Апеляційний суд дав п'ять років ув'язнення організатору "референдуму" в Краматорську

У Донецькій області апеляційний суд засудив чоловіка до п'яти років в'язниці за організацію так званого референдуму в 2014 році в Краматорську.

Про це повідомляє11 грудня пресслужба Донецької обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Суд довів, що в травні 2014 року чоловік, діючи за попередньою змовою з головою так званої дільничної виборчої комісії № 5, організував і провів "референдум" на території Краматорської школи №30.

"У вересні 2020 Слов'янський міськрайонний суд визнав чоловіка винним у скоєнні вказаного злочину і засудив до п'яти років позбавлення волі з випробувальним терміном на два роки", - зазначила прокуратура.

Зазначається, що прокуратура була не згодна з таким рішенням суду і подала апеляцію. У свою чергу, суд прийняв рішення частково задовольнити прохання сторони обвинувачення: чоловікові дали реальне позбавлення волі на п'ять років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Організаторку проведення "референдуму" в 2014 році, раніше оголошену в розшук, заарештували на Луганщині, - прокуратура