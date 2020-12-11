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Новини Агресія Росії проти України
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Міноборони закупило рекордну за останні сім років кількість пального для ЗСУ - 230,6 тис. тонн, - Таран

Міноборони закупило рекордну за останні сім років кількість пального для ЗСУ - 230,6 тис. тонн, - Таран

За підсумками 2020 року Міністерство оборони України уклало договорів на закупівлю 230,6 тис. тонн пального для потреб Збройних Сил України. Це найбільший показник за останні 7 років. Результату вдалося досягти без збільшення відповідних бюджетних асигнувань.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство оборони використовує усі можливості, аби наші військовослужбовці були забезпечені необхідними засобами для оборони держави. Моя позиція – ефективно використовувати бюджетні кошти, купувати ощадливо, але, водночас, якісні товари та послуги. А зекономлений фінансовий ресурс використовувати для посилення спроможностей. Така політика вже дає свої результати – завдяки економії у 2020 році Міністерство оборони уклало договорів на закупівлю 230,6 тис. тонн пального для потреб Збройних Сил України", - повідомив Андрій Таран.

"Завдяки зміні у підходах до здійснення закупівель, Міністерство оборони змогло сповна скористатися зниженням світових цін на нафту та нафтопродукти, і збільшити обсяги закупівель фактично на чверть. Додаткові обсяги пального спрямовані на збільшення оперативних та стратегічних резервів Збройних Сил України за відповідними напрямками", - акцентували в Міноборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони закупило три позашляховики Skoda Kodiaq на 2,62 млн грн, - ЗМІ

Автор: 

бензин (1218) держзакупівлі (383) Міноборони (7343) оборона (4777) дизпаливо (1334) ЗСУ (7528) Таран Андрій (267)


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Топ коментарі
+16
для чего? выросло количество техники которая активно используется?
а закупила у кого? не у бени случайно?
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11.12.2020 15:41
+10
По бумагам закупило...а сколько реально поступило в армию...и сколько отката ты получил..??
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11.12.2020 15:40
+5
Таки да. У папика

Минобороны закупило рекордное за последние семь лет количество горючего для ВСУ - 230,6 тыс. тонн, - Таран - Цензор.НЕТ 5468
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11.12.2020 15:50
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По бумагам закупило...а сколько реально поступило в армию...и сколько отката ты получил..??
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11.12.2020 15:40 Відповісти
не старому пердунови тратарану... не пешком же ходить а еще жона любовницы сестры братья дети внуки а у каждого по несколько автомобилей и всех надо заправлять и каждый день...
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11.12.2020 15:52 Відповісти
"военная тайна" ...
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11.12.2020 16:36 Відповісти
для чего? выросло количество техники которая активно используется?
а закупила у кого? не у бени случайно?
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11.12.2020 15:41 Відповісти
Таки да. У папика

Минобороны закупило рекордное за последние семь лет количество горючего для ВСУ - 230,6 тыс. тонн, - Таран - Цензор.НЕТ 5468
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11.12.2020 15:50 Відповісти
а цей пердун старий знає що в деяких військових частинах тим пальним заправляється вся місцева хитрови-на братія яка ніякого відношення не має до армії???? і так майже по всій країні.
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11.12.2020 16:06 Відповісти
Наверное и по европейским ценам?!
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11.12.2020 15:44 Відповісти
Опять врет российский ставленник, банда "зеленых человечков" врут постоянно.
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11.12.2020 15:45 Відповісти
Ну прям хочется тарана обнять и плакать.
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11.12.2020 15:48 Відповісти
Для чего, куда ехать то собрались? У нас сейчас другая повестка дня, продолжаем план А, заглядываем хутину в правый глаз!
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11.12.2020 15:48 Відповісти
В шоколадний глаз. а потім ще лизать придеться.
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11.12.2020 16:13 Відповісти
Шо, тікати збираєтесь, падлюки зелені?! То не треба так багато. Вас все одно на кордоні пов*яжуть!
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11.12.2020 15:48 Відповісти
Вообще-то такая информация должна быть военной тайной и ее нельзя озвучивать в средствах массовой информации. Хорошо, что кацапы не читают Цензор. Нет, может пронесет.
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11.12.2020 15:49 Відповісти
Самое интересное:
это какой процент какого топлива закупили?!
И как этот процент изменился за последние годы?
А то знаю я вас:
Вместо авиационного керосина и мазута - накупили АИ-95+, Премиум-95, АИ-98, .....
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11.12.2020 15:50 Відповісти
Экология вестчь серьезная, ЕВРО - 6!
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11.12.2020 15:51 Відповісти
Бабки ж требя якось пилити. Дайте вгадаю. а закупати будуть в Бені?
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11.12.2020 16:12 Відповісти
"Минобороны закупило рекордное за последние семь лет количество горючего для ВСУ - 230,6 тыс. тонн, - Таран" - опять у Коломойского? - https://antikor.com.ua/articles/8208-kolomojskij_prodal_ukrainskoj_armii_kerosin_po_zavyshennoj_tsene Украинский олигарх, губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский обманул Вооруженные силы страны, продав им авиакеросин по цене в полтора раза дороже своей же отпускной.
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11.12.2020 16:15 Відповісти
у Міколи Азірова була капуста, а у Тарана - паливо..
тупорило-показушний Совок розквітає шо при яниках шо при зебілах однаково
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11.12.2020 16:47 Відповісти
Действительно звучит странно - не стреляют, не воюют, а расходы на топливо увеличены. Мабуть жінки с дітками в МО всі з авто і потребують багато пального
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11.12.2020 16:59 Відповісти
всё закупают, только главное не Нептуны, Ольхи и снаряды, то что несёт большую угрозу врагу)))
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11.12.2020 17:02 Відповісти
Шоб списывать и воровать...
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11.12.2020 17:31 Відповісти
о тепер будуть в шоколаді
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11.12.2020 17:45 Відповісти
Чем хвастаются эти кретины? Количеством купленного топлива?? Можно количеством карандашей для министерства, тоже офигенный показатель. Количество топлива вообще не о чем не говорит...
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11.12.2020 17:48 Відповісти
За Дніпровський вал перевозити війська, вирівнювати за наказом з ОПУ лінію фронту, без патронів, ракет і техніки.
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11.12.2020 17:55 Відповісти
 
 