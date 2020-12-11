Трамп раптом згадав і назвав "ідеальною" торішню скандальну розмову із Зеленським
Президент США Дональд Трамп заявив, що в розмові з президентом України Володимиром Зеленським у 2019 році "передбачив корупцію Байдена".
Про це Трамп написав у Твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
Розмову із Зеленським він згадав у контексті новини про те, що син переможця президентських виборів Джо Байдена Хантер все ж став фігурантом розслідування про маніпуляції з податками.
"Тепер виявилося, що мій телефонний дзвінок президентові України, який багато хто, зокрема і я, називали "ідеальним", був навіть кращим. Я передбачив корупцію Байдена і сказав зателефонувати генеральному прокурору (України. - Ред.), який, можливо, знав про корупцію під час містифікації імпічменту", - написав Трамп.
Нагадаємо, минулого року через телефонну розмову із Зеленським Трамп зіткнувся із загрозою імпічменту. Його звинуватили в тиску на українського президента. Адже Трамп під час розмови нібито домагався, щоб українські правоохоронні органи звинуватили в корупції Байдена і його сина Хантера, який раніше працював в українській енергетичній компанії Burisma.
У грудні 2019 стало відомо, що вже через півтори години після телефонної розмови Білий дім вирішив заморозити фінансову допомогу Україні.
Трамп відкидав усі звинувачення.
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