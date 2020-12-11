Ініціатива Зеленського про "перезавантаження" КС - втручання в роль судової влади, - євродепутат Геренс

Ініціатива президента України Володимира Зеленського з "перезавантаження" Конституційного Суду після рішення про скасування відповідальності за недостовірне декларування - це втручання в роль судової влади і підрив принципу поділу влади.

Таку думку висловив депутат Європейського парламенту Чарльз Геренс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зменшення повноважень суддів або їх звільнення з політичних або ідеологічних мотивів є явним втручанням в роль судової влади і як таке підриває принцип поділу влади. Отже, такий розвиток подій є неприйнятним для будь-якої держави, яка вважає себе демократичною. У демократичній державі взагалі не можна миритися з неконституційними кроками", - зауважив євродепутат, говорячи про ситуацію, що склалася після рішення КС про скасування кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації.

Геренс визнає, що Європейський Союз нині не може приділяти достатньої уваги проблемам України через суперечності всередині спільноти. Водночас він обіцяє, що після вирішення внутрішніх проблем, ЄС зможе надати країні сприяння в проведенні реформ, в тому числі реформи судової системи, яка, на його думку, повинна проводитися під контролем суспільства і професіоналів у сфері права.

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"Цілком очевидно, що представники громадськості та професійні юристи повинні брати активну участь у проведенні реформ, консультувати політиків при прийнятті рішень. Незважаючи на те, що остаточні рішення завжди матимуть політичний характер, внесок громадянського суспільства і юридичних експертів дуже важливий при проведенні конституційної та судової реформи", - зазначив депутат Європарламенту.

Раніше у відповіді Венеціанської комісії на терміновий запит Президента України Володимира Зеленського про повноваження антикорупційних органів заявили, що перевірка майнових декларацій суддів є поширеною міжнародною практикою і має бути врегульована національним законодавством.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

4 грудня Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.