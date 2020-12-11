Марченко про перенесення підвищення мінімальної зарплати на грудень 2021: Існував ризик інфляції

Підвищення мінімальної заробітної плати на грудень 2021 року вирішили відкласти після консультацій із міжнародними партнерами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну, про це заявив очільник міністерства Сергій Марченко.

За словами міністра, зміни мінімальної зарплати пов'язані з багатьма "суміжними" факторами, які впливають на соціально-економічну ситуацію.

"Ми прорахували можливість підвищити цей показник до 6000 гривень від початку року і до 6500 - з 1 липня. Але в процесі переговорів із міжнародними партнерами прозвучали застереження щодо потенційних інфляційних небезпек. Звідси - побажання підстрахуватися, перенісши нововведення на кінець року", - зазначив очільник Міністерства фінансів.

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Марченко підкреслив, що йдеться не тільки про вплив на державний, а й на місцеві бюджети.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що підвищення мінімальної заробітної плати до 6,5 тис. перенесено на грудень 2021 року.