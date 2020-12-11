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Новини Коронавірус і карантин
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ФОП і наймані працівники зможуть отримати 8 тис. грн допомоги через "Дію" з 14 грудня

ФОП і наймані працівники зможуть отримати 8 тис. грн допомоги через

Український бізнес і наймані працівники зможуть отримати обіцяні 8 000 гривень через додаток "Дія" з 14 грудня. Одноразова допомога виплачуватиметься ФОП і найманим працівникам.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Повідомляється, що сьогодні запускається бета-тестування цієї послуги в додатку "Дія".

"Вже в понеділок, 14 грудня, оновлення з можливістю отримання допомоги буде доступно для всіх користувачів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, оформити допомогу можна буде на єдиному порталі державних послуг "Дія".

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Щоб оформити її через додаток, треба зайти у розділ "Послуги" і заповнити заяву. Гроші будуть зараховані на особистий гривневий рахунок до 31 грудня 2020 року. Для цього потрібно вказати IBAN свого особистого гривневого рахунку.

Допомогу можуть отримати наймані працівники за кількох умов:

  • основний КВЕД відноситься до тих, які постраждали від карантину;
  • організація нарахувала ЄСВ за третій квартал 2020 року;
  • середня заробітна плата найманого працівника не перевищує 30 000 гривень на місяць за третій квартал;
  • найманий працівник не працює за сумісництвом в організації

Умови для ФОП:

  • на 31.10.2020 основний КВЕД відноситься до тих, які постраждали від карантину;
  • здійснює діяльність більше 3 місяців;
  • сплатив ЄСВ не менш, ніж за три місяці до 2020 року;
  • якщо особа не є ФОПом і найманим працівником одночасно.

Автор: 

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11.12.2020 15:24 Відповісти
... бідняги ...так рвуться до кишень ФОПів ...
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11.12.2020 15:31 Відповісти
"помощь" крокодила , потонути не дасть ...просто з'їсть
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11.12.2020 15:32 Відповісти
Пошла инфляция гулять по Украине Запомните цены на продукты Такими они уже никогда не будут Зелёные шмаркли включили печатный станок А всем втирают что это деньги из ковид-фонда
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11.12.2020 15:33 Відповісти
Цены и тарифы не переставая растут.

ФОПы и наемные работники смогут получить 8 тыс. грн помощи через "Дію" c 14 декабря - Цензор.НЕТ 5059
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11.12.2020 15:35 Відповісти
ФОПы и наемные работники смогут получить 8 тыс. грн помощи через "Дію" c 14 декабря - Цензор.НЕТ 7263
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11.12.2020 15:34 Відповісти
ФОП і наймані працівники зможуть отримати 8 тис. грн допомоги через "Дію" з 14 грудня - Цензор.НЕТ 4206
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11.12.2020 15:47 Відповісти
так опубликуйте номер КВЕД которые неотносятся к пострадавшим от вируса что вы мозги **-е ваша ДIЯ ляжет от перезагрузки за несколько часов если все ломанутся и будет глючить все 7 дней что должны быть выплаты. спецом так сделали уроды
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11.12.2020 15:55 Відповісти
интересно, а сколько потом будешь должен им...?)
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11.12.2020 16:15 Відповісти
 
 