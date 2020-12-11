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МОЗ оновило список країн "червоної" і "зеленої" зони за кількістю активних випадків COVID-19. ІНФОГРАФІКА
Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік країн, які за кількістю активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення віднесені до "зеленої" і "червоної" зон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
У "червоній" зоні - 38 країн, що на дві країни більше, ніж минулого тижня. Серед країн "червоної" зони: США, Угорщина, Грузія, Сербія, Литва, Болгарія, Чехія, Португалія та інші.
У "зеленій" зоні - 155 країн. Серед них: Італія, Польща, Росія, Франція, Білорусь, Туреччина, Єгипет та інші країни.
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Бгг. ))
Для отримання вакцин західні фірми висунули умову - лише прямі закупівлі.
При такій формі закупівель відкати стають неможливими.
Результат після перемовин: Україна не змогла підписати контракт на таких умовах
экономики Павел Ковтонюк заявил, что отсрочка локдауна может привести к росту
летальных случаев в Украине - до 20 тысяч. (С)ЛОКДАУН ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБЪЯВЛЕН НА ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ, а не после них! Это тоже самое что объявить об "воздушной тревоге" после того, как бомбардировка совершена и вражеские самолеты отбомбившись улетели. Принявших "отсроченный локдаун" нужно обвинить в убийстве тысяч граждан, распространении вируса и дать "пожизненные" срока или вообще расстрелять!