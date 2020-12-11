За минулу добу на території України сталося 1435 ДТП: 8 осіб загинуло, ще 99 травмовано, - патрульна поліція

За минулу добу на території України зареєстровано 1 435 повідомлень про ДТП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказано в повідомленні пресслужби патрульної поліції в Telegram.

"За минулу добу на території України зареєстровано 1 435 повідомлень про ДТП, з яких 84 - повідомлення про ДТП із загиблими чи травмованими. Внаслідок аварій 8 осіб загинуло і 99 травмовано.

Також повідомляється, що в Києві на лінію "102" надійшло 503 повідомлення про ДТП, з яких 7 - повідомлень про ДТП із загиблими чи травмованими. Внаслідок аварій загинули 2 особи і 6 травмовано.

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Водночас, спостерігається зменшення "порушень швидкості", які зафіксовані в автоматичному режимі.

"Вчора камери зафіксували лише 3075, і це рекордно низький показник", - зазначили в поліції.

"Будьте уважні та обережні! Якщо ви вже опинилися у важкій ситуації - телефонуйте на спецлінію "102"", - додали у пресслужбі патрульної поліції.