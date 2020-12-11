Ініціатива Зеленського про "перезавантаження" КС - втручання в роль судової влади, - євродепутат Геренс
Ініціатива президента України Володимира Зеленського з "перезавантаження" Конституційного Суду після рішення про скасування відповідальності за недостовірне декларування - це втручання в роль судової влади і підрив принципу поділу влади.
Таку думку висловив депутат Європейського парламенту Чарльз Геренс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Зменшення повноважень суддів або їх звільнення з політичних або ідеологічних мотивів є явним втручанням в роль судової влади і як таке підриває принцип поділу влади. Отже, такий розвиток подій є неприйнятним для будь-якої держави, яка вважає себе демократичною. У демократичній державі взагалі не можна миритися з неконституційними кроками", - зауважив євродепутат, говорячи про ситуацію, що склалася після рішення КС про скасування кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації.
Геренс визнає, що Європейський Союз нині не може приділяти достатньої уваги проблемам України через суперечності всередині спільноти. Водночас він обіцяє, що після вирішення внутрішніх проблем, ЄС зможе надати країні сприяння в проведенні реформ, в тому числі реформи судової системи, яка, на його думку, повинна проводитися під контролем суспільства і професіоналів у сфері права.
"Цілком очевидно, що представники громадськості та професійні юристи повинні брати активну участь у проведенні реформ, консультувати політиків при прийнятті рішень. Незважаючи на те, що остаточні рішення завжди матимуть політичний характер, внесок громадянського суспільства і юридичних експертів дуже важливий при проведенні конституційної та судової реформи", - зазначив депутат Європарламенту.
Раніше у відповіді Венеціанської комісії на терміновий запит Президента України Володимира Зеленського про повноваження антикорупційних органів заявили, що перевірка майнових декларацій суддів є поширеною міжнародною практикою і має бути врегульована національним законодавством.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.
4 грудня Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.
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ничего ети черти европейские не понимают в государственном устройстве: "Бакан, а ну быстро разберись с етим чортом, и шо б немедленно в Трускавец его на повышение квалификации..."
КС поможет гражданину Израиля Коломойскому выполнить поставленную перед ним задачу..
Навряд чи.
никаких бубочек там рядом не должно стоять, а тем более котролировать.
де найти таких непокупных? - а не знаю.
те кто призван защищать закон априори не могут быть выше закона.
пардон за пафос...
здесь законы только для "простых"...
Когда кто-то говорит "судебная власть должна быть независимой", то часто подразумевают, "независимой от власти исполнительной" (и даже иногда, теоретически, "независимой от власти законодательной"... - кстати, независимыми от законов и от граждан судьи в Украине и чувствуют, и считают себя довольно часто).
Но как можно верить в сказки, якобы судьи могут быть независимы от денег, например? - Если государство перестанет им платить (из денег, отобранных у налогоплательщиков), как они будут независимы? Если же судьи независимы от граждан, от законов, от других ветвей власти - т.е. они "высшие создания", каким можно всё, что они посчитают нужным для себя, то как граждане могут им и их решениям доверять? Ведь, заинтересованные стороны, как правило, готовы заплатить судьям за решения в свою пользу (а судьи готовы продать свои услуги = неправосудные решения). Вот и данный пример с решением Конституционного суда Украины, которое мотивировано личными интересами нынешнего председателя этого суда... Где же здесь независимость?
Судьи - это просто специфический тип чиновников, каким общество и государство доверило сверять и проверять факты (обстоятельства) каждого дела с правовыми и законодательными нормами, а для этого им необходимо уметь классифицировать разные явления (факты, обстоятельства), видеть в данных фактах определённые схемы и находить соответствующую схему (или не соответствующую) в праве и законах. Это, как правило, более сложная работа, чем какая-то операционная рутина у многих других чиновников, но... это не только не гарантия и не основание, но даже и не какая-то особая предпосылка для того, чтобы граждане могли доверять судьям в большей мере, чем другим чиновникам или просто другим людям.
"судової влади" ?.. "роль судової влади" ?..
"Судова влада" - це що, помазанники Божі, святі і непогрішимі намісники Бога у державній структурі?
"Роль судової влади" - дуже добре словосполучення, яке варто того, щоб спробувати зрозуміти його значення... і переосмислити його!
"Судова влада" - це просто частина чиновників. Ніякі вони не безгрішні і не більш праві - вони такі ж люди, як і будь-які інші державні чиновники. Тільки під їхнім управлінням перебувають інші частини держави або будь-які частини, але у них інші можливості, інші інструменти управління і більше привілеїв.
Однак це не означає, що "судова влада" заслуговує більшої довіри, аніж інші чиновники (державні службовці) чи інші люди.
Конституційний суд (у нинішній реалізації) - це машина часу, яка може або нічого не робити, або у будь-яку мить часу може відкидати всю державу (і суспільство) тільки назад у часі. Вперед у часі Конституційний суд рухатися сам і рухати державу і суспільство не спроможний (це наслідок схем і алгоритмів права - хиб у самій концепції і в її реалізації, на підставі яких цей інститут працює).