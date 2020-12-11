Задіяним у тестуваннях на COVID-19 працівникам лабораторій хочуть призначити доплати
Профільний комітет рекомендував Верховній Раді підтримати законопроєкт №4464 про призначення доплат задіяним у тестуваннях на СOVID-19 вченим.
Як повідомляє пресслужба партії "Слуга народу" в Telegram, йдеться про біологів, мікробіологів, вірусологів, біохіміків, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що працівники лабораторій не отримали соціальних гарантій від держави, як інші медичні працівники.
"Йдеться про стаж і можливості більш раннього виходу на пенсію, додаткову відпустку, страхування від зараження хворобами, виплати оздоровчих надбавок і доплати до зарплат. Ми пропонуємо законом закріпити такі гарантії", - підкреслили в політсилі.
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