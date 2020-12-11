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Новини Новий рік
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З головної ялинки на Софійській площі приберуть "чарівний капелюх" і встановлять різдвяну зірку, - організатори свята

На головній ялинці країни на Софійській площі в Києві все ж буде різдвяна зірка, яка замінить чарівний капелюх напередодні дня Святого Миколая.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі УНН сказав засновник проєкту Folk Ukraine, організатор новорічних і різдвяних свят на Софійській і Контрактовій площах Ігор Добруцький.

"Так, наш чарівний капелюх, напередодні дня Святого Миколая (19 грудня - ред.) буде знято і замінено на восьмикутну різдвяну зірку. Що ще відбудеться в день святого Миколая залишається сюрпризом, побачите", - зазначив Добруцький.

З головної ялинки на Софійській площі приберуть чарівний капелюх і встановлять різдвяну зірку, - організатори свята 01

Як повідомляв Цензор.НЕТ Добруцький заявляв, що локації, на яких цього року проходитимуть святкування Нового Року і Різдва в столиці, будуть оформлені в трьох різних тематиках.

"Перша наша локація - це Софія, ялинка 31 метр і тематика" Чарівний ліс ", - зазначив він.

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Однак, "чарівний капелюх" на головній ялинці країни викликав низку критичних зауважень.

Автор: 

Новий рік (551) Софія Київська (48) ялинка (115)


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Топ коментарі
+41
Да-да, это тоже уберите
С главной елки на Софийской площади уберут "волшебную шляпу" и установят рождественскую звезду, - организаторы праздника - Цензор.НЕТ 1160
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11.12.2020 19:28
+39
С главной елки на Софийской площади уберут "волшебную шляпу" и установят рождественскую звезду, - организаторы праздника - Цензор.НЕТ 5304

...
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11.12.2020 19:25
+32
С главной елки на Софийской площади уберут "волшебную шляпу" и установят рождественскую звезду, - организаторы праздника - Цензор.НЕТ 3667

...
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11.12.2020 19:30
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нехристі намагаються вкрасти наше різдво - треба спіймати зрадників
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11.12.2020 21:51 Відповісти
можу навіть підказати де головний отут - вулиця Банкова, 11, Київ
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11.12.2020 22:20 Відповісти
Він до святого ЗеЯнелоха. Йому личить ковпак шута! Під ним йому ще й булаву дали.
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11.12.2020 22:14 Відповісти
А ха ха ха ха
Это по ОПой *************
З головної ялинки на Софійській площі приберуть "чарівний капелюх" і встановлять різдвяну зірку, - організатори свята - Цензор.НЕТ 7916
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11.12.2020 21:02 Відповісти
Здається, я вже десь таке бачив...

З головної ялинки на Софійській площі приберуть "чарівний капелюх" і встановлять різдвяну зірку, - організатори свята - Цензор.НЕТ 8469
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11.12.2020 21:22 Відповісти
Парад придурків цього року.
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11.12.2020 22:11 Відповісти
в больницах оборудования не хватает, а они выбрасывают бабло на шляпу которая провисит пару недель...
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11.12.2020 21:10 Відповісти
На кінець-то дійшло кловунам, шо це вже народ, не сміється над ними, а вісміює їх.
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11.12.2020 21:28 Відповісти
З головної ялинки на Софійській площі приберуть "чарівний капелюх" і встановлять різдвяну зірку, - організатори свята - Цензор.НЕТ 8179
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11.12.2020 21:45 Відповісти
Капелюх або клоунський колпак - это символ 2020 года в Украине( как -никак 73%), так что хавайТе...
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11.12.2020 21:45 Відповісти
У берут любимый шутовской колпак вислюка?!
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11.12.2020 22:09 Відповісти
Молодцы. За шляпу бабло срубили теперь за зірку. Можно через каждые пару дней менять, дать пацанам заработать. Ну это ж не со своего кармана.
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11.12.2020 22:18 Відповісти
Со звездой всего на два луча ошиблись...
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11.12.2020 22:45 Відповісти
А от посмотрим - ошибуться ли на самом деле. Сказать и сделать - это разные веСЧи
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12.12.2020 08:59 Відповісти
То не "волшебная шляпа", то ярмулка.
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11.12.2020 23:07 Відповісти
Кретинизм не то же самое, что креативность.
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12.12.2020 07:54 Відповісти
Дэбилы! На рождественской елке- ведьмин колпак! Б..ть, это же не хеллоуин!
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12.12.2020 10:36 Відповісти
Еще бы перевернутый крест или пентаграмму захерячили!
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12.12.2020 10:37 Відповісти
Пусть поцепят туда не звизду а ...
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12.12.2020 10:40 Відповісти
дошло до дебилов.
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12.12.2020 11:43 Відповісти
никто так и не понял -шо гари потер уже здесь) и мир готовится к уничтожению религий)и вы все уже давно согласились)
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12.12.2020 13:49 Відповісти
ЗАРАЗ ХАНУКА ДО 18 ГРУДНЯ, ТРЕБА ПОЦІПИТИ НА МІНОРУ! НЕ ВИКІДАТЬ ЖЕЖ, ТАКУЮ КРАСІВУЮ ШАПОЧКУ!
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12.12.2020 14:25 Відповісти
Як завжди брешуть, - зірка буде шестикутною.
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12.12.2020 15:23 Відповісти
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