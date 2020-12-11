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Радник заступника міністра оборони Носов відмовився від посади через скандал із Бутусовим: Тараном розчарований, дебілів треба відправляти в забуття

Радник заступника міністра оборони Носов відмовився від посади через скандал із Бутусовим: Тараном розчарований, дебілів треба відправляти в забуття

Радник заступника міністра оборони Олександр Носов, коментуючи ситуацію з головним редактором Цензор.НЕТ Юрієм Бутусовим і Міністерством оборони, заявив, що він на боці журналіста.

Як передає Цензор.НЕТ, глава експертної організації StateWatch Гліб Канєвський на сторінці в мережі Facebook написав: "Якось непомітно журналіст Юрій Бутусов потіснив Кремль як загрозу №1 для Міноборони України".

Під постом залишив коментар радник заступника міністра оборони Олександр Носов.

"Юрію Бутусов, я очікував, що так буде, але не думав, що так вчинять з дуже відомим журналістом, у якого медіавплив величезний. Так чинять з багатьма, але ми не можемо протиставити їм ресурс інформації. Незважаючи на те, що я радник заступника міністра, я повністю на вашому боці, бо дебілів треба відправляти в забуття. Якщо цим коментом мене звільнять від ролі радника, я вважатиму це за честь. Діями Тарана в цьому питанні з Вами повністю розчарований. Вважав, що він має великий дипломатичний досвід, а виявилося, він - просто хлопчисько", - йдеться в коментарі Носова.

За словами Носова, міністру оборони Тарану треба було запропонувати Бутусову стати його радником.

Читайте: Буду змушений подавати до суду на Міноборони та вимагати офіційних вибачень і видалення образ на мою адресу, - Бутусов

"І зробити це відразу, на другий день. І Ви б погодилися, даю 100%. І рейтинг був би йому нссамперед. Але зараз, прочитавши це, вони можуть Вам запропонувати стати радником, але вже пізно. Ви вже атакуєте, а він нічого не може протиставити. А радник - це реально дуже принизлива посада для самодостатніх людей, бо те, що радиш, вони не хочуть брати до уваги. Чинять по-іншому, часто нерозумно і бездарно, але для них радник - це всього лише їхня свита", - додав Носов.

Радник заступника міністра оборони Носов відмовився від посади через скандал із Бутусовим: Тараном розчарований, дебілів треба відправляти в забуття 01
Радник заступника міністра оборони Носов відмовився від посади через скандал із Бутусовим: Тараном розчарований, дебілів треба відправляти в забуття 02

Нагадаємо, у вівторок, 8 грудня, Міністерство оборони запропонувало Юрію Бутусову посісти одну з міністерських позицій в напрямках озброєння або логістики. Бутусов погодився на пропозицію і опублікував свою програму, першим пунктом в якій значиться розслідування провалу спецоперацій Міноборони, в тому числі операції із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

У середу, 9 грудня, Бутусов заявив, що за добу не отримав від Міністерства оборони жодної інформації про надання посади і попросив Раду заслухати його і міністра оборони Андрія Тарана про ситуацію в армії. Через 2 години після публікації поста Бутусова Міноборони публічно заявило, що запрошує його завтра на співбесіду і пообіцяло провести "лікнеп" про доступні вакансії та посадові обов'язки.

У четвер, 10 грудня Міноборони заявило, що вакансій, які відповідають рівню амбіцій Бутусова, у міністерстві немає.

11 грудня Юрій Бутусов заявив, що Міноборони не проводило з ним співбесіди: "Притягуватиму до відповідальності міністра Тарана".

Автор: 

Міноборони (7343) Бутусов Юрій (3584) Носов Олександр (8)


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Топ коментарі
+61
Таран - дебил!

Заметьте, не я сказал, а его же советник.
Грустно....
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11.12.2020 12:38
+60
Дебил таран-пшел в небытие.
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11.12.2020 12:32
+45
интересно дно существует у зеленских ?
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11.12.2020 12:40
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Через 1,5 года стало ясно, что кабаев-кривоногих из кремля, просто прикупил себе украинской власти, в том числе и тарана с хомчаком, так же как он ранее это сделал с "грузинской мечтой" (прости, Господи).
Если уж продался бывший немецкий канцлер шредер, то почему эта гопота не должна продаваться?, тем более особенно продавать то и нечего, ни чести, ни совести, ни достоинства, ни каких-либо ценностей вообще, кроме тупого желания обогатится, пока есть возможность.
Поэтому всякие эти ермаки-козыри-татаровы-портновы-хомчаки-тараны-кравчуки-арестовичи
и прочая, были куплены кабаевым-кривоногих оптом и очень дешево.
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11.12.2020 16:23 Відповісти
Это голос не мальчика ,но мужа.....Временщики спужались как бы их некомпетентность не стала достоянием общественности. Только поздно пить Боржоми если почки отвалились.
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11.12.2020 16:49 Відповісти
Таран честко срывает оборон заказ, это чистое предательство, гос. измена, а дебилы кто пишет и думает что он дебил, в России он бы уже сидел
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11.12.2020 16:54 Відповісти
видите как крысы реагируют на реальность???????????????????????
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11.12.2020 17:29 Відповісти
Зе влада збирає собі подібних у всіх місцях
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11.12.2020 21:47 Відповісти
"Я убежден, что глава комитета по вопросам разведки Руслан Демченко - российский шпион", - Бутусов. А це було на каналі Ахмєтова .

Вчинок Носова - не просто підтримка Бутусова . Це світає ...Й срака у багатьох палає...

Як "філософськи" огризався на Бутусова Аферистович тому підтвердження - обтерся від гівна після ЗЕпідлизування - й радіє шо він же в гівно не вступив ...
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11.12.2020 22:10 Відповісти
Для того чтобы начинались реформы, нужно сначала очиститься от генеральского дерьма аля Таран и ему подобных. К сожалению пока его не вынесут, ничего нашей стране не светит.
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11.12.2020 22:20 Відповісти
Рясно дебілів у Зю!-владі: милованов (саме себе таким публічно визнало), молюско (не визнавав, тим більше публічно, але це не заважає бути дебілом), тепер от таран...
Цікаво, хто такий люто заразний дебіл, який із задоволенням кусає тих упирів?
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11.12.2020 22:44 Відповісти
Зебуїнська кодла - це позорна пляма на історії України, яку не змити...
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11.12.2020 23:19 Відповісти
Про Носова практично нічого невідомо. Можливо просто чесна людина, вже на пенсії. Попкою-дурачком при Тарані бути нехоче - мож він генерал з войск, а тут заставляють якісь пусті папірці складати, чи про банкети або квитки діставати, чи щось рішати - типа "старший куди пішлють" на побігеньках. Піде звідти і нічого не втратить, ну якийсь мінус окладу радника, а якщо на громадських засадах то позбудеться геморою.
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12.12.2020 00:12 Відповісти
старий друзяка тарана Смешко (партія сила і честь) домовився про міністерський пост для тарана, он вже горбуліна на оборонпром проштовхнули. до речі, Смешко до цього часу заперечує, що Ющенко був отруєний, хоча сам Смешко тоді був головою СБУ (якщо співвставити з теперішніми діями ГРУ та ФСБ по отруєнню неугодних, то такі переконання Смешка виглядають спробою захистити ці органи). Зразу ж після викриття агента кремля в оточенні Зеленського саме Смешко у Савіка з піною доказував, що ніякої операції не було, все це бред сивої кобили стосовно вагнерівців. А таран у свій час у 2015 році підозрювався у шпигунстві на користь росії, шуму не підіймали, дуже високе мав звання. він все буде роботи тільки на шкоду українським військам
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12.12.2020 06:49 Відповісти
Не только" глупо и бездарно",но и еще предательски ,посредством саботажа гособоронзаказа! Да и какой это заказ? Заказ на бронемашины-гробы на колесах.Если был бы заказ на изготовление новых танков,артсистем,систем противотанковой и противовоздушной обороны ,тогда это был бы настоящий оборонзаказ,а не имитация его ,да и то его саботируя,каков бы он ни был!
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12.12.2020 07:27 Відповісти
ЛИБО НОСОВ ДОЛЖЕН РАССКАЗАТЬ ПРО КОРРУПЦИЮ В МОУ !!! ЛИБО ОСТАТЬСЯ РАБОТАТЬ И КОПАТЬ ПОД КОРРУПЦИОНЕРОВ !!! А ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ БЕЖАТЬ ЭТО КАК МИНИМУМ ПОДЛО И ТРУСОСТЬ !!!
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12.12.2020 07:52 Відповісти
Саботаж и иммитация работы во благо страны...это хуже предательства...Крысы начнут удирать с корабля совсем скоро..
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12.12.2020 08:28 Відповісти
с этим старым ватным, сесесеровским, диванным генералом все понятно, как и с хомчаком но это последствие, а причина в "заслуженном" Уклонисте, тупом, брехливом, полностью зависимом, бенином нарко-Дегенерат......
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12.12.2020 09:06 Відповісти
для них радник - це всього лише їхня свита", - додав Носов.
що https://censor.net/ua/news/3236240/minoborony_ne_znayishly_vakansiyi_scho_vidpovidayut_rivnyu_ambitsiyi_butusova

Бутусов порохобот, ось так, поступово- це стає невідворотнім для усіх, хто бачить до чого веде кагал Зе!лених білів...
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12.12.2020 12:39 Відповісти
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