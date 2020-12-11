Позицію Венеціанської комісії щодо КС врахують під час підготовки судової реформи в Україні, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський зазначає, що прийняті Комісією Ради Європи за демократію через право (Венеціанська комісія, ВК) рішення щодо Конституційного Суду України (КС) дадуть змогу уникнути шкоди антикорупційній реформі в країні.
Про це Зеленський заявив у Twitter в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.
"Вдячний Венеціанській комісії та Джанні Букіккіо (глава ВК. - Ред.) за рішення щодо КС. Два схвалені документи дають важливі орієнтири, як уникнути непоправної шкоди антикорупційній реформі і реформувати КС так, щоб нинішня ситуація не повторилася. Позиції Комісії врахують при підготовці судової реформи в Україні", - написав Зеленський.
Раніше у відповіді Венеціанської комісії на терміновий запит Президента України Володимира Зеленського про повноваження антикорупційних органів заявили, що перевірка майнових декларацій суддів є поширеною міжнародною практикою і має бути врегульована національним законодавством.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.
4 грудня Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сколько уже обещалок эта гнусавая крыса давала?