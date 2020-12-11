УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11248 відвідувачів онлайн
Новини
1 059 22

Це непрості переговори, але така необхідність точно існує, - Єрмак про зустріч лідерів "Нормандської четвірки"

Це непрості переговори, але така необхідність точно існує, - Єрмак про зустріч лідерів

Україна продовжить наполегливо працювати задля досягнення миру на Донбасі. Водночас Росія також має демонструвати прогрес.

Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак написав у своїй колонці "Шлях до миру. Рік зусиль команди президента Зеленського" для інтернет-видання "Українська правда", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу президента України.

Андрій Єрмак наголосив, що зустріч у Парижі на рівні глав держав і урядів "Нормандської четвірки" у грудні 2019 року дала змогу звільнити значну частину утримуваних осіб, а згодом – домовитися про встановлення режиму припинення вогню на лінії розмежування.

"Потреба у проведенні чергової зустрічі лідерів держав "Нормандської четвірки" точно існує", – зауважив керівник Офісу Президента.

За його словами, зустріч у Нормандському форматі потрібна серед іншого й для того, щоб затвердити детальний план виконання Мінських угод.

"Цей рік укотре продемонстрував, що Україна буде наполегливо працювати задля припинення війни та повернення миру на нашу землю. Для цього команда Президента Зеленського аргументовано відстоюватиме інтереси українських громадян та національні інтереси нашої держави", – зазначив Андрій Єрмак.

Читайте також: Кулеба про переговори в "нормандському форматі" і ТКГ: "Результати залежать і від готовності російської сторони"

"Не вірте усіляким заявам у дусі "все пропало", або що хтось виходить із переговорного процесу, або ж що перемовини зайшли у глухий кут – ні, переговори продовжуються. Так, це непрості перемовини, буває різне, але ми наполегливо просуваємося вперед", – наголосив він.

Керівник Офісу Президента зауважив: отримуючи звіти за добу про відсутність втрат в українській армії, розуміє, що Україна на правильному шляху.

"Потрібно рухатися далі. Бути сильними, рішучими, відстоювати інтереси нашої країни. Але не варто забувати, що шлях до миру – це рух двох сторін, і Росія має пройти свою частину цього шляху", – резюмував Андрій Єрмак.

Читайте також: Єрмак: Є потреба в новій зустрічі лідерів "Нормандської четвірки"

Автор: 

росія (65052) мінські угоди (2231) нормандська четвірка (1526) Єрмак Андрій (1371)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
Алло, знатоки! Объясните мне статус этого Ермака. Он кто?
показати весь коментар
11.12.2020 16:41
+8
заметьте, не возвращение территорий, а возвращение мира. зелохи уже сдались
показати весь коментар
11.12.2020 16:54
+8
Що не зрозуміло? Єрмак - "Тимчасово виконуючий обов"язки глави української держави"... А Зеленський у нього у офісі президентом працює...
показати весь коментар
11.12.2020 16:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Алло, знатоки! Объясните мне статус этого Ермака. Он кто?
показати весь коментар
11.12.2020 16:41 Відповісти
Що не зрозуміло? Єрмак - "Тимчасово виконуючий обов"язки глави української держави"... А Зеленський у нього у офісі президентом працює...
показати весь коментар
11.12.2020 16:54 Відповісти
заменитель зели, бо зеля совсем тупой
показати весь коментар
11.12.2020 16:55 Відповісти
Ця тварина є "смотрящім" за віслюком від пуйла.
показати весь коментар
11.12.2020 16:58 Відповісти
А статус-всей группы?
показати весь коментар
11.12.2020 17:22 Відповісти
Я про ТКГ спрашиваю? Тем более, что там свой пи-бол есть
показати весь коментар
11.12.2020 19:28 Відповісти
Кто знает, какие должностные обязанности у завхоза ОПУ?
показати весь коментар
11.12.2020 16:46 Відповісти
Дерьмак, хорош заглядывать в "карий глаз" }{уйлу. Оттуда воняет дерьмом.
показати весь коментар
11.12.2020 16:48 Відповісти
А навішо йому "заглядать у "карий глаз", якшо він звідти і не вилазить?
показати весь коментар
11.12.2020 17:00 Відповісти
Необходимость побыстрее капитулировать до того как Байден приедет?
показати весь коментар
11.12.2020 16:49 Відповісти
Это непростые переговоры, но такая необходимость точно существует, - Ермак о встрече лидеров "Нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 7492
показати весь коментар
11.12.2020 16:50 Відповісти
Снова ты картинки из мурзилки.Твой портрет за решкой правдивее даже.Когда уже зелю сметать пойдешь,зольдат комнатный....)
показати весь коментар
11.12.2020 17:14 Відповісти
заметьте, не возвращение территорий, а возвращение мира. зелохи уже сдались
показати весь коментар
11.12.2020 16:54 Відповісти
"Нужно двигаться дальше. Быть сильными, решительными, отстаивать интересы нашей страны.
И много ты отстоял интересов нашей страны, решительный и сильный ты наш?
путь к миру - это движение двух сторон, и Россия должна пройти свою часть этого пути", - резюмировал Андрей Ермак.
А кто тебе мразина ты продажная сказал что Рашка и ***** хочет мира в Украине? Скорее наоборот ***** прямо заявлял что хочет уничтожить всю Украину а такие как Ермак его лучшие помошники
показати весь коментар
11.12.2020 16:54 Відповісти
Ермак кремлевский агент минипулирует словами. Сегодня требовать мира с окупантами ето подписать мировую с окупантами и согласиться на их условия тоесть ето называется капитуляция. Мир может наступить только после деокупации и освобождения всех наших земель и домов. Но про деокупацию крыма и дамбаса ни Ермак ни ***** даже не говорят, так как ***** даже отказывается проводить переговоры по етому поводу. Тоесть, если Ермак в очередной раз договорился с врагом о переговорах, значит там будут обговариваться вопросы только о капитуляции Украины.
показати весь коментар
11.12.2020 17:02 Відповісти
По его словам, встреча в Нормандском формате нужна, помимо прочего, и для того, чтобы утвердить детальный план выполнения минских соглашений.-встреча нужна не для окончания войны и не для обвинения рашистов в нежелании ее закончить и уйти с украинского Донбасса , а для плана детального.которых сначала Минского сходняка была куева туча и все коту под хвост...
показати весь коментар
11.12.2020 17:10 Відповісти
Почти все говорят, что целесообразности и условий для новой встречи нет и только Ермак упорно стремится к ней. К чему бы это?
показати весь коментар
11.12.2020 17:11 Відповісти
для зелі. Бо зелю спитають, його же виборці-зебіли
показати весь коментар
11.12.2020 17:30 Відповісти
Ермак может без премии остаться. Путя-резкий мужик !
показати весь коментар
11.12.2020 17:23 Відповісти
Переговоры о чем?Россия-уйдет с Донбасса-нет.Общество-примет капитуляцию ЗЕ-нет
показати весь коментар
11.12.2020 17:26 Відповісти
Ух ти .На самого Путіна.
показати весь коментар
11.12.2020 17:53 Відповісти
агент кремля
показати весь коментар
11.12.2020 18:51 Відповісти
 
 