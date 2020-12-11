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Новини Коронавірус і карантин
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Задіяним у тестуваннях на COVID-19 працівникам лабораторій хочуть призначити доплати

Задіяним у тестуваннях на COVID-19 працівникам лабораторій хочуть призначити доплати

Профільний комітет рекомендував Верховній Раді підтримати законопроєкт №4464 про призначення доплат задіяним у тестуваннях на СOVID-19 вченим.

Як повідомляє пресслужба партії "Слуга народу" в Telegram, йдеться про біологів, мікробіологів, вірусологів, біохіміків, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що працівники лабораторій не отримали соціальних гарантій від держави, як інші медичні працівники.

"Йдеться про стаж і можливості більш раннього виходу на пенсію, додаткову відпустку, страхування від зараження хворобами, виплати оздоровчих надбавок і доплати до зарплат. Ми пропонуємо законом закріпити такі гарантії", - підкреслили в політсилі.

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Автор: 

ВР (14961) карантин (18172) тест (318) Слуга народу (2812) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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асфальтом будут давать, или путевка в трускавец
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11.12.2020 16:52 Відповісти
Только хотят?
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11.12.2020 16:56 Відповісти
Когда добавите , тогда и напишите , а то ваши желания расходятся с вашими Возможностями.
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11.12.2020 16:58 Відповісти
хотим, планируем, возможно, наверное....
а где конкретные действия?
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11.12.2020 17:15 Відповісти
 
 