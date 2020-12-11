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Президент Литви Науседа відмовився переїжджати в резиденцію, бо надто дорого обійшовся б ремонт

Президент Литви Науседа відмовився переїжджати в резиденцію, бо надто дорого обійшовся б ремонт

У Литві підрахували, що на ремонт резиденції президента потрібно витратити 359 тис. євро. Після цього президент Литви Гітанас Науседа вирішив відмовитися від переїзду.

Про це журналістам повідомив канцлер президентської служби Альге Будру, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

"Президент вирішив не переїжджати в (резиденцію. - Ред.) Турнішкес і решту строку повноважень житиме у своєму будинку. Таке рішення було прийнято після оцінки стану президентської резиденції і розгляду сценаріїв її поновлення, підготовлених експертами", - повідомив він.

"Передбачені на оновлення резиденції 359 000 євро залишаться в бюджеті", - додав Будру.

У зв'язку з цим рішенням поруч із приватним будинком Науседа обладнали пост державної охорони. А в резиденції тепер збираються приймати іноземних гостей і проводити офіційні заходи. Для цього ремонт не потрібен.

Читайте також: Зеленський повідомив НАЗК про те, що продав будинок і землю під Києвом і тимчасово переїхав у державну резиденцію в Конча-Заспі, - Офіс Президента

Резиденція Турнішкес була побудована в 1940 році. У цій будівлі жили президенти Валдас Адамкус, Роландас Паксас, Даля Грібаускайте. Ремонт в будинку востаннє робили в 2003 році.

Останніми роками в резиденції ніхто не жив, і тому за неї доводилося платити тільки комунальну плату.

Автор: 

житло (1063) Литва (2392) резиденція (40) Науседа Гітанас (334)


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Топ коментарі
+26
Президент Литвы Науседа отказался переезжать в резиденцию, потому что слишком дорого обошелся бы ремонт - Цензор.НЕТ 436
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11.12.2020 18:17
+24
Президент Литвы Науседа отказался переезжать в резиденцию, потому что слишком дорого обошелся бы ремонт - Цензор.НЕТ 7679
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11.12.2020 18:33
+21
Президент Литвы Науседа отказался переезжать в резиденцию, потому что слишком дорого обошелся бы ремонт - Цензор.НЕТ 5735
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11.12.2020 18:21
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Президент Литвы Науседа отказался переезжать в резиденцию, потому что слишком дорого обошелся бы ремонт - Цензор.НЕТ 436
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11.12.2020 18:17 Відповісти
Президент Литвы Науседа отказался переезжать в резиденцию, потому что слишком дорого обошелся бы ремонт - Цензор.НЕТ 5735
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11.12.2020 18:21 Відповісти
Президент Литвы Науседа отказался переезжать в резиденцию, потому что слишком дорого обошелся бы ремонт - Цензор.НЕТ 7679
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11.12.2020 18:33 Відповісти
Президент Литви тролить Зеленського, один обіцяє а інший робить.
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11.12.2020 19:09 Відповісти
https://censor.net/ru/user/108318 І до чого ваша картинка? Ви за кого голосували?
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11.12.2020 18:26 Відповісти
Пхе....слабак.
Зеля за наш кошт ікорочку щодня жере.
І не тільки..
А цей лох якийсь...
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11.12.2020 18:17 Відповісти
Президент Литвы Науседа отказался переезжать в резиденцию, потому что слишком дорого обошелся бы ремонт - Цензор.НЕТ 5747
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11.12.2020 18:19 Відповісти
Кстати, а на средней фотке уши то не его))) Как и нос) Двойник?)))
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11.12.2020 18:24 Відповісти
когда андрей Елдак долбит в ухо, какие уши могут потом стать?
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11.12.2020 18:29 Відповісти
да и от тяжелых наркотиков органы человека могут деформироваться. те кто сидят на крокадиле и метадоне скажут шо так оно и есть. но наш сидит на коксе наверное, хотя мне кажется шо андрей Елдак его подсадил на герыч. по этому зе не ходит более в футболках. ну или там лобок весь исколот иглами. кароче: вены руки вены руки
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11.12.2020 18:33 Відповісти
Просто их хуже видно за разжиревшими щеками. А нос тоже жиром покрылся целюлитным.🙂
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11.12.2020 21:06 Відповісти
І згущонку банками
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11.12.2020 18:55 Відповісти
а зебил нам в день обходится в 2 млн гриваков и єто очень даже дьошива, да зебобі???? мухахахахахахах
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11.12.2020 18:17 Відповісти
Йой! Найвеличнішому про те розкажіть!
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11.12.2020 18:18 Відповісти
А ще на памперси країна витрачається...Бо Зе бімби боїться до всірачки.
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11.12.2020 18:18 Відповісти
бенедиктова после такой новости вернётся в свою палатку...
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11.12.2020 18:19 Відповісти
Просто Науседа не снимался в "Слуге Народа" на канале Г+Г.
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11.12.2020 18:20 Відповісти
Цим і відрізняється европійський пвдхід від азійського.. чим бідніше населення, тим більше показної розкоші у чергового царька..
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11.12.2020 18:22 Відповісти
Разве только у царька? А кредиты на айфон разве не берут?
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11.12.2020 19:31 Відповісти
Тю......ох і лошари. В нас такі бабки тільки на памперси для зе йдуть.
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11.12.2020 18:24 Відповісти
І що ви хочете,щоб в нас так було? Такого ніколи не буде.Діти багатіїв ж не служать на призові.То чому мають президенти жити як злиднота?
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11.12.2020 18:25 Відповісти
Вот смотрю я вот на это вот на всьо и не понимаю, как можно было променять попытку чего-то поменять в этой крайини на эпоху "какойта разницы и чиста паржать". Вы тупые люмпены все время пинаете на власть, но когда вам в болото кидают веревку, чтобы вытащить ваши жопы из задницы вы идете и голосуете за клована. Вывод из всего этого один: нужно менять систему. Нужно лишать права голоса люмпен и быдло! В жопу демократию в стране где она не работает... С хохлами по другому никак... увы...
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11.12.2020 18:25 Відповісти
Не надо никого ничего лишать. Пусть государство покупает голоса - не хочешь голосовать вот тебе 5000 грн. и штампик в паспорте - "оплачено" и звездуй на все четыре стороны.
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11.12.2020 19:42 Відповісти
какие 5000грн. ? бутылку водки и хорош
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11.12.2020 23:12 Відповісти
А свой простой парень с народа с велосипедом так бы не поступил
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11.12.2020 18:26 Відповісти
Президент Литви Науседа відмовився переїжджати в резиденцію, бо надто дорого обійшовся б ремонт - Цензор.НЕТ 5379
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11.12.2020 19:01 Відповісти
"Все равно Порошенко во всем виноват"
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11.12.2020 23:31 Відповісти
Круто!!!! А Украина помощи просит у Евросоюза!!!! Но у АТБ не говоря уже о торговых центрах в центре Днепра такие тачки паркуются!!!! И не одна ,две или десять!!!! Их просто много!!!!!
Я бы не давал денег!!!!
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11.12.2020 18:26 Відповісти
лучше бы детям интернетовским отдал, как поступил наш влиятельнейший на Земле ни разу не лох!
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11.12.2020 18:27 Відповісти
лох какой то... прямо как Порошенко
то ли дело Феофаний VI
есть возможность - бери и не кочевряжься
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11.12.2020 18:30 Відповісти
клятый Барыга Мародер крал в бюджет сволачь такая
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11.12.2020 18:31 Відповісти
а вам таки не вириться, ну ок - вот в этой прекрасной стране Латвия есть проблемы но их решает как то по другому как у вас, кстати нет большой разницы в подходах для достижения благополучия, есть нюансы но принцип такой же и в Литве.

Комиссия Сейма одобрила "замораживание" зарплат премьера, министров и парламентских секретарей

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Выполняяhttps://rus.delfi.lv/temi/sejm просьбу президента https://rus.delfi.lv/temi/egil-levits Эгила Левитса , большинство депутатов https://rus.delfi.lv/temi/sejma Сейма приняли решение в законопроекте о рамках среднесрочного бюджета на 2021, 2022 и 2023 годы не повышать зарплату президента.

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В следующем году минимальная заработная плата медиков вырастет на 25% - с 1187 до 1489 евро для врачей и с 785 евро до 985 евро для медсестер, сообщила представитель Министерства здравоохранения Анна Страпцане.

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11.12.2020 18:36 Відповісти
U nas sredniaja zarplata vracej 3250 evro uze teper,a medsiostry 1860 evro no tut sredneje.Te sto s koranavirom raboatajet jest dobavki.pro minimalnuju ja nemogu skazat no sredneje tak takoje Litve
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11.12.2020 18:45 Відповісти
Nu tak ti putajesj jaica i cepljata - srednaja i minimaljnaja.
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11.12.2020 18:48 Відповісти
Nu da ja vet pisu sto minimalnuju neznaju tolko sredniuju napisal,no bolsinstvo i polucajet tut sredniuju iz medikov
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11.12.2020 18:51 Відповісти
Ці цифри це брутто чи нетто?
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11.12.2020 20:11 Відповісти
Na bumage 3250 evro srednem mediki tut polucajet
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11.12.2020 20:23 Відповісти
А сколько платится налогов и сколько остается нетто с єтой суммьі? В Германии, например, с зарплатьі в 3250 брутто прийдется заплатить около 40% налогов (включая мед. страховку).
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13.12.2020 17:20 Відповісти
Нищеброды какие-то в Литве у власти, вот у нас если стать президентом, то можно легко стать долларовым миллиардером
Правда народ почему-то беднее, чем в Литве, но это не важно.
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11.12.2020 18:38 Відповісти
Шо, і тобі ма'ть, кондитер в сподні напудив?
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11.12.2020 18:53 Відповісти
А какая разніца ?
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11.12.2020 18:41 Відповісти
А президент Литвы в курсе во сколько им обходится Тихановская и ее охрана? К стати, в воскресенье она опять намечает визит в Германию...
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11.12.2020 18:43 Відповісти
Da on v kurse.Vilniuse mer dal pomecenyje bezplatno im no eto nase delo u nas dengi jest.
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11.12.2020 18:48 Відповісти
Бесплатный только сыр в мышеловке! А за отопление, газ и электричество мэр, наверное, из своего кармана платит или это налоги местных жителей?
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11.12.2020 18:55 Відповісти
Mozet oni sami platyt ja neznaju.Pomecenyje da dali.Neperezyvajete za nasi dengi tut ix jest na takyje meloci.Vilnius on bogati gorod po VVP vyse srednego ES
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11.12.2020 19:01 Відповісти
В Литве подсчитали, что на ремонт резиденции президента нужно потратить 359 тыс. евро. После этого президент Литвы Гитанас Науседа решил отказаться от переезда. Источник: https://censor.net/ru/n3236495
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11.12.2020 19:09 Відповісти
Da on otkazalsia eto ego delo mozet dumajet uze i prodrugyje vybori.A vot met Vilniusa neotkazalsia strojit stadion futbolni za 150mln evro.
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11.12.2020 19:22 Відповісти
Следующие президентские выборы только через 4 года!
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11.12.2020 19:28 Відповісти
Nu da posle 4.Eto ego delo ,tut ne v dengax vet problema>Posmotryte na nas seim oni uvelycili srazu sebe zarplati.S dengami u nas problem netu
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11.12.2020 19:34 Відповісти
Vot ego dom gde teper zyviot Nauseda.Knig ocen mnogo on ix sobirajet kak kolekcionerПрезидент Литви Науседа відмовився переїжджати в резиденцію, бо надто дорого обійшовся б ремонт - Цензор.НЕТ 6720
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11.12.2020 19:56 Відповісти
Европейцы только хвалят себя, украинцы все время себя ругают. Оба случая ненормальная патология.
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11.12.2020 18:55 Відповісти
Да диктаторы типа Лукашенка афигеть как дорого обходятся всем, не хотят диктаторов?То значит пусть платят Тихановской!
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11.12.2020 18:53 Відповісти
кстати
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12.12.2020 13:09 Відповісти
Але зюзеподібне так не зробить.
Йому 42 роки і він не ліх - відмовлятися від халяви!
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11.12.2020 18:45 Відповісти
РЕСПЕКТ, господин ПРЕЗИДЕНТ!!! Вот это государственный подход! Вот это уважение к своим гражданам! Как же наши жлобы далеки от таких критериев! Хоть и в Европу шастают, как к соседу по лестничной клетке, хоть и "хатынок" в 1500 кв.м себе там накупили, а кугутами быть не перестали.
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11.12.2020 18:52 Відповісти
Цікаво, хто з наших колишніх президентів вчинив так само?
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11.12.2020 18:57 Відповісти
Запитай у нашого. Він переїхав і нічого, бо ремонт не за його кошти. І що йому ці українці, він їх ненавидить, тож на рік буде робити сім ремонтів.
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11.12.2020 18:58 Відповісти
Молодец, президент Литвы. Выполняет все, что обещал Зеленский на выборах.
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11.12.2020 18:58 Відповісти
Да ему памятник надо ставить!!!!
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11.12.2020 19:04 Відповісти
Скромняга... Економний як і наш... президент... "гдє-то в глубине душе", но окружїніє как-то нєзамєтно... ввєло во іскушєніє... нєожіданно...
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11.12.2020 19:15 Відповісти
Вчинок справжнього громадянина своєї країни. РЕСПЕКТ І УВАЖУХА - НАУСЄДА!!!!! Не можу похвалитися в своїй країні тим же.... На жаль....
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11.12.2020 20:44 Відповісти
А наш нелох и ремонт в госрезиденции сделал и переехал))), а теперь ремонт в ОПе начинает...А на ВСУ деньги сокращает, на медицину, образование и культуру тоже обрезает...
Жрите , зеленые лохдауны, ваше "хуже не будет"!
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11.12.2020 21:04 Відповісти
 
 