На вулицях Києва працює понад 300 одиниць спецтехніки і 5 тисяч двірників, - мер Кличко

До боротьби зі стихією в Києві залучено понад 300 одиниць техніки і 5000 двірників.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, комунальники в посиленому режимі обробляють вулично-дорожню мережу.

"Вчора вдень і сьогодні вночі в Києві були опади та сильна ожеледь."Київавтодор" в посиленому режимі обробляв вулично-дорожню мережу. Вночі працювали понад 300 одиниць спецтехніки і 36 бригад з ручного прибирання - більше 270 працівників. Також до боротьби з ожеледицею залучено 5 тисяч двірників і 60 одиниць техніки житлово-комунальних підприємств ", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що опади тривали до 6:00 ранку при температурі -1 ° С. Тому дорожникам довелося обробляти одні й ті ж ділянки вулиць по кілька разів. Мокрий сніг з магістралей прибирали за допомогою колон спецтехніки.

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Кличко також повідомив, що в місті йде постійна обробка тротуарів, пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту.

"Я також звертаюся до власників кафе, ресторанів, магазинів не нехтувати правилами благоустрою та обробити протиожеледними засобами територію біля своїх закладів. Тому погодні умови такі, що це треба робити регулярно через певний час. Оскільки на оброблених ділянках тротуарів знову швидко з'являється ожеледь", - зазначив Віталій Кличко і закликав киян бути уважними та обережними.