Окупанти від початку доби тричі порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС

Російсько-окупаційні війська тричі відкривали вогонь у напрямку позицій українських воїнів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ і посиланням на пресцентр штабу ОС.

Так, у напрямку позицій українських воїнів недалеко від населеного пункту Мар'їнка противник вів провокаційний вогонь з автоматичного станкового гранатомета. Відкривали вогонь збройні формування Російської Федерації і в районі населених пунктів Водяне і Зайцеве, застосувавши на цих ділянках стрілецьку зброю.

Вогневі провокації супротивника не несли загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Належним чином виконують завдання в районі проведення операції інші складові сил оборони. Сапери ДСНС розмінували майже 5 гектарів території у прифронтовому районі і передали на знищення 86 вибухонебезпечних предметів.

Об'єднані сили повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції на території Луганської та Донецької областей.

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