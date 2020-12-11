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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні проводитимуть вакцинацію проти COVID-19 за двома сценаріями, - в.о. глави ЦГЗ Кузін

В Україні проводитимуть вакцинацію проти COVID-19 за двома сценаріями, - в.о. глави ЦГЗ Кузін

В Україні планують використовувати комбінований підхід до проведення вакцинації проти коронавірусу. Вакцинацію проводитимуть стаціонарно і за допомогою мобільних груп.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив в.о. генерального директора ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України" Ігор Кузін.

Для цього в Україні створять близько 400 мобільних груп.

"У нас є два сценарії, які ми будемо використовувати. Перше - це проведення вакцинації - ред.) в районних або фельдшерсько-акушерських пунктах, пунктах щеплення, які працюють стаціонарно. І планується створити близько 400 мобільних бригад. Вони будуть виїжджати або до місця роботи, або до місця обслуговування, в тому числі у найвіддаленіші райони. Тобто буде застосований комбінований підхід", - сказав Кузін.

Також читайте: Вакцинація від COVID-19 в Україні орієнтовно стартує 1 березня 2021 року, - в.о. глави ЦГЗ Кузін

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) ЦГЗ (264) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
опять цирк со сценариями и антрактами...
буфет хоть будет?
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11.12.2020 13:38
+6
"Сценарии" - от 95-й помойки? Годится!
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11.12.2020 13:36
+6
Цирк начинается с гардероба. Так что - сначала разденут.
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11.12.2020 13:41
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"Сценарии" - от 95-й помойки? Годится!
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11.12.2020 13:36 Відповісти
1-й сцынарий 95 квартал
2-й сцунарий "Лига смеха"
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11.12.2020 13:42 Відповісти
1. сценарий Ленки-ополченки
2. сценарий Шефира

а почему "тамбовского волка" задвинули в чулан?
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11.12.2020 13:36 Відповісти
Два сценария - это по-нашему!
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11.12.2020 13:37 Відповісти
опять цирк со сценариями и антрактами...
буфет хоть будет?
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11.12.2020 13:38 Відповісти
Цирк начинается с гардероба. Так что - сначала разденут.
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11.12.2020 13:41 Відповісти
походу буфета не будет и шо с собой принес тоже вымут - перспективка та еще...
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11.12.2020 13:45 Відповісти
***...ь ! И тут "сценарии" !!!
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11.12.2020 13:42 Відповісти
Протокол, інструкція, алгоритм, а сценарії для вистав. Отак живемо...по сценарію.
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11.12.2020 13:50 Відповісти
Країна живе по сценарію 95го квартала і дяді бені
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11.12.2020 13:51 Відповісти
95 автора сценария достигли обассансуса...
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11.12.2020 13:55 Відповісти
Прямо трагикомедия.
Прививки будут делать в еще недавно ликвидированных фельдшерско-акушерских пунктах и еще на базе приказавших долго жить инфекционных больниц. Звиздец ковиду!
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11.12.2020 14:09 Відповісти
краще відразу по трьом ...
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11.12.2020 14:11 Відповісти
мобильные группы-самое то для ********** вакцины...
приехали непонятно кто,привезли непонятно шо...
в станционаре хоть фальшивые сертификаты покажут
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11.12.2020 14:11 Відповісти
Два сци-Нарії в одному кварталі- урядовому!
Всіх тих клоунів примусово-добровільно привити від ідіотизму !
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11.12.2020 14:28 Відповісти
Перший сценарій: вакцинувати всю срану "єліту" та їх близьких. А другий: по містечкових царьків та їх близьких. Вот і все, сценарії серіалу про Голобородька закінчилися. А ви що думали?
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11.12.2020 15:05 Відповісти
https://svoboda.org.ua/wp-content/uploads/2020/11/peredplata593.pdf Цікаві цифри ширять у ЗМІ. За перші дев'ять місяців в Україні померло майже на 10 тисяч осіб менше, ніж у минулому році. Незважаючи на коронавірусну пандемію. Це випливає з даних, оприлюднених Державною службою статистики, щодо демографічної ситуації в країні за січень - вересень 2020 року.
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11.12.2020 15:33 Відповісти
Чтобы завершить пандемию надо просто перестать тестировать
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11.12.2020 16:02 Відповісти
Отдалённые районы, мобильные бригады, ФАПы, прямо к рабочему месту...а если из вакцин только Пфайзер, в чём возить или хранить будут? Сейчас больному бесплатный тест не очень хотят делать в райполиклинике, а это мобильные бригады будут ездить к здоровым на место работы...
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11.12.2020 22:31 Відповісти
Для хранения вакцины, вроде как нужно -70. Где в сельском ФАПе есть такие условия? В мобильных бригадах тем более.
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11.12.2020 23:20 Відповісти
 
 