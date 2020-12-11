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"Всеукраїнська школа онлайн": Міносвіти представило платформу для дистанційного та змішаного навчання для учнів 5-11 класів

Міністерство освіти і науки представило платформу для дистанційного та змішаного навчання для учнів 5-11 класів "Всеукраїнська школа онлайн".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що Всеукраїнська школа онлайн "є інтернет-платформою для вчителів і учнів, яка містить 18 предметів для 5-11 класів. Вона передбачає відеоуроки, тести, матеріали для самопідготовки.

Мета платформи - забезпечити рівний доступ до якісної шкільної освіти всіх учнів 5-11 класів.

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На цей момент на платформі вже є близько 200 уроків, щотижня буде довантажувати близько 100 нових уроків. Загальна кількість становитиме близько 800 уроків. Функціонал для вчителів з'явиться на платформі в січні.

За словами в.о. міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, актуальність створення національної освітньої платформи обумовлена ​​не тільки викликами, пов'язаними з поширенням COVID-19, а є стратегічною необхідністю забезпечення стійкості і якості навчального процесу та рівного доступу до знань для всіх учнів України незалежно від місця проживання і наявних ресурсів.

Директор Українського інституту розвитку освіти Вадим Карандій зазначив, що платформа не буде обов'язковою для шкіл.

Платформа работает по адресу: https://lms.e-school.net.ua 

Автор: 

освіта (1298) Міносвіти (1411) дистанційне навчання (134)


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Топ коментарі
+1
уже лучше, а то если бы мой в 7м или там 8м классе сам клыкнул
и начал учиться - подумал бы шо захворел пацан....
давление минимальное, но достаточное для того шо бы они учились все таки должно быть.
пока еще никто ничего другого не придумал.
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11.12.2020 14:14
+1
Учитель дал тесты, определил время. И тут вырубают электрику. Ложись - 2!
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11.12.2020 14:18
+1
На виході будемо мати покоління ще тупіше ніж те, яке голосувало за Зеленського.
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11.12.2020 14:23
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вроде и слова все знакомые, а в одно целое связать не могу.
на платформе на етой ученики сами типа должны обучаться без контроля
и подсказок учителя?
не в режиме "он лайн" ученик-учитель уроки то есть?
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11.12.2020 14:04 Відповісти
Похоже, что онлайн.
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11.12.2020 14:09 Відповісти
уже лучше, а то если бы мой в 7м или там 8м классе сам клыкнул
и начал учиться - подумал бы шо захворел пацан....
давление минимальное, но достаточное для того шо бы они учились все таки должно быть.
пока еще никто ничего другого не придумал.
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11.12.2020 14:14 Відповісти
Это в обычном классе по-сути без контроля.
Несколько человек изнурительно допрашивают у доски. Остальные напряженно ждут окончания урока пребывая в состоянии полного отупения.
В онлайне возможностей больше. Всякие интерактивные тесты. Без проблем с оценкой ученик может быть хоть каждый урок. Методом допроса это в принципе невозможно.
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11.12.2020 15:00 Відповісти
внучке 6.
5 дней в неделю с 9 до 3 она занимается, дистанционно...
ето надо слышать и видеть - она и задачки решает и пляшет, и поет
перед тем компом, и приседает, и руками машет....
Училка молодчина - она им секунды не дает покоя.
но ето 6 - с 14-15 такое не думаю шо пройдет.
- Emily, do you like your classes?
- yes I do, grandpa
- what do you like the most about your classes, little girl?
- 15 minutes break...
нормальный значит ребенок растет...
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11.12.2020 15:20 Відповісти
Учитель дал тесты, определил время. И тут вырубают электрику. Ложись - 2!
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11.12.2020 14:18 Відповісти
На виході будемо мати покоління ще тупіше ніж те, яке голосувало за Зеленського.
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11.12.2020 14:23 Відповісти
Я вот вспоминаю призывы некоторых буйных голов: Порошенко 7й президент! Как-то интересно получается после вашего коммента)))
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11.12.2020 14:25 Відповісти
Не переживайте цей цирк вже надовго. Наступний виток історії - через 100 років.
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11.12.2020 14:28 Відповісти
ну то уже трохи перебор, та и закончится же вся ета хрень должна же когда нибудь.
а то шо общения им не хватает со своими сверстниками - тут да - 100%.
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11.12.2020 14:27 Відповісти
А як же 4 000 уо зп вчителям?
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11.12.2020 15:42 Відповісти
 
 