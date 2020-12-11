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Новини Агресія Росії проти України
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Аваков про заочний арешт нацгвардійця Марківа Росією: "Путінський режим фактично визнав свою участь у спробі фальсифікації справи Віталія"

Аваков про заочний арешт нацгвардійця Марківа Росією:

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що Російська Федерація фактично визнала свою участь у спробі фальсифікації справи українського нацгвардійця Віталія Марківа і починає власне його переслідування.

Про це Аваков повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Путінський режим фактично визнав свою участь у спробі фальсифікації справи нацгвардійця Віталія Марківа. А коли не вдалося – розпочинає неприховане власне переслідування! Як-то кажуть у Росії: "На воре и шапка горит!". Україна ніколи не залишить свого солдата!", - підкреслив міністр.

Директор Департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко на сторінці в мережі Facebook заявив, що Росія хоче обмежити пересування Марківа по інших країнах.

"І ось свіжа інформація про намір слідчих органів країни-агресора РФ оголосити йому заочний арешт за звинуваченням в умисному вбивстві за ст.105 КК РФ. Швидше за все, йдеться про звинувачення в смерті громадянина РФ Миронова, який загинув разом з фотокореспондентом Андреа Роккеллі, за що нашого гвардійця судила і виправдала вже італійська Феміда. Таким чином Росія хоче обмежити його пересування по інших країнах, поставивши нашого гвардійця під загрозу затримання в інших юрисдикціях і потенційної видачі", - зазначив Шевченко.

Директор Департаменту комунікації МВС назвав це неприпустимим.

"Це ще одне свідчення причетності країни-агресора РФ до інформаційно-психологічної операції із затримання і суду над Віталієм в Італії", - додав Шевченко. 

Нагадаємо, раніше в Російській Федерації суд 11 грудня санкціонував заочний арешт військовослужбовця Нацгвардії України Віталія Марківа.

Також читайте: У Росії суд заочно заарештував українського нацгвардійця Марківа

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року нацгвардійця Марківа виправдано апеляційним судом Мілана.

Автор: 

Аваков Арсен (2189) росія (65052) Донбас (22354) Марків Віталій (178)


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Топ коментарі
+12
Аваков - молодец с освобождением Маркива.

Нормальный подход - своих не бросать .
А вот Зе бросил умирать бойца .

Грустно все это .
РАШКУ НАДО РАЗВАЛИТЬ !!!!
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11.12.2020 14:05
+12
ПреЗе!рватив как раз своих не бросил - всех "квартальщиков" пристроил, их шлюх, знакомых, соседей, кумовьев. Просто украинцы - не его.
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11.12.2020 14:11
+5
Заочний арешт це, як в анектдоті:
- Фима, когда вас нет они про вас такое говорят.
- Передайте им, шо когда меня нет они могут меня даже бить.
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11.12.2020 14:20
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Аваков - молодец с освобождением Маркива.

Нормальный подход - своих не бросать .
А вот Зе бросил умирать бойца .

Грустно все это .
РАШКУ НАДО РАЗВАЛИТЬ !!!!
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11.12.2020 14:05 Відповісти
ПреЗе!рватив как раз своих не бросил - всех "квартальщиков" пристроил, их шлюх, знакомых, соседей, кумовьев. Просто украинцы - не его.
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11.12.2020 14:11 Відповісти
Согласно, что большая проблема существует
Но то, что Маркива вытащили - достойно похвалы. Не правда ли ?

КОГДА ТО ( надо поднять Гугл) вроде в Иране или Ираке взяли заложников американцев .
Так США подогнало флот к берегам и выставило ультиматум под пушками. США сражается за каждого своего. А Зе не мог спасти того хлопца 4 дня ?
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11.12.2020 14:21 Відповісти
Рифмастера посадил,
волонтеров прессует,
служит ЗЕмрази...
и

Маркива вытащил
_________________
счет не в пользу Сабакова
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11.12.2020 14:26 Відповісти
Да согласна я .

Я хочу, чтобы момент спасения граждан Украины в других странах вошёл в этику власти .
Ведь не только раша держит украинцев в тюрьмах
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11.12.2020 14:33 Відповісти
Аваков еще та мразь предательская. Он играет длинную партию. Или вы забыли как Аваков в 2014-15 перехватывал и уничтожал украинских добровольцев ехавших на защиту крыма и дамбаса а так же тех кто блокировал окупированные территории. Да и не забываем о контрабанде на миллиарды долларов в зоне АТО и расстреляных Эндрю и Музычка о которых все почему то *забыли*. И что то мне подсказывает что делом Маркива, ***** прикрывает своего агента Авакова.
https://censor.net/ru/comments/locate/3236400/01921496-1e73-738f-a6c1-315e54fb6839
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11.12.2020 14:15 Відповісти
Да ***** уже и не скрывает ничего и даже говорил что и росийские военные и росийская техника в Украине есть. Ето наши колаборанты продолжают визжать что вывсеврете
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11.12.2020 14:09 Відповісти
Чим ти сам кращий за пуйла із справою проти Антоненка, Дугарь, Кузьменко?
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11.12.2020 14:12 Відповісти
Русня обосралась в Италии теперь ещё и выставляет себя на посмешище решением своих ручных судов.
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11.12.2020 14:20 Відповісти
Я б так не сказав. Адже Марків відсидів кілька років ні за що. І не кац*ах там справа, а в продажних італійцях.
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11.12.2020 14:38 Відповісти
Заочний арешт це, як в анектдоті:
- Фима, когда вас нет они про вас такое говорят.
- Передайте им, шо когда меня нет они могут меня даже бить.
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11.12.2020 14:20 Відповісти
Деякі недолугі,іноді вештаються по Кацапії. Може і цей не буде виключенням.
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11.12.2020 15:12 Відповісти
Чуть только где то засмердело, кацапня уже там и разззддувает.Видать нравится им эта смердь!
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11.12.2020 16:02 Відповісти
а судье дать лет 20?
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11.12.2020 16:58 Відповісти
 
 