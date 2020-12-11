Вакцинація від COVID-19 в Україні орієнтовно стартує 1 березня 2021 року, - в.о. глави ЦГЗ Кузін

Фактичні терміни можуть поміняти в разі затримки з поставками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна розповів в.о. глави Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Ігор Кузін.

"Орієнтовно розраховуємо почати вакцинацію першого березня. Однак це залежить від того, коли вакцина фізично буде доставлена ​​в Україну. Але ми готуємося таким чином, щоб почати вакцинацію першого березня", - заявив Кузін.

Нагадаємо, 8 грудня стало відомо, що Україна подала першу частину заявки на поставку вакцини від коронавірусу в рамках механізму COVAX. Глобальний альянс з вакцин та імунізації отримав її ще 5 грудня.

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