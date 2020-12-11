З головної ялинки на Софійській площі приберуть "чарівний капелюх" і встановлять різдвяну зірку, - організатори свята

На головній ялинці країни на Софійській площі в Києві все ж буде різдвяна зірка, яка замінить чарівний капелюх напередодні дня Святого Миколая.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі УНН сказав засновник проєкту Folk Ukraine, організатор новорічних і різдвяних свят на Софійській і Контрактовій площах Ігор Добруцький.

"Так, наш чарівний капелюх, напередодні дня Святого Миколая (19 грудня - ред.) буде знято і замінено на восьмикутну різдвяну зірку. Що ще відбудеться в день святого Миколая залишається сюрпризом, побачите", - зазначив Добруцький.

Як повідомляв Цензор.НЕТ Добруцький заявляв, що локації, на яких цього року проходитимуть святкування Нового Року і Різдва в столиці, будуть оформлені в трьох різних тематиках.

"Перша наша локація - це Софія, ялинка 31 метр і тематика" Чарівний ліс ", - зазначив він.

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Однак, "чарівний капелюх" на головній ялинці країни викликав низку критичних зауважень.