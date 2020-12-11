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Ініціатива Зеленського про "перезавантаження" КС - втручання в роль судової влади, - євродепутат Геренс

Ініціатива Зеленського про

Ініціатива президента України Володимира Зеленського з "перезавантаження" Конституційного Суду після рішення про скасування відповідальності за недостовірне декларування - це втручання в роль судової влади і підрив принципу поділу влади.

Таку думку висловив депутат Європейського парламенту Чарльз Геренс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зменшення повноважень суддів або їх звільнення з політичних або ідеологічних мотивів є явним втручанням в роль судової влади і як таке підриває принцип поділу влади. Отже, такий розвиток подій є неприйнятним для будь-якої держави, яка вважає себе демократичною. У демократичній державі взагалі не можна миритися з неконституційними кроками", - зауважив євродепутат, говорячи про ситуацію, що склалася після рішення КС про скасування кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації.

Геренс визнає, що Європейський Союз нині не може приділяти достатньої уваги проблемам України через суперечності всередині спільноти. Водночас він обіцяє, що після вирішення внутрішніх проблем, ЄС зможе надати країні сприяння в проведенні реформ, в тому числі реформи судової системи, яка, на його думку, повинна проводитися під контролем суспільства і професіоналів у сфері права.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венеціанська комісія оприлюднила рекомендації щодо реформи Конституційного суду України

"Цілком очевидно, що представники громадськості та професійні юристи повинні брати активну участь у проведенні реформ, консультувати політиків при прийнятті рішень. Незважаючи на те, що остаточні рішення завжди матимуть політичний характер, внесок громадянського суспільства і юридичних експертів дуже важливий при проведенні конституційної та судової реформи", - зазначив депутат Європарламенту.

Раніше у відповіді Венеціанської комісії на терміновий запит Президента України Володимира Зеленського про повноваження антикорупційних органів заявили, що перевірка майнових декларацій суддів є поширеною міжнародною практикою і має бути врегульована національним законодавством.

Читайте також: Рішення КС щодо скасування е-декларування дуже прикре: система мусить бути збережена, - президент Венеціанської комісії Букіккіо

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

4 грудня Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) КС (1427)


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Топ коментарі
+7
Инициатива Зеленского о "перезагрузке" КС - вмешательство в роль судебной власти, - евродепутат Геренс - Цензор.НЕТ 8129
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11.12.2020 15:32
+5
Хм, ну в Украине не было никогда разделения власти, вот в чем проблема, судьи вертят законами в интересах того, кто больше платит, отсюда и домики в Крыму, стоимостью зарплаты за несколько жизней. А в данном случае, если бы воры на сходняке решали правомерность УК за воровство.
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11.12.2020 15:37
+4
так, пора замінити всю суддівську систему системою татарова з'Єрмака!
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11.12.2020 15:44
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Инициатива Зеленского о "перезагрузке" КС - вмешательство в роль судебной власти, - евродепутат Геренс - Цензор.НЕТ 8129
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11.12.2020 15:32 Відповісти
Евго дрепутат в курсе что КСУ ЭТО НЕ СУДЕБНАЯ СИСТЕМА ВЛАСТИ В УКРАИНЕ или абы так пердонуло..????
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11.12.2020 15:53 Відповісти
Конституционный суд Украины состоит из восемнадцати судей - по шесть от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Президента , Верховной Рады и съезда судей Украины.
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11.12.2020 16:02 Відповісти
Хм, ну в Украине не было никогда разделения власти, вот в чем проблема, судьи вертят законами в интересах того, кто больше платит, отсюда и домики в Крыму, стоимостью зарплаты за несколько жизней. А в данном случае, если бы воры на сходняке решали правомерность УК за воровство.
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11.12.2020 15:37 Відповісти
ето называется - "личный контроль".
ничего ети черти европейские не понимают в государственном устройстве: "Бакан, а ну быстро разберись с етим чортом, и шо б немедленно в Трускавец его на повышение квалификации..."
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11.12.2020 15:41 Відповісти
А Чарлик Геренс(почти,как кернес) знает какя коррупция и взяточничество процветают в этой,так называемой "судебной системе"?
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11.12.2020 15:41 Відповісти
так, пора замінити всю суддівську систему системою татарова з'Єрмака!
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11.12.2020 15:44 Відповісти
Уже полтора года Коломойский у власти а что сделано для бессмертья в Израиле? Нет закона о продаже 200 000 гектаров украинской земли в одни израильско-российские руки.Обновлённый
КС поможет гражданину Израиля Коломойскому выполнить поставленную перед ним задачу..
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11.12.2020 15:42 Відповісти
Що, цей євродепутат чимось допоможе зебілам втямити, що з себе представляє авторитарний режим зе-клована?
Навряд чи.
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11.12.2020 15:42 Відповісти
У нас в стране народ до сих пор не понял, что шмаркля не является гарантом Конституции.
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11.12.2020 15:44 Відповісти
Если исправлять этот украинский бардак, то это всегда будет вмешательство в роль судебной власти? Врачу-хирургу необходимо даже при банальном апендиксе необходимо разрезать, удалить и вычистить... Наверное этому евродепутату Геренсу и его "компашка", как и нашему украинскому Мойсею Порошенко, - чем Порошенко не "мойсей" ведет же наивных украинцев от партии регионов через БПП, до ЕС до своего повторного президенства, - чем хуже в Украине, тем лучше...
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11.12.2020 15:45 Відповісти
Этот депутат просто не знает наших "судей", у него в Люксембурге они, нормальные и адекватные, а у нас охеревшие и потерявшие связь с реальностью подонки. Хотя именно зеленая жопа виновна в том, что судьи с катушек слетели, при Порохе они такой херни себе позволить не могли.
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11.12.2020 15:47 Відповісти
Европейский Союз в настоящее время не может уделять достаточного внимания проблемам Украины из-за противоречий внутри сообщества, но хрюкнуть что-то нужно, а как без этого.
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11.12.2020 15:48 Відповісти
тот редкий случай, когда я готов поддержать зе - этот свинюшник, под названием "судова система" давно пора зачистить.
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11.12.2020 16:01 Відповісти
ответ неправильный - судебная власть должна быть независимой и не покупной.
никаких бубочек там рядом не должно стоять, а тем более котролировать.
де найти таких непокупных? - а не знаю.
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11.12.2020 16:43 Відповісти
судебная власть в наших реалиях настолько "независимая" и оторванная от реалий, что это описать словами сложно. бубочку может и нафиг, но если хотят при заоблачной зарплате и бесконтрольных взятках быть "независимыми" от своего народа - то пошли они нафиг. никто не выше закона, в том числе и судьи.
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11.12.2020 17:02 Відповісти
судьи в первую очередь.
те кто призван защищать закон априори не могут быть выше закона.
пардон за пафос...
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11.12.2020 17:10 Відповісти
ты совсем одичал в "Омерике" - где ты в Украине такое видел?
здесь законы только для "простых"...
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11.12.2020 17:18 Відповісти
та ладно...
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11.12.2020 17:28 Відповісти
"судебная власть" не может быть независимой даже теоретически.
Когда кто-то говорит "судебная власть должна быть независимой", то часто подразумевают, "независимой от власти исполнительной" (и даже иногда, теоретически, "независимой от власти законодательной"... - кстати, независимыми от законов и от граждан судьи в Украине и чувствуют, и считают себя довольно часто).

Но как можно верить в сказки, якобы судьи могут быть независимы от денег, например? - Если государство перестанет им платить (из денег, отобранных у налогоплательщиков), как они будут независимы? Если же судьи независимы от граждан, от законов, от других ветвей власти - т.е. они "высшие создания", каким можно всё, что они посчитают нужным для себя, то как граждане могут им и их решениям доверять? Ведь, заинтересованные стороны, как правило, готовы заплатить судьям за решения в свою пользу (а судьи готовы продать свои услуги = неправосудные решения). Вот и данный пример с решением Конституционного суда Украины, которое мотивировано личными интересами нынешнего председателя этого суда... Где же здесь независимость?

Судьи - это просто специфический тип чиновников, каким общество и государство доверило сверять и проверять факты (обстоятельства) каждого дела с правовыми и законодательными нормами, а для этого им необходимо уметь классифицировать разные явления (факты, обстоятельства), видеть в данных фактах определённые схемы и находить соответствующую схему (или не соответствующую) в праве и законах. Это, как правило, более сложная работа, чем какая-то операционная рутина у многих других чиновников, но... это не только не гарантия и не основание, но даже и не какая-то особая предпосылка для того, чтобы граждане могли доверять судьям в большей мере, чем другим чиновникам или просто другим людям.
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12.12.2020 05:02 Відповісти
Хорошо бы, если бы Рада проголосовала за поправку в Конституцию. Не нужно нам вообще никакого КС. ВС вполне может справиться с еще одной функцией. Что такое КС? Это почетное и очень оплачиваемое ритуальное место, где судьи решают, соответствует ли новый закон Конституции. С этой задачей вполне может справиться ВС, который в отличие от КС занимается не ритуалами, а реальной юридической практикой.
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11.12.2020 16:02 Відповісти
Инициатива президента Украины Владимира Зеленского по "перезагрузке" Конституционного Суда после решения об отмене ответственности за недостоверное декларирование - это вмешательство в роль судебной власти и подрыв принципа разделения властей.// если роль судебной власти в Украине состоит в том,что бы отмазывать корупционеров от ответственности за недостоверное декларирование , то эта ветка власти вообще нахрен не нужна в государсте ,как гнилая и трухлявая. среди евроде3,14здатов есть и такие,которые с корумпированого стола кормятся
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11.12.2020 16:09 Відповісти
Да , но он наверно не знает , что в Украине к сожалению судей нет . А эту роль выполняют бандиты и мафиози , назначенные Феодалами . Он не разве не знает ,что все судейские должности продаются
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11.12.2020 16:40 Відповісти
>>> Ініціатива Зеленського про "перезавантаження" КС - втручання в роль судової влади, - євродепутат Геренс

"судової влади" ?.. "роль судової влади" ?..

"Судова влада" - це що, помазанники Божі, святі і непогрішимі намісники Бога у державній структурі?

"Роль судової влади" - дуже добре словосполучення, яке варто того, щоб спробувати зрозуміти його значення... і переосмислити його!

"Судова влада" - це просто частина чиновників. Ніякі вони не безгрішні і не більш праві - вони такі ж люди, як і будь-які інші державні чиновники. Тільки під їхнім управлінням перебувають інші частини держави або будь-які частини, але у них інші можливості, інші інструменти управління і більше привілеїв.
Однак це не означає, що "судова влада" заслуговує більшої довіри, аніж інші чиновники (державні службовці) чи інші люди.

Конституційний суд (у нинішній реалізації) - це машина часу, яка може або нічого не робити, або у будь-яку мить часу може відкидати всю державу (і суспільство) тільки назад у часі. Вперед у часі Конституційний суд рухатися сам і рухати державу і суспільство не спроможний (це наслідок схем і алгоритмів права - хиб у самій концепції і в її реалізації, на підставі яких цей інститут працює).
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12.12.2020 04:31 Відповісти
 
 