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Новини
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Колишнього беркутівця Шаповалова, який поновився на посаді через суд, звільнили зі служби

Колишнього беркутівця Шаповалова, який поновився на посаді через суд, звільнили зі служби

Міністерство внутрішніх справ звільнило зі служби колишнього командира харківського "Беркуту" Віктора Шаповалова, поновленого на посаді рішенням Харківського окружного адмінсуду на початку грудня.

Про це повідомив директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Так (Шаповалова звільнили – ред.). Він відновився у підрозділі, якого немає. Ухвалу суду було виконано, його відновили, але посади і підрозділу такого вже немає, він вже розформований. І тому його звільнили - йому немає де служити далі у цьому підрозділі, структури такої вже не існує", - сказав Шевченко.

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Шаповалов з 2015 по 2019 рік перебував під вартою. Його звинувачували в перевищенні судових повноважень, що призвело до загибелі або поранення 110 активістів Євромайдану 18 лютого 2014 року в районі Маріїнського парку і Кріпосного провулка в Києві.

За даними слідства, відданий ним злочинний наказ спричинив смерть 3 активістів і травмування 107 осіб.

Шаповалов визнав провину в незаконному поводженні зі зброєю, але не в перевищенні влади.

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У листопаді 2019 го Київський апеляційний суд звільнив Шаповалова з-під варти, і відтоді він перебуває на волі. Відповідне рішення суд прийняв за "законом Савченко", за яким термін утримання під вартою Шаповалова становить 9 років з 10 максимально передбачених пред'явленим йому обвинуваченням.

4 грудня суд постановив поновити Шаповалова на посаді командира оперативної роти № 2 батальйону міліції громадської безпеки особливого призначення ГУ МВС у Харківській області і виплатити йому 11 297,20 гривень за дні "вимушеного прогулу".

Автор: 

Беркут (532) МВС (3501) злочини проти Майдану (309)


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Топ коментарі
+10
На нари потвору,а кобила траєщинська хай йому сухарі носить !!)))
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11.12.2020 17:32
+6
После выплаты зп за 4 года?
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11.12.2020 17:32
+4
Компесацію за звільнення отримав?
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11.12.2020 17:32
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Компесацію за звільнення отримав?
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11.12.2020 17:32 Відповісти
После выплаты зп за 4 года?
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11.12.2020 17:32 Відповісти
Це святе !!)))
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11.12.2020 17:33 Відповісти
а ще ж вилата "вихідних", невикористані відпустки, лікарняні...
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11.12.2020 18:02 Відповісти
На нари потвору,а кобила траєщинська хай йому сухарі носить !!)))
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11.12.2020 17:32 Відповісти
Падло хитрожопое, хрен ему, а не восстановление, на нары скотину ещё лет на 10-ть. Я вот не пойму, разве могут бывшие уголовники опять служить в милиции - полиции???
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11.12.2020 17:53 Відповісти
Зеленский его освободил и он ещё Зеленскому послужит.
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11.12.2020 18:19 Відповісти
Але ж для ЗЕвлади це болюча втрата.
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11.12.2020 19:58 Відповісти
Та ви шо. Оце так покарали.
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11.12.2020 18:43 Відповісти
По Закону ему должны были предложить службу в других государственных частях. Я бы на месте Шапки подал бы в суд повторно -перспективы очень неплохие.
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11.12.2020 20:55 Відповісти
Та він заради компенсації відновлювався. Відкупилися від урода за народні гроші і премії своїх співробітників поліції.
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11.12.2020 21:18 Відповісти
Нынешние зевласти без работы его не оставят.
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12.12.2020 10:56 Відповісти
 
 