"Всеукраїнська школа онлайн": Міносвіти представило платформу для дистанційного та змішаного навчання для учнів 5-11 класів

Міністерство освіти і науки представило платформу для дистанційного та змішаного навчання для учнів 5-11 класів "Всеукраїнська школа онлайн".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що Всеукраїнська школа онлайн "є інтернет-платформою для вчителів і учнів, яка містить 18 предметів для 5-11 класів. Вона передбачає відеоуроки, тести, матеріали для самопідготовки.

Мета платформи - забезпечити рівний доступ до якісної шкільної освіти всіх учнів 5-11 класів.

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На цей момент на платформі вже є близько 200 уроків, щотижня буде довантажувати близько 100 нових уроків. Загальна кількість становитиме близько 800 уроків. Функціонал для вчителів з'явиться на платформі в січні.

За словами в.о. міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, актуальність створення національної освітньої платформи обумовлена ​​не тільки викликами, пов'язаними з поширенням COVID-19, а є стратегічною необхідністю забезпечення стійкості і якості навчального процесу та рівного доступу до знань для всіх учнів України незалежно від місця проживання і наявних ресурсів.

Директор Українського інституту розвитку освіти Вадим Карандій зазначив, що платформа не буде обов'язковою для шкіл.

Платформа работает по адресу: https://lms.e-school.net.ua