УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11248 відвідувачів онлайн
Новини Вибори в США і Україна
7 420 34

Трамп раптом згадав і назвав "ідеальною" торішню скандальну розмову із Зеленським

Трамп раптом згадав і назвав

Президент США Дональд Трамп заявив, що в розмові з президентом України Володимиром Зеленським у 2019 році "передбачив корупцію Байдена".

Про це Трамп написав у Твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

Розмову із Зеленським він згадав у контексті новини про те, що син переможця президентських виборів Джо Байдена Хантер все ж став фігурантом розслідування про маніпуляції з податками.

"Тепер виявилося, що мій телефонний дзвінок президентові України, який багато хто, зокрема і я, називали "ідеальним", був навіть кращим. Я передбачив корупцію Байдена і сказав зателефонувати генеральному прокурору (України. - Ред.), який, можливо, знав про корупцію під час містифікації імпічменту", - написав Трамп.

Трамп раптом згадав і назвав ідеальною торішню скандальну розмову із Зеленським 01

Читайте також: Вже через годину після телефонної розмови із Зеленським Трамп заблокував військову допомогу Україні, - Bloomberg

Нагадаємо, минулого року через телефонну розмову із Зеленським Трамп зіткнувся із загрозою імпічменту. Його звинуватили в тиску на українського президента. Адже Трамп під час розмови нібито домагався, щоб українські правоохоронні органи звинуватили в корупції Байдена і його сина Хантера, який раніше працював в українській енергетичній компанії Burisma.

У грудні 2019 стало відомо, що вже через півтори години після телефонної розмови Білий дім вирішив заморозити фінансову допомогу Україні.

Трамп відкидав усі звинувачення.

Автор: 

Байден Джо (2885) Зеленський Володимир (23764) США (22685) Трамп Дональд (5576)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16
Трамп внезапно вспомнил и назвал "идеальным" прошлогодний скандальный разговор с Зеленским - Цензор.НЕТ 7180
показати весь коментар
11.12.2020 17:22
+15
Трамп був ідеальним в своїй борзості, а Зеля - в трусості.
показати весь коментар
11.12.2020 17:15
+15
Трамп- перший в історії Президент США, котрий став кумиром для всього населення РФ.
показати весь коментар
11.12.2020 17:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Трамп внезапно вспомнил и назвал "идеальным" прошлогодний скандальный разговор с Зеленским - Цензор.НЕТ 4891

..
показати весь коментар
11.12.2020 17:14 Відповісти
НУ ДА! ДВА КЛОУНА ПЕРЕТЕРЛИ ТЕМУ! ФУЙЛА НЕХВАТАЛО ТРЕТЬИМ.
показати весь коментар
11.12.2020 19:56 Відповісти
Трамп був ідеальним в своїй борзості, а Зеля - в трусості.
показати весь коментар
11.12.2020 17:15 Відповісти
і ЗЛИВ ЗЕлю перед БАЙДЕНОМ...
показати весь коментар
11.12.2020 21:14 Відповісти
Зеля, как его собственный член рояльный, - шлепают им по всем клавишам.
показати весь коментар
11.12.2020 17:17 Відповісти
Трамп- перший в історії Президент США, котрий став кумиром для всього населення РФ.
показати весь коментар
11.12.2020 17:20 Відповісти
Трамп продовжує нагадувати всьому світу (передовсім Україні, і її зебілам) про свою Моніку Зелінскі
показати весь коментар
11.12.2020 17:20 Відповісти
Трамп внезапно вспомнил и назвал "идеальным" прошлогодний скандальный разговор с Зеленским - Цензор.НЕТ 7180
показати весь коментар
11.12.2020 17:22 Відповісти
Якесь поношене "око государеве")))
показати весь коментар
11.12.2020 18:05 Відповісти
Зрозуміти сенс сказаного Трампом без тлумача неможливо- якщо той сенс взагалі є.
показати весь коментар
11.12.2020 17:22 Відповісти
доналд перднул?
Трамп раптом згадав і назвав "ідеальною" торішню скандальну розмову із Зеленським - Цензор.НЕТ 939
показати весь коментар
11.12.2020 17:22 Відповісти
чи зеля...хвилюється шоби ніхто не унюхав, як він набздюхав)))))
показати весь коментар
11.12.2020 17:41 Відповісти
И, в гроб сходя, благословил.
показати весь коментар
11.12.2020 17:22 Відповісти
Порой кажется что Трамп тоже выходец из квартала 95.
показати весь коментар
11.12.2020 17:24 Відповісти
moron
показати весь коментар
11.12.2020 17:24 Відповісти
Після подібних заяв Трампа Зеленському краще повторно іти на самоізоляцію до 20 січня 2021 року - дати офіційної інавгурації Байдена.
показати весь коментар
11.12.2020 17:25 Відповісти
Беги, Вава, беги....Скандал пройдет, а тебя будут бить.. возможно даже по голове ... возможно даже ногами..
показати весь коментар
11.12.2020 17:28 Відповісти
Я вибачаюсь- ви битимете? Чи комусь доручите чи наймете?
показати весь коментар
11.12.2020 17:30 Відповісти
а в вас руки відсохли ?
показати весь коментар
11.12.2020 18:21 Відповісти
"Я гналась за вами три дня и три ночи...")))
показати весь коментар
11.12.2020 18:33 Відповісти
Судить народным трибуналом маланца . Пускай народ решает что делать с этим недомерком лживым.
показати весь коментар
11.12.2020 18:58 Відповісти
Ну дык жеж, зеля пообещал трампуше на 100% своего прокурора! Ну ничьо, шо его больше нет. Зато теперь генпрокурорша на 146% СВОЯ!
показати весь коментар
11.12.2020 17:34 Відповісти
Поздно Дональд , съела Венедиктова уже дело по бурисме 😄
показати весь коментар
11.12.2020 17:35 Відповісти
Трампидло тоне,ще й Зєлю за собою тягне.
показати весь коментар
11.12.2020 17:42 Відповісти
то рижий про ватнорозумові здібності бубаноїда...
показати весь коментар
11.12.2020 17:46 Відповісти
Интересно то что департамент юстиции с 2018 в тайне вел дела Хантера и двух братьев Байдена но молчали как сказал attorney general "чтобы не влиять на процесс выборов". Теперь Трамп разозлился на AG типа что же ты гад молчал
показати весь коментар
11.12.2020 17:51 Відповісти
Знову підставив членограя. а нафіга? які мотиви?
показати весь коментар
11.12.2020 17:52 Відповісти
Цидулка з московії поступила.
показати весь коментар
11.12.2020 17:53 Відповісти
Это прекрасно. И тоже зачтется ЗЕляди от Байдена.
показати весь коментар
11.12.2020 18:20 Відповісти
Трамп раптом згадав і назвав "ідеальною" торішню скандальну розмову із Зеленським - Цензор.НЕТ 2551
показати весь коментар
11.12.2020 18:38 Відповісти
Ахахаха))))трампуша спецом Байдену о монике напомнил?
показати весь коментар
11.12.2020 18:49 Відповісти
Избрали придурки шута-а теперь скоро подыхать будете от холода и голодухи.
показати весь коментар
11.12.2020 19:00 Відповісти
Одно хорошо.Тарифы ростут,цены ростут,минималка фуй вам в рот зеБилы.Все ок..
показати весь коментар
11.12.2020 19:02 Відповісти
все верно трамп написал.
показати весь коментар
11.12.2020 19:12 Відповісти
 
 