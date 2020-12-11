Аваков про заочний арешт нацгвардійця Марківа Росією: "Путінський режим фактично визнав свою участь у спробі фальсифікації справи Віталія"
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що Російська Федерація фактично визнала свою участь у спробі фальсифікації справи українського нацгвардійця Віталія Марківа і починає власне його переслідування.
Про це Аваков повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Путінський режим фактично визнав свою участь у спробі фальсифікації справи нацгвардійця Віталія Марківа. А коли не вдалося – розпочинає неприховане власне переслідування! Як-то кажуть у Росії: "На воре и шапка горит!". Україна ніколи не залишить свого солдата!", - підкреслив міністр.
Директор Департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко на сторінці в мережі Facebook заявив, що Росія хоче обмежити пересування Марківа по інших країнах.
"І ось свіжа інформація про намір слідчих органів країни-агресора РФ оголосити йому заочний арешт за звинуваченням в умисному вбивстві за ст.105 КК РФ. Швидше за все, йдеться про звинувачення в смерті громадянина РФ Миронова, який загинув разом з фотокореспондентом Андреа Роккеллі, за що нашого гвардійця судила і виправдала вже італійська Феміда. Таким чином Росія хоче обмежити його пересування по інших країнах, поставивши нашого гвардійця під загрозу затримання в інших юрисдикціях і потенційної видачі", - зазначив Шевченко.
Директор Департаменту комунікації МВС назвав це неприпустимим.
"Це ще одне свідчення причетності країни-агресора РФ до інформаційно-психологічної операції із затримання і суду над Віталієм в Італії", - додав Шевченко.
Нагадаємо, раніше в Російській Федерації суд 11 грудня санкціонував заочний арешт військовослужбовця Нацгвардії України Віталія Марківа.
Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року нацгвардійця Марківа виправдано апеляційним судом Мілана.
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Нормальный подход - своих не бросать .
А вот Зе бросил умирать бойца .
Грустно все это .
РАШКУ НАДО РАЗВАЛИТЬ !!!!
Но то, что Маркива вытащили - достойно похвалы. Не правда ли ?
КОГДА ТО ( надо поднять Гугл) вроде в Иране или Ираке взяли заложников американцев .
Так США подогнало флот к берегам и выставило ультиматум под пушками. США сражается за каждого своего. А Зе не мог спасти того хлопца 4 дня ?
волонтеров прессует,
служит ЗЕмрази...
и
Маркива вытащил
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счет не в пользу Сабакова
Я хочу, чтобы момент спасения граждан Украины в других странах вошёл в этику власти .
Ведь не только раша держит украинцев в тюрьмах
https://censor.net/ru/comments/locate/3236400/01921496-1e73-738f-a6c1-315e54fb6839
- Фима, когда вас нет они про вас такое говорят.
- Передайте им, шо когда меня нет они могут меня даже бить.