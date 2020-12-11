Впродовж 4 років всі порти України планується передати в концесію або приватну власність, - Криклій
У Міністерстві інфраструктури планують впродовж 4 років передати у концесію або приватну власність усі порти України.
Про це сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Наша ціль на наступні 4 роки - ми хочемо передати в концесію або у приватну власність усі порти", - зазначив Криклій.
За його словами, наразі відомство готує до концесії залізнично-поромний комплекс, перший і контейнерний термінали порту "Чорноморськ" та пасажирський комплекс у порту Одеси. Крім цього, в подальших планах міністерства концесія морських торговельних портів у Бердянську та Ізмаїлі.
Також Мінінфраструктури готує до приватизації порти в Білгород-Дністровському, Усть-Дунайську та Скадовську.
Криклій зазначив, що концесія або приватизація передбачають не лише розвиток конкретного порту, а й навколишньої інфраструктури, зокрема залізничної та дорожньої.
Нагадуємо, Херсонський морський порт було передано в концесію компанії "Рісо-Херсон" 26 червня 2020 року. Договір про передачу в концесію майна спеціалізованого морського порту "Ольвія" катарської компанії QTerminals було підписано 20 серпня 2020 року.
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Скандал із Польщею. Ефективна робота уряду Зе - зашкалює. Криклій - кращий!
https://www.youtube.com/watch?v=kodXADIJ7Sk
Все офіційно і законно. Україна, начебто, і є, а по факту вона належить комусь, та не українцям.
Договір бені з фуйлом. Втілення.
Подтянуть к нему подъездные пути
Подтянуть к нему новые сети
Набрать новый персонал
ЭТО ОЧЕНЬ ДОРОГО
РАША во всех пост совковых странах скупила все за копейки , как у Буратин ,
Вот так глупые государственники распоряжаются народным добром
Причём здесь новое строительство ?
И ПОЧЕМУ АГЕНТ РУСНИ ТИГИПКО активно все годы интересуется украинскими портами ?
Він із сервісного центру МВС, зразу в узеленські міністри.
Шо!? Продасте все, що не продали до вас?
...а потім приходять касаби
https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1337310061807480833 8 ч
Инвестиционные няни Зеленского наработали в этом году на отток инвестиций аж на минус 112.6%.
С Украины бегут инвесторы, офигев от жадности "нянь"
Доброе утро....
https://twitter.com/13Hellis_13/status/1337310061807480833/photo/1
Так как все эти передачи подрывают государство как минимум экономически... Так как это приведет к тому, что как минимум государство будет вынужденно терять деньги - платя за то, что еще "вчера" принадлежало ей
Лохдауны полные идиоты и вражины.
Зелю на нары!
(Контактні телефони - на офіційних сайтах Президента України та Кабінету Міністрів України.)
то це означає, що держава планує (вірить, сподівається, розуміє), що ці підприємства хтось купить.
Для чого хтось став би купувати якісь підприємства (не важливо - державні чи приватні) ? ? ?
- На це запитання історія людства дає відповіді:
можуть бути різні цілі у покупців, наприклад:
1. Знищити підприємство конкурента.
2. Отримувати прибутки.
3. ...
То яка ціль тоді у держави, яка планує продавати свої підприємства:
1. ця держава (ці чиновники) хоче, щоб її було знищено, як чийогось конкурента?
2. або ця держава (ці чиновники) хоче, щоб не вона (не її бюджет і не її акціонери-громадяни), а якісь інші люди отримували прибутки від тих підприємств?
Объясните слуги дьявола, так в чём и кому выгода?(кроме вас)
А вы это желаете передать в концессии- просто украсть! Вместо того чтобы поставить правильных управленцев и наказывать чиновников, а не отправлять на покой, когда проворовался! Вам не страшно? Очень скоро настанет ситуация, когда терять больше нечего, кроме оков! И никакакие силовики не смогут сдержать накопившийся ГНЕВ уже нищего, обварованного народа, за 7 последних лет.
90е вернулись, рекетиры возрадились,..., правосудие для бедных, тюрьмы на продаж..., казино, продажа земли, частные армии,..... не хватает , наркотиков и проституции.