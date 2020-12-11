Україна домовилася з ЄС про "промисловий безвіз" для деяких видів продукції, - Стефанішина

Україна домовилася з Європейським Союзом щодо підписання Угоди АССА (так званого промислового безвізу) стосовно деяких видів продукції з доданою вартістю.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у виступі на першій щорічній міжнародній конференції "Україна: інвестиційна гавань в часи змін", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З 1 січня 2021 року відкривається можливість переглянути умови торгівлі з ЄС в напрямку їх подальшої лібералізації… Але ми багато зробили для того, щоб не лише оновлення Угоди дало свій результат, а й для того, щоб ми отримали можливості визнання нашої продукції, документів, які видають наші державні органи. Зокрема, ми домовилися про підписання Угоди АССА, так званого промислового безвізу, по деяких видах продукції з доданою вартістю - це низковольтне обладнання, електромагнітне обладнання, машини та механізми", - сказала Стефанішина.

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Як пояснила віцепрем’єр, це означає, що вироблена в Україні продукція, яка підпадатиме під ці категорії, отримавши сертифікат українського органу ринкового нагляду, матиме безперешкодний доступ на ринок ЄС.

Вона додала, що при обговоренні з представниками бізнесу майбутнього оновлення Угоди про асоціацію з ЄС "фактично 75% всіх проблемних питань становили подвійна сертифікація, високий рівень конкуренції в ЄС і неможливість потрапити на ринки".

Як повідомляв Укрінформ, 29 жовтня в Україні розпочала роботу попередня оціночна місія ЄСстосовно готовності інфраструктури якості України до укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (Угода АСАА, "промисловий безвіз").