...Й срака у багатьох палає...
Як "філософськи" огризався на Бутусова Аферистович тому підтвердження - обтерся від гівна після ЗЕпідлизування - й радіє шо він же в гівно не вступив ...
Цікаво, хто такий люто заразний дебіл, який із задоволенням кусає тих упирів?
що https://censor.net/ua/news/3236240/minoborony_ne_znayishly_vakansiyi_scho_vidpovidayut_rivnyu_ambitsiyi_butusova
Бутусов порохобот, ось так, поступово- це стає невідворотнім для усіх, хто бачить до чого веде кагал Зе!лених білів...