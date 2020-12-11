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Новини Агресія Росії проти України
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Окупанти від початку доби тричі порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС

Окупанти від початку доби тричі порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС

Російсько-окупаційні війська тричі відкривали вогонь у напрямку позицій українських воїнів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ і посиланням на пресцентр штабу ОС.

Так, у напрямку позицій українських воїнів недалеко від населеного пункту Мар'їнка противник вів провокаційний вогонь з автоматичного станкового гранатомета. Відкривали вогонь збройні формування Російської Федерації і в районі населених пунктів Водяне і Зайцеве, застосувавши на цих ділянках стрілецьку зброю.

Вогневі провокації супротивника не несли загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Належним чином виконують завдання в районі проведення операції інші складові сил оборони. Сапери ДСНС розмінували майже 5 гектарів території у прифронтовому районі і передали на знищення 86 вибухонебезпечних предметів.

Об'єднані сили повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції на території Луганської та Донецької областей.

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Автор: 

обстріл (28365) Донбас (22354) найманці рф (2052) операція Об’єднаних сил (6725)


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Пока до ОП не долетело, не считается типа
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11.12.2020 17:51 Відповісти
І шо? Режим припинення вогню не порушений. Так хомчак каже. А йому з Києва видніше.
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11.12.2020 18:03 Відповісти
 
 