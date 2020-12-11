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Апеляційний суд дав п'ять років ув'язнення організатору "референдуму" в Краматорську

Апеляційний суд дав п'ять років ув'язнення організатору

У Донецькій області апеляційний суд засудив чоловіка до п'яти років в'язниці за організацію так званого референдуму в 2014 році в Краматорську.

Про це повідомляє11 грудня пресслужба Донецької обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Суд довів, що в травні 2014 року чоловік, діючи за попередньою змовою з головою так званої дільничної виборчої комісії № 5, організував і провів "референдум" на території Краматорської школи №30.

"У вересні 2020 Слов'янський міськрайонний суд визнав чоловіка винним у скоєнні вказаного злочину і засудив до п'яти років позбавлення волі з випробувальним терміном на два роки", - зазначила прокуратура.

Зазначається, що прокуратура була не згодна з таким рішенням суду і подала апеляцію. У свою чергу, суд прийняв рішення частково задовольнити прохання сторони обвинувачення: чоловікові дали реальне позбавлення волі на п'ять років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Організаторку проведення "референдуму" в 2014 році, раніше оголошену в розшук, заарештували на Луганщині, - прокуратура

Автор: 

Краматорськ (653) прокуратура (3673) референдум (627)


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Топ коментарі
+4
В Украине смешные термины за реальные преступления... как диссонанс, в кацапии украинцам дают космические термины за надуманные "преступления".
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11.12.2020 18:29
+3
Хрень какую-то судят,а штэпы и допы гуляют.
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11.12.2020 18:14
+2
фейковая пятилетка...приговорили к двум годам усиленного употребления пепсиколы в домашних условиях...
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11.12.2020 18:16
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Поделом лоботрясу...
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11.12.2020 18:13 Відповісти
как было бы здорово выявить всех подонков ,которые пришли на этотот рехферендум и лишить их гражданства Украины....или в дыру высилить
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11.12.2020 18:44 Відповісти
Хрень какую-то судят,а штэпы и допы гуляют.
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11.12.2020 18:14 Відповісти
Апелляционный суд приговорил к пяти годам тюрьмы организатора "референдума" в Краматорске - Цензор.НЕТ 4981
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11.12.2020 18:34 Відповісти
фейковая пятилетка...приговорили к двум годам усиленного употребления пепсиколы в домашних условиях...
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11.12.2020 18:16 Відповісти
Так написано ж что отстрочку отменили, теперь реальный срок.
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11.12.2020 18:24 Відповісти
Это что за бИндеровец в Донецкий суд затесался?)))
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11.12.2020 18:17 Відповісти
В Украине смешные термины за реальные преступления... как диссонанс, в кацапии украинцам дают космические термины за надуманные "преступления".
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11.12.2020 18:29 Відповісти
Не может быть.
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11.12.2020 18:30 Відповісти
С испытательным сроком на 2 года...Уже завтра его менять будут, то где его искать, у участкового?
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11.12.2020 18:56 Відповісти
Не понимаю . Отправьте его в рашу через бескрайние просторы полей Донбасса с ручным катком для укладки асфальта .
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11.12.2020 19:12 Відповісти
МАЛО!
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11.12.2020 20:20 Відповісти
Ну а когда очередь до Лисичанска и Северодонецка дойдет? До недолет то перелет )))
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11.12.2020 20:35 Відповісти
Всего то? В РФ - 15 минималка!
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12.12.2020 14:29 Відповісти
 
 