Президент Литви Науседа відмовився переїжджати в резиденцію, бо надто дорого обійшовся б ремонт

У Литві підрахували, що на ремонт резиденції президента потрібно витратити 359 тис. євро. Після цього президент Литви Гітанас Науседа вирішив відмовитися від переїзду.

Про це журналістам повідомив канцлер президентської служби Альге Будру, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

"Президент вирішив не переїжджати в (резиденцію. - Ред.) Турнішкес і решту строку повноважень житиме у своєму будинку. Таке рішення було прийнято після оцінки стану президентської резиденції і розгляду сценаріїв її поновлення, підготовлених експертами", - повідомив він.

"Передбачені на оновлення резиденції 359 000 євро залишаться в бюджеті", - додав Будру.

У зв'язку з цим рішенням поруч із приватним будинком Науседа обладнали пост державної охорони. А в резиденції тепер збираються приймати іноземних гостей і проводити офіційні заходи. Для цього ремонт не потрібен.

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Резиденція Турнішкес була побудована в 1940 році. У цій будівлі жили президенти Валдас Адамкус, Роландас Паксас, Даля Грібаускайте. Ремонт в будинку востаннє робили в 2003 році.

Останніми роками в резиденції ніхто не жив, і тому за неї доводилося платити тільки комунальну плату.