З початку доби найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ поблизу Мар'їнки, Зайцевого і Водяного. Бойових втрат немає, - Міноборони
Станом на 12:00 11 грудня російсько-окупаційні війська тричі порушили домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Так, за даними відомства, на луганському напрямку, противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї неподалік від Зайцевого.
На донецькому напрямку, поблизу Мар'їнки противник вів вогонь з автоматичного станкового гранатомета, а неподалік від Водяного здійснив кілька черг зі стрілецької зброї.
"На ворожі провокації, наші захисники вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат або поранень серед українських підрозділів немає", - сказано в повідомленні.
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