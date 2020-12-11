Російські хакери в 2020 році найчастіше атакували установи сектора безпеки і держоргани, - СБУ. ІНФОГРАФІКА

Центр забезпечення кібербезпеки СБУ проаналізував хакерські атаки на Україну в 2020 році.

Результати аналітичної роботи опубліковано в Twitter Служби безпеки України, інформує Цензор.НЕТ.

Трохи більше половини атак (52%) припало на установи сектора безпеки та оборони. У 21% випадків хакери атакували державні органи. Кожна 10-а атака припала на компанії-розробників ПЗ. Також страждали установи енергетики, ОПК і телекомунікацій.

"Відзначено збільшення відсотка операцій, в яких кіберзасоби є інструментом у проведенні інформаційно-психологічних операцій проти України ("зливи" даних, спотворення інформації, несанкціонована публікація фейкових новин на офіційних ресурсах тощо)", - повідомили в СБУ.

Читайте також: Росія причетна до хакерської атаки на парламент Норвегії, - глава МЗС Серейде

У спецслужбі прогнозують, що в 2021 році головними об'єктами хакерських атак будуть системи електронного документообігу, електронної пошти, інші інструменти віддаленої роботи та корпоративні мережі.

"Крім того, на думку фахівців, відбудеться розширення цілей і кіберспрямувань за рахунок великих підприємств, об'єктів критичної інфраструктури, провідних наукових і дослідницьких установ приватного сектора", - зазначили в СБУ.





