Апеляційний суд залишив у силі вирок генералу Назарову у справі про катастрофу Іл-76 в 2014 році у вигляді семи років позбавлення волі
Дніпровський апеляційний суд підтвердив вирок першої інстанції генерал-майору Віктору Назарову в справі про знищення літака "Іл-76" і загибель українських військових в 2014 року в вигляді 7 років позбавлення волі.
Про це повідомляє Віталій Погосян, передає Цензор.НЕТ.
"Віталій Едуардович Погосян дотиснув генерала Назарова в суді (це те генеральське опудало, через яке збили наш борт Іл-76 в 2014, на борту було 49 осіб). Суд першої інстанції - 7 років ліс валити! Апеляційний суд - 7 років ліс валити! Вітаю з перемогою. Було докладено супертитанічні зусилля, щоб закрити цю гниду", - йдеться в повідомленні на сторінці Погосяна в фейсбуці.
Нагадаємо, генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.
Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.
14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.
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Как юристу хочу сказать, что легко на диване рассуждать. Почему командование воздушных сил не при делах? Должны были проинструктировать летчиков, чтобы те не включали огни?
Но у зебилов и спецоперации по вагнеровцам не было.
Про автоматическое включение огней расскажите венедиктовой. У вас идентичные познания про военно-транспортный авиацию)))
И огни при том, что обозначать себя при боевом вылете не следует.
Это как Вольво заглохло в прифронтовой зоне - аварийку включить, себя целью обозначить.
На срочной моей, пилоты "ночь" летали, я забывшего включить на второй круг отправил, через РП. А у юристов "автоматически")))
Його сторінка в фейсбуку.
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І, взагалі, на війні - люди гинуть. І не завжди через ворога; а й часто - через помилки своїх командирів. І через збіг обставин.
Одним із таких збігів обставин є те, що досі Україна не може офіційно заявити що вона знаходиться у стані війниз касапами. Тому що цей стан СПРАВЕДЛИВОЇ ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ з агресором (з усіма наслідками для агресора) має підтвердити або Радбез ООН, або МС ООН в Гаазі...
А смерти военнослужащих - это ВСЕГДА преступная халатность (и т.п.) всех начальников.
НАСТУПНИЙ зеленський
Там мінімум факт злочинної недбалості, що призвела до загибелі півсотні солдат, а максимум - усвідомлені дії по співробітництву з ворогом, а прямо кажучи - державна зрада, що призвела до массової загибелі.
За таке в умовах воєнних дій, главком повинен пропонувати на вибір винуватцю:а) публічний трибунал і пожиттєвий термін; б) пістолет без магазину і з одним набоєм в стволі.
Всі помиляються, важливо, як виправляєш помилки.
Похоже, его уже должны выпустить.