ФОП і наймані працівники зможуть отримати 8 тис. грн допомоги через "Дію" з 14 грудня

Український бізнес і наймані працівники зможуть отримати обіцяні 8 000 гривень через додаток "Дія" з 14 грудня. Одноразова допомога виплачуватиметься ФОП і найманим працівникам.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Повідомляється, що сьогодні запускається бета-тестування цієї послуги в додатку "Дія".

"Вже в понеділок, 14 грудня, оновлення з можливістю отримання допомоги буде доступно для всіх користувачів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, оформити допомогу можна буде на єдиному порталі державних послуг "Дія".

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Щоб оформити її через додаток, треба зайти у розділ "Послуги" і заповнити заяву. Гроші будуть зараховані на особистий гривневий рахунок до 31 грудня 2020 року. Для цього потрібно вказати IBAN свого особистого гривневого рахунку.

Допомогу можуть отримати наймані працівники за кількох умов:

основний КВЕД відноситься до тих, які постраждали від карантину;

організація нарахувала ЄСВ за третій квартал 2020 року;

середня заробітна плата найманого працівника не перевищує 30 000 гривень на місяць за третій квартал;

найманий працівник не працює за сумісництвом в організації

Умови для ФОП: