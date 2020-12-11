Позицію Венеціанської комісії щодо КС врахують під час підготовки судової реформи в Україні, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що прийняті Комісією Ради Європи за демократію через право (Венеціанська комісія, ВК) рішення щодо Конституційного Суду України (КС) дадуть змогу уникнути шкоди антикорупційній реформі в країні.

Про це Зеленський заявив у Twitter в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"Вдячний Венеціанській комісії та Джанні Букіккіо (глава ВК. - Ред.) за рішення щодо КС. Два схвалені документи дають важливі орієнтири, як уникнути непоправної шкоди антикорупційній реформі і реформувати КС так, щоб нинішня ситуація не повторилася. Позиції Комісії врахують при підготовці судової реформи в Україні", - написав Зеленський.

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Раніше у відповіді Венеціанської комісії на терміновий запит Президента України Володимира Зеленського про повноваження антикорупційних органів заявили, що перевірка майнових декларацій суддів є поширеною міжнародною практикою і має бути врегульована національним законодавством.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

4 грудня Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.