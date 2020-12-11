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Новини Агресія Росії проти України
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Апеляційний суд залишив у силі вирок генералу Назарову у справі про катастрофу Іл-76 в 2014 році у вигляді семи років позбавлення волі

Апеляційний суд залишив у силі вирок генералу Назарову у справі про катастрофу Іл-76 в 2014 році у вигляді семи років позбавлення волі

Дніпровський апеляційний суд підтвердив вирок першої інстанції генерал-майору Віктору Назарову в справі про знищення літака "Іл-76" і загибель українських військових в 2014 року в вигляді 7 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Віталій Погосян, передає Цензор.НЕТ.

"Віталій Едуардович Погосян дотиснув генерала Назарова в суді (це те генеральське опудало, через яке збили наш борт Іл-76 в 2014, на борту було 49 осіб). Суд першої інстанції - 7 років ліс валити! Апеляційний суд - 7 років ліс валити! Вітаю з перемогою. Було докладено супертитанічні зусилля, щоб закрити цю гниду", - йдеться в повідомленні на сторінці Погосяна в фейсбуці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генерал Назаров не визнав провину за катастрофу "Іл-76" із десантниками

Нагадаємо, генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.

Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.

Апеляційний суд залишив у силі вирок генералу Назарову у справі про катастрофу Іл-76 в 2014 році у вигляді семи років позбавлення волі 01

Автор: 

апеляція (502) вирок (1066) літак (2900) Апеляційний суд (397) Назаров Віктор (128) Погосян Віталій (14)


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Топ коментарі
+6
А кто этот Виталий Эдуардович Погосян, и где это в Украине, Назаров будет 7 лет валить лес? Погосян, ты ничего не перепутал? А что с теми вагнеровцами что сбили этот ИЛ, и которых предательством вернули в мацкву из Беларуси, с ними все хорошо?
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11.12.2020 12:37
+6
Ты бредишь дядя. Для того что бы защищать Родину человеку давшему присягу Украинскому народу не нужен Порошенко или Турчинов. И если все руководство ВСУ, ВМС, МВС, прокуратуры и судов в Крыму предало Украину и перешло на сторону врага еще в феврале 2014 года, а за ними последовали остальные то это не вина Порошенко или еще кого, для часового на посту главное "устав гарнизонной и караульной службы", и если кто то лезет на пост он должен стрелять. А все эти вшивые расказни, что им кто то не дал команды оставь при себе, очень удобно собственное предательство свалить на кого то.
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11.12.2020 13:40
+5
Согласен, посадим Турчинова с Порошенко и вернем яныка и всю его кодлу, вы ведь этого так добиваетесь, гниды кремлевские?
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11.12.2020 12:39
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Согласен, посадим Турчинова с Порошенко и вернем яныка и всю его кодлу, вы ведь этого так добиваетесь, гниды кремлевские?
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11.12.2020 12:39 Відповісти
як не прикро, але https://censor.net/ru/user/56699 - не гнида кремлівська. А абсолютно адекватний юзер на цьому форумі. Хіба що - у деяких питаннях - "плаває"...
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11.12.2020 12:43 Відповісти
Вы ошибаетесь, эти гниды работают по гебельсовской схеме, 60% правды + 40% брехни, всегда работает, их тут половина, если не больше.
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11.12.2020 12:45 Відповісти
у тебя 1000% один понос прикрой убогий хотя бы приведи аргументы против а то что мой комментарий удали и как раз а я тут на сайте с 2011 года живу я калека инвалид сижу практически да на диване кровати имею полное право как моральное так и правовое так вот когда удаляют комментарий или отправляют в бан то тут удаляют то что неугодно минутной политике потом спустя время начинаешь читать свои же комментарий мысли рассуждения в какой то заумной статейке проплаченного журналиста и ничему не удивляешься просто я порой подаю вопросы и темы которые ПОКА не удобны или не конъектурны или реально вызывают больше вопросов чем ответы на них либо власть вообще считает нас всех кретинами...
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11.12.2020 12:57 Відповісти
что размышлять что в Администрации президента секретно с 1992 года стал работать аналитический отдел по Крыму? то же мне новость что они реально знали что именно в выйдет никого Турчинов имел аналитическую справку что 99% всех ментов военных моряков предадут Украину.. потому ли он не давал приказ о силовом сопротивлении??? по сути вышло больше чем даже ожидали в Киеве.. Вы спросите у Порошенко что ему сказал один человечек неприметный но от самого путина наделенный полномочиями когда спроваживал его обратно в Киев.. мол ждите нас с хлебом и солью через месяц полтора... в Киеве.. на понт брал но нервировал Петю сильно и провоцировал чем по сути вызвал обратный эффект.. а Петя закусил удила... да так что закусил чью то оппу в Москве в Кремлядске.. так что...
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11.12.2020 13:29 Відповісти
Уважаемый Вы ОООЧень неправы. Если хотите оставаться в дремучем заблуждении-Ваше право. Самый большой удар по обороноспособности ( прблизительно 80%) нанесла юлька с пашей. Не знать этого -значит не знать ничего ! Никакой политики ,- только факты .
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11.12.2020 13:37 Відповісти
Ты бредишь дядя. Для того что бы защищать Родину человеку давшему присягу Украинскому народу не нужен Порошенко или Турчинов. И если все руководство ВСУ, ВМС, МВС, прокуратуры и судов в Крыму предало Украину и перешло на сторону врага еще в феврале 2014 года, а за ними последовали остальные то это не вина Порошенко или еще кого, для часового на посту главное "устав гарнизонной и караульной службы", и если кто то лезет на пост он должен стрелять. А все эти вшивые расказни, что им кто то не дал команды оставь при себе, очень удобно собственное предательство свалить на кого то.
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11.12.2020 13:40 Відповісти
Привел табличку в порядок, для обиженных на Турчинова.
Апеляційний суд залишив у силі вирок генералу Назарову у справі про катастрофу Іл-76 в 2014 році у вигляді семи років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 8615
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11.12.2020 13:43 Відповісти
Самое грустное , что какими бы убойными фактами Вы не оперировали -Вы их не переубедите. Признавать заблуждение могут только умные.
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11.12.2020 13:49 Відповісти
Я и не ставлю такой задачи, кто захочет тот услышит.
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11.12.2020 13:52 Відповісти
А что делать с зебобиками ?Лишить права голоса нельзя, переубедить нельзя. Ждать Пиночета? или валить с этой страны (детям и внукам) Вопрос конечно риторический.
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11.12.2020 14:01 Відповісти
Вы понимаете, тут ведь как посмотреть. Вселенной нужно что бы человек развивался, а в тепличных условиях он только деградирует. Поэтому все происходящее в Украине я воспринимаю с оптимизмом, за нас еще борются, когда на многих давно махнули рукой.
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11.12.2020 14:06 Відповісти
Что за бред , что переубедить нельзя ,когда рейтинг Зели падает , а антирейтинг растет. Просто переубеждать надо правильно ,что бы его сторонники не бежали к опзж и мертветчуку.
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11.12.2020 14:22 Відповісти
Говоря условно есть два пути убеждения ,- через голову и через ж...пу (образно). Второй путь намного эффективнее. Этот вывод сделан мною,но то что он верен -проверено неоднократно
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11.12.2020 14:43 Відповісти
ну то о чем я и сказал.. о том что в Крыму готовилась массовая измена я понимал еще в 2002 и 2003 годах когда состоял в резерве на судью НО таким не было угодно быть такими ТАМ туда 90% обновления состава поперлыся судьи с Донецкой луганских областей прокуратура примерно 80% состава обновилось и 70% ментов и СБУ все птенцы Януковича с Димбассятины.. так что....а они в кабинет Правительства Крыма Раде Верховном суде Крыма областного суда и так далее рядовые люди и не скрывали что вот вот скоро их к себе заберет Москва.. и замечу тогда был у руля Кучма и не было еще Ющенко и Померанчевой революции и закона о языках не было по определению НО они уже встали в очередь ПРЕДАВШИХ УКРАИНЫ пока в своих мыслях и желаниях... при Сталине он бы под корень выкосил бы с запасом 120% всех и вся в Крыму узнай он о подобном а Кучма знал справки аналитики ложились ему и с каждым разом уже персонально назывались фамилии и посады тех кто готов предать.. страну... а результат те кто готовил справки увольнялись прессовались.. и все....справедливости ради скажу что и Ющенко пальцем не шевелил получая такие же донесения... все считали а то ерунда Братска Россия не абидит Сестру Украину.. дальтоники в политике...
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11.12.2020 14:06 Відповісти
вот вам что до 5 точки Устав... если это грозило без обидняков ковровыми бомбежками всей Украины.. Крыма как минимум...десантом на Одессу Николаев Очаков...это вы простите бредом занимаетесь и "национальной мастурбацией".... мозги на то и даются- чтобы думать иногда... хотя бы...
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11.12.2020 14:10 Відповісти
Ну про Иловайский котел зелёная прокуратура что сказала? Это к вопросу про скамью.
Как юристу хочу сказать, что легко на диване рассуждать. Почему командование воздушных сил не при делах? Должны были проинструктировать летчиков, чтобы те не включали огни?
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11.12.2020 12:45 Відповісти
огни включаются там автоматически. И причем тут огни если их на посадке сбивали Шилкой... вы простите идиет..а про то что Назаров сам по себе не мог дать указания лететь или не лететь тут были задействованы сотни военных и гражданских.. так что не надо ля ля это все равно обвинять Начальника ПВО за то что самолеты Германии начали бомбить везде и сразу СССР города и военные аэродромы и так далее бред не пишите..... просто нашли громоотвод удобный.... генерал как никак..
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11.12.2020 12:53 Відповісти
Вагнеровцев отбирали по применению ПЗРК, отчасти.
Но у зебилов и спецоперации по вагнеровцам не было.
Про автоматическое включение огней расскажите венедиктовой. У вас идентичные познания про военно-транспортный авиацию)))
И огни при том, что обозначать себя при боевом вылете не следует.
Это как Вольво заглохло в прифронтовой зоне - аварийку включить, себя целью обозначить.
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11.12.2020 13:04 Відповісти
Зачем вы с ним дискутируете, ЗЕ живут в своих фантазиях, они воюют без потерь, никогда не ошибаются, у них рост ВВП 40%, и зарплаты учителей по 4000$...
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11.12.2020 13:08 Відповісти
Та да...
На срочной моей, пилоты "ночь" летали, я забывшего включить на второй круг отправил, через РП. А у юристов "автоматически")))
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11.12.2020 14:36 Відповісти
Огни там самое малое, их ждали. А теперь то что, каждый мнит себя героем, видя бой со стороны. И самое главное гниды повозвращались из мацквы, где сидели 6 лет, и рассказывают как нужно было воевать...
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11.12.2020 14:42 Відповісти
Ну ты будешь трассирами стрелять из засады?!
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11.12.2020 20:27 Відповісти
А кто этот Виталий Эдуардович Погосян, и где это в Украине, Назаров будет 7 лет валить лес? Погосян, ты ничего не перепутал? А что с теми вагнеровцами что сбили этот ИЛ, и которых предательством вернули в мацкву из Беларуси, с ними все хорошо?
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11.12.2020 12:37 Відповісти
Адвокат з Дніпра. Але трохи дивно коли доросла людина, яка ніби займається серйозними справами, називає себе "Віталік" Погосян.
Його сторінка в фейсбуку.
https://www.facebook.com/vitalik.pog
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11.12.2020 12:58 Відповісти
Понятно.
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11.12.2020 13:00 Відповісти
Так принято, наприклад, у США, Німеччині, Франції, Італії, Іспанії....Тільки ім*я та прізвище...У побуті...
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11.12.2020 13:28 Відповісти
Генерали, вони й тому генерали, щоб в екстремальних випадках ризикувати і жертвувати життями підлеглих офіцерів та солдат і нести за такі жертви максимум моральну відповідальність. Якщо в генерала забрати таку функцію - він одразу стає паркетним, що в мирний, що у військовий час.
І, взагалі, на війні - люди гинуть. І не завжди через ворога; а й часто - через помилки своїх командирів. І через збіг обставин.
Одним із таких збігів обставин є те, що досі Україна не може офіційно заявити що вона знаходиться у стані війниз касапами. Тому що цей стан СПРАВЕДЛИВОЇ ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ з агресором (з усіма наслідками для агресора) має підтвердити або Радбез ООН, або МС ООН в Гаазі...
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11.12.2020 12:41 Відповісти
Интересное мнение. Т.е. оправдываешь его. А почему же тогда все Жукова обвиняют, что он на убой посылал миллионы плохо вооруженных солдат? Он же это делал ради Победы. Или снова "двойные стандарты" как выгодней?
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11.12.2020 12:52 Відповісти
Вот тут фундаментальное отличие народов. Потому кацапия 1/6 суши занимает, а мы того что от совка получили защитить не можем. 30 лет заняты самоедством и самоунижениями.
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11.12.2020 12:57 Відповісти
ти сам сказав про відмінність "Жуков..., на убой посылал миллионы плохо вооруженных солдат". Це не був ризик, а був саме убой, і неодноразовий.
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11.12.2020 13:08 Відповісти
"Про убой" -я с очевидцами общался, жуткое дело. А про остальное , гражданские не имеют ни морального ни профессионального права судить о делах военных.Я от этих пиджуков а особенно пришибленных мамаш , в свое время , натерпелся. От них вреда больше чем от врагов. Ну а в придачу обыватель ( быдло) существо очень завистливое и ненавидит всех кто лучше их, отсюда и срач в их адрес.
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11.12.2020 13:28 Відповісти
"ылитА"?
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11.12.2020 13:32 Відповісти
Прикинь , да.
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11.12.2020 13:38 Відповісти
И давно?
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11.12.2020 13:42 Відповісти
Вас это сильно интересует ? Или если я напишу что я зеленый дебил -Вам станет легче
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11.12.2020 13:52 Відповісти
Да. Потому, что у вас лексикон заточен именно под такое определение - без приставки "зеленій"
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11.12.2020 16:23 Відповісти
Читайте мой пост выше , там как раз про вас обывателей
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11.12.2020 16:30 Відповісти
"обыватели" вас "кормят и поят" а вы "обывателей" лексиконом "подворотного гопника" хаете за это. Тому подобную "ылитУ" треба копняками гнать от кормушки.
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11.12.2020 17:03 Відповісти
Обывателю-кормильцу сложно представить что элита это те кто на фронтах (не обязательно лугандосии) защищает Родину и заодно и тех кто носит штаны,но предпочитает сидя на теплом диване обсерать тех кто лучше его.
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11.12.2020 18:09 Відповісти
У нас гражданское общество, тупо не понимает этого и считает что, бой (как и война) выигрываются на карте.
А смерти военнослужащих - это ВСЕГДА преступная халатность (и т.п.) всех начальников.
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11.12.2020 15:20 Відповісти
Где и чего вы натерпелись, генерал от клавиатуры? Вы , тут тень на плетень не наводите. Уважайте решение суда и горе родных и близких воинов, погибших из-за халатности генерала Назарова. Каждый генерал должен знать, что на нем лежит огромная ответственность при разработке операций . Генерал воюет не только патронами, снарядами, пушками и танками. Генерал воюет людьми. И если на этих людей ему наплевать, а главное для него - выполнить хотелки вышестоящего командира, то в результате получается поражение и гора трупов собственных военнослужащих. Карьерист Назаров получил в соответствии с содеянным.
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11.12.2020 19:13 Відповісти
Думаю прослизнет хенерал между гратами,уж больно скользкая у него натура.
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11.12.2020 12:58 Відповісти
По Роже видна вся его натура.....
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11.12.2020 16:18 Відповісти
Днепровский апелляционный суд подтвердил приговор первой инстанции генерал-майору Виктору Назарову в деле об уничтожении самолета "Ил-76" и гибели украинских военных в 2014 году в виде 7 лет лишения свободы. Источник: https://censor.net/ru/n3236367

НАСТУПНИЙ зеленський
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11.12.2020 13:02 Відповісти
Назаров - одна з небагатьох грубих кадрових помилок Пороха.
Там мінімум факт злочинної недбалості, що призвела до загибелі півсотні солдат, а максимум - усвідомлені дії по співробітництву з ворогом, а прямо кажучи - державна зрада, що призвела до массової загибелі.
За таке в умовах воєнних дій, главком повинен пропонувати на вибір винуватцю:а) публічний трибунал і пожиттєвий термін; б) пістолет без магазину і з одним набоєм в стволі.
Всі помиляються, важливо, як виправляєш помилки.
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11.12.2020 13:13 Відповісти
А тут половина ностердамусов , а остальные непризнанные гении.
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11.12.2020 13:30 Відповісти
А сколько Назаров уже отсидел из этих семи?
Похоже, его уже должны выпустить.
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11.12.2020 13:30 Відповісти
Рашистська реакція гарує нині! Мабуть тим, що ще й досі мають прихильність до преЗЕдента та потрошенка/вальцмана час уважніше придивитись ЩО САМЕ ГАРНОГО ці ДЖИНДЖИКИ для України зробили за час каденції?!
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11.12.2020 14:20 Відповісти
Считаю, не суду решать степень вины на войне! По-вашему, надо сесть и сидеть под юбкой у матери или жены? Риск быть убитым на войне есть всегда! Или у нас не война? Направьте свой гнев в другое русло! Эмоции правят всеми, это женский тип мышления! И в судах в частности!
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11.12.2020 15:39 Відповісти
предупреждение о опасности было или не было? команду на полет отдавал, или не отдавал? какого хрена делаете сериал? все зафиксировано. расследования, на два дня для выпускника института мвд. не держите народ за баранов, сами бабаны
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11.12.2020 17:36 Відповісти
 
 