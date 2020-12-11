МОЗ оновило список країн "червоної" і "зеленої" зони за кількістю активних випадків COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік країн, які за кількістю активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення віднесені до "зеленої" і "червоної" зон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

У "червоній" зоні - 38 країн, що на дві країни більше, ніж минулого тижня. Серед країн "червоної" зони: США, Угорщина, Грузія, Сербія, Литва, Болгарія, Чехія, Португалія та інші.

У "зеленій" зоні - 155 країн. Серед них: Італія, Польща, Росія, Франція, Білорусь, Туреччина, Єгипет та інші країни.

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