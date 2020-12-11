Російські хакери в 2020 році найчастіше атакували установи сектора безпеки і держоргани, - СБУ. ІНФОГРАФІКА
Центр забезпечення кібербезпеки СБУ проаналізував хакерські атаки на Україну в 2020 році.
Результати аналітичної роботи опубліковано в Twitter Служби безпеки України, інформує Цензор.НЕТ.
Трохи більше половини атак (52%) припало на установи сектора безпеки та оборони. У 21% випадків хакери атакували державні органи. Кожна 10-а атака припала на компанії-розробників ПЗ. Також страждали установи енергетики, ОПК і телекомунікацій.
"Відзначено збільшення відсотка операцій, в яких кіберзасоби є інструментом у проведенні інформаційно-психологічних операцій проти України ("зливи" даних, спотворення інформації, несанкціонована публікація фейкових новин на офіційних ресурсах тощо)", - повідомили в СБУ.
У спецслужбі прогнозують, що в 2021 році головними об'єктами хакерських атак будуть системи електронного документообігу, електронної пошти, інші інструменти віддаленої роботи та корпоративні мережі.
"Крім того, на думку фахівців, відбудеться розширення цілей і кіберспрямувань за рахунок великих підприємств, об'єктів критичної інфраструктури, провідних наукових і дослідницьких установ приватного сектора", - зазначили в СБУ.
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