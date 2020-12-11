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Вакцинація від COVID-19 в Україні орієнтовно стартує 1 березня 2021 року, - в.о. глави ЦГЗ Кузін
Фактичні терміни можуть поміняти в разі затримки з поставками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна розповів в.о. глави Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Ігор Кузін.
"Орієнтовно розраховуємо почати вакцинацію першого березня. Однак це залежить від того, коли вакцина фізично буде доставлена в Україну. Але ми готуємося таким чином, щоб почати вакцинацію першого березня", - заявив Кузін.
Нагадаємо, 8 грудня стало відомо, що Україна подала першу частину заявки на поставку вакцини від коронавірусу в рамках механізму COVAX. Глобальний альянс з вакцин та імунізації отримав її ще 5 грудня.
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Это если вакциной будет *************** Спутник 5
"Фармакологічна компанія AstraZeneca з 11 грудня починає клінічні випробування власного препарату в комбінації з російською https://virus.glavred.info/voz-zainteresovalas-rossiyskoy-vakcinoy-ot-koronavirusa-koronavirus-novosti-10221386.html вакциною Супутник V. У дослідженні візьмуть участь добровольці старше 18 років.Як повідомляє https://www.astrazeneca.ru/content/az-ru/media/news/2020/20201211-ru201.html пресслужба компанії, дослідження комбінованого застосування двох вакцин може суттєво вплинути на профілактику захворювання"
В Украине фиксируют случаи повторного заражения коронавирусом у людей, переболевших им 3-5 месяцев назад.
- первоначально вводится субстанция из настойки боярышника на метаноловом спирте с добавлением вытяжки пареной репы
- через 21 день вводится капустный рассол
Если после вакцинации употреблять спиртное, то антитела выводятся из организма за 2-3 месяца. Если не употреблять 5-8 месяцев.