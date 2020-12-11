Колишнього беркутівця Шаповалова, який поновився на посаді через суд, звільнили зі служби

Міністерство внутрішніх справ звільнило зі служби колишнього командира харківського "Беркуту" Віктора Шаповалова, поновленого на посаді рішенням Харківського окружного адмінсуду на початку грудня.

Про це повідомив директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Так (Шаповалова звільнили – ред.). Він відновився у підрозділі, якого немає. Ухвалу суду було виконано, його відновили, але посади і підрозділу такого вже немає, він вже розформований. І тому його звільнили - йому немає де служити далі у цьому підрозділі, структури такої вже не існує", - сказав Шевченко.

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Шаповалов з 2015 по 2019 рік перебував під вартою. Його звинувачували в перевищенні судових повноважень, що призвело до загибелі або поранення 110 активістів Євромайдану 18 лютого 2014 року в районі Маріїнського парку і Кріпосного провулка в Києві.

За даними слідства, відданий ним злочинний наказ спричинив смерть 3 активістів і травмування 107 осіб.

Шаповалов визнав провину в незаконному поводженні зі зброєю, але не в перевищенні влади.

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У листопаді 2019 го Київський апеляційний суд звільнив Шаповалова з-під варти, і відтоді він перебуває на волі. Відповідне рішення суд прийняв за "законом Савченко", за яким термін утримання під вартою Шаповалова становить 9 років з 10 максимально передбачених пред'явленим йому обвинуваченням.

4 грудня суд постановив поновити Шаповалова на посаді командира оперативної роти № 2 батальйону міліції громадської безпеки особливого призначення ГУ МВС у Харківській області і виплатити йому 11 297,20 гривень за дні "вимушеного прогулу".