Міноборони закупило рекордну за останні сім років кількість пального для ЗСУ - 230,6 тис. тонн, - Таран

За підсумками 2020 року Міністерство оборони України уклало договорів на закупівлю 230,6 тис. тонн пального для потреб Збройних Сил України. Це найбільший показник за останні 7 років. Результату вдалося досягти без збільшення відповідних бюджетних асигнувань.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство оборони використовує усі можливості, аби наші військовослужбовці були забезпечені необхідними засобами для оборони держави. Моя позиція – ефективно використовувати бюджетні кошти, купувати ощадливо, але, водночас, якісні товари та послуги. А зекономлений фінансовий ресурс використовувати для посилення спроможностей. Така політика вже дає свої результати – завдяки економії у 2020 році Міністерство оборони уклало договорів на закупівлю 230,6 тис. тонн пального для потреб Збройних Сил України", - повідомив Андрій Таран.

"Завдяки зміні у підходах до здійснення закупівель, Міністерство оборони змогло сповна скористатися зниженням світових цін на нафту та нафтопродукти, і збільшити обсяги закупівель фактично на чверть. Додаткові обсяги пального спрямовані на збільшення оперативних та стратегічних резервів Збройних Сил України за відповідними напрямками", - акцентували в Міноборони.

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