"Всеукраїнська школа онлайн": Міносвіти представило платформу для дистанційного та змішаного навчання для учнів 5-11 класів
Міністерство освіти і науки представило платформу для дистанційного та змішаного навчання для учнів 5-11 класів "Всеукраїнська школа онлайн".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Зазначається, що Всеукраїнська школа онлайн "є інтернет-платформою для вчителів і учнів, яка містить 18 предметів для 5-11 класів. Вона передбачає відеоуроки, тести, матеріали для самопідготовки.
Мета платформи - забезпечити рівний доступ до якісної шкільної освіти всіх учнів 5-11 класів.
На цей момент на платформі вже є близько 200 уроків, щотижня буде довантажувати близько 100 нових уроків. Загальна кількість становитиме близько 800 уроків. Функціонал для вчителів з'явиться на платформі в січні.
За словами в.о. міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, актуальність створення національної освітньої платформи обумовлена не тільки викликами, пов'язаними з поширенням COVID-19, а є стратегічною необхідністю забезпечення стійкості і якості навчального процесу та рівного доступу до знань для всіх учнів України незалежно від місця проживання і наявних ресурсів.
Директор Українського інституту розвитку освіти Вадим Карандій зазначив, що платформа не буде обов'язковою для шкіл.
Платформа работает по адресу: https://lms.e-school.net.ua
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на платформе на етой ученики сами типа должны обучаться без контроля
и подсказок учителя?
не в режиме "он лайн" ученик-учитель уроки то есть?
и начал учиться - подумал бы шо захворел пацан....
давление минимальное, но достаточное для того шо бы они учились все таки должно быть.
пока еще никто ничего другого не придумал.
Несколько человек изнурительно допрашивают у доски. Остальные напряженно ждут окончания урока пребывая в состоянии полного отупения.
В онлайне возможностей больше. Всякие интерактивные тесты. Без проблем с оценкой ученик может быть хоть каждый урок. Методом допроса это в принципе невозможно.
5 дней в неделю с 9 до 3 она занимается, дистанционно...
ето надо слышать и видеть - она и задачки решает и пляшет, и поет
перед тем компом, и приседает, и руками машет....
Училка молодчина - она им секунды не дает покоя.
но ето 6 - с 14-15 такое не думаю шо пройдет.
- Emily, do you like your classes?
- yes I do, grandpa
- what do you like the most about your classes, little girl?
- 15 minutes break...
нормальный значит ребенок растет...
а то шо общения им не хватает со своими сверстниками - тут да - 100%.