Найманці РФ на Донбасі обладнують додаткові окопи і розміщують міномети в покинутих будинках місцевих жителів, - розвідка

Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ продовжує заходи щодо вдосконалення інженерно-фортифікаційного обладнання передових позицій підрозділів з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це йдеться в повідомленні ГУР.

За даними української розвідки, противник здійснює поглиблення наявних окопних переходів, обладнання додаткових окопів для кулеметних розрахунків та розрахунків протитанкових ракетних комплексів. Крім того, окупанти використовують цивільні споруди (залишені мешканцями приватні будинки, прибудинкові споруди тощо) для прихованого розміщення засобів вогневого враження, у тому числі мінометів, поблизу лінії зіткнення.

"Для перевірки стану фортифікаційного обладнання своїх передових позицій, маскування озброєння і військової техніки російські окупаційні війська застосовують безпілотні літальні апарати", - йдеться в повідомленні ГУР.

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