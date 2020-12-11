Аваков про заочний арешт нацгвардійця Марківа Росією: "Путінський режим фактично визнав свою участь у спробі фальсифікації справи Віталія"

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що Російська Федерація фактично визнала свою участь у спробі фальсифікації справи українського нацгвардійця Віталія Марківа і починає власне його переслідування.

Про це Аваков повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Путінський режим фактично визнав свою участь у спробі фальсифікації справи нацгвардійця Віталія Марківа. А коли не вдалося – розпочинає неприховане власне переслідування! Як-то кажуть у Росії: "На воре и шапка горит!". Україна ніколи не залишить свого солдата!", - підкреслив міністр.

Директор Департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко на сторінці в мережі Facebook заявив, що Росія хоче обмежити пересування Марківа по інших країнах.

"І ось свіжа інформація про намір слідчих органів країни-агресора РФ оголосити йому заочний арешт за звинуваченням в умисному вбивстві за ст.105 КК РФ. Швидше за все, йдеться про звинувачення в смерті громадянина РФ Миронова, який загинув разом з фотокореспондентом Андреа Роккеллі, за що нашого гвардійця судила і виправдала вже італійська Феміда. Таким чином Росія хоче обмежити його пересування по інших країнах, поставивши нашого гвардійця під загрозу затримання в інших юрисдикціях і потенційної видачі", - зазначив Шевченко.

Директор Департаменту комунікації МВС назвав це неприпустимим.

"Це ще одне свідчення причетності країни-агресора РФ до інформаційно-психологічної операції із затримання і суду над Віталієм в Італії", - додав Шевченко.

Нагадаємо, раніше в Російській Федерації суд 11 грудня санкціонував заочний арешт військовослужбовця Нацгвардії України Віталія Марківа.

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Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року нацгвардійця Марківа виправдано апеляційним судом Мілана.