Донецький концтабір. Російська вакцина. Український локдаун: на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять ситуацію з полоненими в ОРДЛО і січневий карантин

Сьогодні, 11 грудня, о 21:00, в студії соціально-політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" обговорюватимуть через які жахи проходять полонені в ОРДЛО, а також питання російської вакцини та запровадження локдауну в країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У новому випуску гість програми політв’язень Станіслав Асєєв зачитає фрагмент своєї нової книги. Окрім того, з’ясовуватимуть, хто та чому домовляється щодо ввезення російської вакцини в Україну, та чому локдаун впроваджують саме після новорічних свят.

Гостями студії стануть: Олексій Данілов, секретар РНБО України; Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України; Олексій Резніков, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій; Міхеіл Саакашвілі, голова Виконавчого Комітету реформ, президент Грузії (2004-2013); Станіслав Асєєв, журналіст, письменник, в’язень бойовиків так званої ДНР; Марина Лазебна, міністр соціальної політики України; Тимофій Милованов, позаштатний радник голови Офісу Президента, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (2019 - березень 2020), президент Київської школи економіки; Михайло Радуцький, народний депутат, "Слуга народу", голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації; Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа - За життя"; Сергій Соболєв, заступник голови фракції партії ВО "Батьківщина"; Ірина Геращенко, співголова фракції "Європейська Солідарність"; Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя"; Ольга Стефанішина, народний депутат, "Голос", член Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації; Андрій Білецький, лідер партії "Національний корпус"; Ігор Кузін, виконувач обов'язків генерального директора "Центру громадського здоров'я МОЗ України"; Дмитро Єкимов, засновник мережі фітнес-клубів SportLife.