В Україні проводитимуть вакцинацію проти COVID-19 за двома сценаріями, - в.о. глави ЦГЗ Кузін
В Україні планують використовувати комбінований підхід до проведення вакцинації проти коронавірусу. Вакцинацію проводитимуть стаціонарно і за допомогою мобільних груп.
Про це в коментарі РБК-Україна заявив в.о. генерального директора ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України" Ігор Кузін.
Для цього в Україні створять близько 400 мобільних груп.
"У нас є два сценарії, які ми будемо використовувати. Перше - це проведення вакцинації - ред.) в районних або фельдшерсько-акушерських пунктах, пунктах щеплення, які працюють стаціонарно. І планується створити близько 400 мобільних бригад. Вони будуть виїжджати або до місця роботи, або до місця обслуговування, в тому числі у найвіддаленіші райони. Тобто буде застосований комбінований підхід", - сказав Кузін.
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2-й сцунарий "Лига смеха"
2. сценарий Шефира
а почему "тамбовского волка" задвинули в чулан?
буфет хоть будет?
Прививки будут делать в еще недавно ликвидированных фельдшерско-акушерских пунктах и еще на базе приказавших долго жить инфекционных больниц. Звиздец ковиду!
приехали непонятно кто,привезли непонятно шо...
в станционаре хоть фальшивые сертификаты покажут
Всіх тих клоунів примусово-добровільно привити від ідіотизму !