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Найманці РФ на Донбасі обладнують додаткові окопи і розміщують міномети в покинутих будинках місцевих жителів, - розвідка

Найманці РФ на Донбасі обладнують додаткові окопи і розміщують міномети в покинутих будинках місцевих жителів, - розвідка

Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ продовжує заходи щодо вдосконалення інженерно-фортифікаційного обладнання передових позицій підрозділів з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це йдеться в повідомленні ГУР.

За даними української розвідки, противник здійснює поглиблення наявних окопних переходів, обладнання додаткових окопів для кулеметних розрахунків та розрахунків протитанкових ракетних комплексів. Крім того, окупанти використовують цивільні споруди (залишені мешканцями приватні будинки, прибудинкові споруди тощо) для прихованого розміщення засобів вогневого враження, у тому числі мінометів, поблизу лінії зіткнення.

"Для перевірки стану фортифікаційного обладнання своїх передових позицій, маскування озброєння і військової техніки російські окупаційні війська застосовують безпілотні літальні апарати", - йдеться в повідомленні ГУР.

Також читайте: З початку доби найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ поблизу Мар'їнки, Зайцевого і Водяного. Бойових втрат немає, - Міноборони

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Міноборони (7343) розвідка (3858) Донбас (22354)


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повідомьте про це зе-падляка та д'Єрмака, бо вони вже готують нові поступки окупантам
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11.12.2020 14:51 Відповісти
Це навтіь добре, чергові переселенці отримають відшкодування за зруйновані будинки.
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11.12.2020 14:54 Відповісти
Мириться хотят, факт.
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11.12.2020 14:54 Відповісти
А мы неожиданно возьмем и опять отступим и ихние оборонительные укрепления окажутся у них в тылу. Бубочка мудрый, не то что порохоботы. И так мы их будем обманывать до Львова
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11.12.2020 14:59 Відповісти
Разведение сил лохов в действии
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11.12.2020 15:09 Відповісти
про подлость и коварство ихтамнетов...можно легенды слагать...
Наемники РФ на Донбассе оборудуют дополнительные окопы и размещают минометы в покинутых домах местных жителей, - разведка - Цензор.НЕТ 3341

работают раша "грады" из жилого сектора (фото из архива)
Наемники РФ на Донбассе оборудуют дополнительные окопы и размещают минометы в покинутых домах местных жителей, - разведка - Цензор.НЕТ 7332

..
Наемники РФ на Донбассе оборудуют дополнительные окопы и размещают минометы в покинутых домах местных жителей, - разведка - Цензор.НЕТ 574
...
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11.12.2020 15:36 Відповісти
А я не вірю, бо Наймудріший і Найсвітліший сказав, що у нас мир і жвачка. А якщо якийсь терорист стрільне, то неприцільно, або в сторону своїх. І щоб не долітали міни ми можемо ще відводити свої війська, хіба шкода?
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11.12.2020 15:54 Відповісти
---Добре . що хоч вчора /опісля вибуху в інтернеті .../достроково відкликали із сайту черговий" тіумф " нашого стратега --головмиротворця. ЗЕ--чудотворця щодо відведення на нову лінію розмежування ...Була зірвана /спасиба всим дописувачам / така нагода-- догодити самому ліліпутіну/ перед новорічними святами: Виперши хлопців у чисте поле довбати мерзлу землю під нові шанці . задля того щоб ощасливити сеператюг...впустивши у наші бліндажі ...
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11.12.2020 17:16 Відповісти
 
 