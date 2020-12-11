Антикорупційний суд скасував арешт фігуранта справи Микитася Дубоноса: клопотання розглянуть повторно

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала арешт заступника директора Державного експертного центру МВС Костянтина Дубоноса.

НАБУ підозрює Дубоноса в отриманні хабаря від експрезидента Укрбуду Максима Микитася. За версією слідства, Дубоносу за фальсифікацію експертизи надали паркомісце за 250 000 грн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Безпосередню вказівку оформити паркомісце на Дубоноса зі 100% знижкою за згодою Микитася давав на той момент керівник правового департаменту Укрбуду, а зараз - заступник голови Офісу президента Олег Татаров, сказано в матеріалах НАБУ.

Дубоноса взяли під варту 2 грудня за рішенням ВАКС з альтернативою внесення застави 1 млн грн.

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Прокурори наполягали на утриманні Дубоноса під вартою, оскільки вважають, що він може вплинути на хід розслідування, будучи співробітником органів внутрішніх справ. Захист стверджує, що Дубонос не є співробітником МВС і за своєю посадою навіть не є держслужбовцем.

Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про арешт Дубоноса і призначила новий розгляд клопотання детектива НАБУ про взяття його під варту.

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

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Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави. Однак операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП.

3 грудня Микитась вийшов із СІЗО.

Пізніше журналіст Сидоренко заявив, що Гройсман отримував 75 млн грн хабаря від Микитася.