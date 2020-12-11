Впродовж 4 років всі порти України планується передати в концесію або приватну власність, - Криклій

У Міністерстві інфраструктури планують впродовж 4 років передати у концесію або приватну власність усі порти України.

Про це сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наша ціль на наступні 4 роки - ми хочемо передати в концесію або у приватну власність усі порти", - зазначив Криклій.

За його словами, наразі відомство готує до концесії залізнично-поромний комплекс, перший і контейнерний термінали порту "Чорноморськ" та пасажирський комплекс у порту Одеси. Крім цього, в подальших планах міністерства концесія морських торговельних портів у Бердянську та Ізмаїлі.

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Також Мінінфраструктури готує до приватизації порти в Білгород-Дністровському, Усть-Дунайську та Скадовську.

Криклій зазначив, що концесія або приватизація передбачають не лише розвиток конкретного порту, а й навколишньої інфраструктури, зокрема залізничної та дорожньої.

Нагадуємо, Херсонський морський порт було передано в концесію компанії "Рісо-Херсон" 26 червня 2020 року. Договір про передачу в концесію майна спеціалізованого морського порту "Ольвія" катарської компанії QTerminals було підписано 20 серпня 2020 року.