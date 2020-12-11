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Новини
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Марченко про перенесення підвищення мінімальної зарплати на грудень 2021: Існував ризик інфляції

Марченко про перенесення підвищення мінімальної зарплати на грудень 2021: Існував ризик інфляції

Підвищення мінімальної заробітної плати на грудень 2021 року вирішили відкласти після консультацій із міжнародними партнерами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну, про це заявив очільник міністерства Сергій Марченко.

За словами міністра, зміни мінімальної зарплати пов'язані з багатьма "суміжними" факторами, які впливають на соціально-економічну ситуацію.

"Ми прорахували можливість підвищити цей показник до 6000 гривень від початку року і до 6500 - з 1 липня. Але в процесі переговорів із міжнародними партнерами прозвучали застереження щодо потенційних інфляційних небезпек. Звідси - побажання підстрахуватися, перенісши нововведення на кінець року", - зазначив очільник Міністерства фінансів.

Читайте також: Підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн потрібно відкласти до грудня 2021 року, - "слуга народу" Гетманцев

Марченко підкреслив, що йдеться не тільки про вплив на державний, а й на місцеві бюджети.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що підвищення мінімальної заробітної плати до 6,5 тис. перенесено на грудень 2021 року.

Автор: 

Мінфін (3636) мінімальна зарплата (304) Марченко Сергій (574)


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Топ коментарі
+7
Сказали б лучше, что "мы все проели, бюджетное корыто уже пустое", этому поверит все население Украины. А то "инфляция", "курсовые колебания", "нововведение переносится"...
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11.12.2020 16:48
+6
Хорошо, что инфляции не будет!
Или опять обманут?
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11.12.2020 16:35
+6
Марченко о переносе повышения минимальной зарплаты на декабрь 2021: Существовал риск инфляции - Цензор.НЕТ 3408
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11.12.2020 16:37
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Хорошо, что инфляции не будет!
Или опять обманут?
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11.12.2020 16:35 Відповісти
Нельзя повышать минимальную зарплату , а то инфляция *****ет
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11.12.2020 16:36 Відповісти
Марченко о переносе повышения минимальной зарплаты на декабрь 2021: Существовал риск инфляции - Цензор.НЕТ 3408
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11.12.2020 16:37 Відповісти
Зачем тебе сало, Набутылкуприседян?
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11.12.2020 16:49 Відповісти
Сказали б лучше, что "мы все проели, бюджетное корыто уже пустое", этому поверит все население Украины. А то "инфляция", "курсовые колебания", "нововведение переносится"...
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11.12.2020 16:48 Відповісти
занимают под большие проценты лишь бы дали, но инфляции не будет...
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11.12.2020 16:49 Відповісти
А куда Запишите Цены на Электроэнергию, которая потянет за собой Все, - Это Как???, - Та называйте Как хотите , - Но жить от этого станет не легче. Посоветуйтесь с путиным или с кем вы там Советуетесь.
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11.12.2020 16:54 Відповісти
Как Гройсмана хаяли, когда минималку подняли до 3200, не откладывая на полгода
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11.12.2020 16:59 Відповісти
Но, но! Барыґі уже в прошлом, как і конєц епохі ніщєти.
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11.12.2020 17:09 Відповісти
73/43%зебіли, ви заслужили це всі разом, ще півтора-два роки тому!
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11.12.2020 17:22 Відповісти
А может лучше перенести ещё на 2025 год???
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11.12.2020 17:38 Відповісти
А повышение зарплат чиновникам инфляции не вызовет?
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11.12.2020 17:50 Відповісти
Кинули с минималкой на целый (!) год. Жрите, зебобики, жрите. Жаль только, что вместе с идиотами страдают нормальные люди.
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11.12.2020 18:25 Відповісти
Та нормальным надо уже давно валить в ЕС,пусть 73% хавают свою зеленую субстанцию.
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11.12.2020 21:05 Відповісти
Вони ще до першого грудня 21 року ще все відмінять в звязку з відсутністю наповнення бюджету.До гадалки не ходи.
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11.12.2020 23:00 Відповісти
Ну Порошенко, знову наслідив.
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11.12.2020 23:04 Відповісти
А тим часом газ вже 8.55 без доставки
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12.12.2020 02:03 Відповісти
 
 