Окупанти в Криму оштрафували матір політв'язня Мустафаєва за пікет на підтримку сина

Окупаційний суд у Криму оштрафував матір координатора об'єднання "Кримська солідарність", фігуранта другої Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" Сервера Мустафаєва Венеру Мустафаєву на 1000 рублів за проведення пікету на підтримку сина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Суд виніс рішення про штраф за статтею 20.6.1 КпАП Росії ("Невиконання правил поведінки при надзвичайній ситуації або загрози її виникнення"). Захист має намір оскаржити рішення суду.

"Сьогодні о 12:57 ми з Венерою Мустафаєвою прибули в Бахчисарайський районний суд, пристав Подолякін не пустив мене в будівлю суду, чому я підкорилася. Ми почекали 10 хвилин і знову спробували зайти в суд. Нас пустили, зареєстрували, і о 13:17 ми біля зали засідань очікували початку судового засідання, щоб нас запросили в зал. Ми прочекали близько двох годин біля зали суду. Я цікавилася декілька разів, коли почнеться засідання, нам постійно говорили очікувати, після цього нас запросили в зал на оприлюднення. І на оголошенні я зрозуміла, що суддя прийняла рішення під час нашої відсутності, і що Венеру Мустафаєву оштрафовано на 1000 рублів", - розповіла кримська адвокатка Ліля Гемеджі.

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15 вересня, за день до вироку Серверу Мустафаєву, Венера вийшла на одиночний пікет у центрі Бахчисарая. В руках вона тримала плакат "Розмови в мечеті - не злочин! Поверніть мені сина".

Співробітники окупаційної поліції склали на Мустафаєву два адміністративні протоколи: за звинуваченням у порушенні порядку проведення пікету і порушення правил поведінки при режимі підвищеної готовності, який діє в Криму з 17 березня, у зв'язку з пандемією COVID-19.

Нагадаємо, Південний окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону засудив Сервера Мустафаєва до 14 років колонії суворого режиму у "справі Хізб ут-Тахрір".