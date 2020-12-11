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Новини Агресія Росії проти України
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З початку доби найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ поблизу Мар'їнки, Зайцевого і Водяного. Бойових втрат немає, - Міноборони

З початку доби найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ поблизу Мар'їнки, Зайцевого і Водяного. Бойових втрат немає, - Міноборони

Станом на 12:00 11 грудня російсько-окупаційні війська тричі порушили домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, за даними відомства, на луганському напрямку, противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї неподалік від Зайцевого.

На донецькому напрямку, поблизу Мар'їнки противник вів вогонь з автоматичного станкового гранатомета, а неподалік від Водяного здійснив кілька черг зі стрілецької зброї.

"На ворожі провокації, наші захисники вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат або поранень серед українських підрозділів немає", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дві САУ "Гвоздика" і 122 мм гаубиці терористів помітили біля н.п.Біле за лініями відведення, - СЦКК

Автор: 

Міноборони (7343) обстріл (28365) СБУ (12797) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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"Боевых потерь нет". Может там нет никого, все разошлись по домам, глядя на гавнокомандуещего.
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11.12.2020 14:40 Відповісти
Как это обстреляли? Падла зеленая ведь говорит, что он лично грудью.. перемирие... не стреляют.. разводить...
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11.12.2020 14:46 Відповісти
цікаво, а чому не пишуть про обстріл на промці? Свинособаки з ранку відпрацювали з важкого калібру (122 або 152 мм)..І по лініі Золоте-Троїцьке вночі було неспокійно.
Чи правду писати зелений ішак забороняє?
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11.12.2020 14:46 Відповісти
О чем вы? Наше керивництво мысленно уже на корпоративах, курортах, островах. А что там кто то в окопах мерзнет, да не смешите...
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11.12.2020 14:49 Відповісти
 
 