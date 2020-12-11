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Російські хакери в 2020 році найчастіше атакували установи сектора безпеки і держоргани, - СБУ. ІНФОГРАФІКА

Російські хакери в 2020 році найчастіше атакували установи сектора безпеки і держоргани, - СБУ. ІНФОГРАФІКА

Центр забезпечення кібербезпеки СБУ проаналізував хакерські атаки на Україну в 2020 році.

Результати аналітичної роботи опубліковано в Twitter Служби безпеки України, інформує Цензор.НЕТ.

Трохи більше половини атак (52%) припало на установи сектора безпеки та оборони. У 21% випадків хакери атакували державні органи. Кожна 10-а атака припала на компанії-розробників ПЗ. Також страждали установи енергетики, ОПК і телекомунікацій.

"Відзначено збільшення відсотка операцій, в яких кіберзасоби є інструментом у проведенні інформаційно-психологічних операцій проти України ("зливи" даних, спотворення інформації, несанкціонована публікація фейкових новин на офіційних ресурсах тощо)", - повідомили в СБУ.

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У спецслужбі прогнозують, що в 2021 році головними об'єктами хакерських атак будуть системи електронного документообігу, електронної пошти, інші інструменти віддаленої роботи та корпоративні мережі.

"Крім того, на думку фахівців, відбудеться розширення цілей і кіберспрямувань за рахунок великих підприємств, об'єктів критичної інфраструктури, провідних наукових і дослідницьких установ приватного сектора", - зазначили в СБУ.

Російські хакери в 2020 році найчастіше атакували установи сектора безпеки і держоргани, - СБУ 01
Російські хакери в 2020 році найчастіше атакували установи сектора безпеки і держоргани, - СБУ 02
Російські хакери в 2020 році найчастіше атакували установи сектора безпеки і держоргани, - СБУ 03

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11.12.2020 20:04 Відповісти
Тре анонімними дзвінками "мінувати" ті установи де сидять гниди кгб-шні.
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11.12.2020 20:16 Відповісти
Да , - Атакуют по Всем Фронтам. А особенно атака Агентов Влияния внутри Украины при помощи Средств Информации. И как будто бы Наши и Не наши. Но тех которые Наши , то есть не наших Больше и политика Агрессивней , хотя и Внутренние сопротивление растет , соизмеримые напору.
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11.12.2020 20:19 Відповісти
А чего ожидали?А эти атаки только доказывают то что действуют не хакеры а кацапские государственные организованые подразделения.
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11.12.2020 20:50 Відповісти
P.S.Вот даже те кто опубликовал эту новость зная что это дело рук ФСБ пытаются нам втюхать что это дело никому неизвестных хакеров.
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11.12.2020 20:58 Відповісти
 
 