Правозахисники з "Репортерів без кордонів" закликають заморозити фінансову допомогу Білорусі

Правозахисна організація "Репортери без кордонів" звернулася до білоруської влади із закликом припинити переслідування журналістів і звільнити затриманих, а також дала поради міжнародним організаціям.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ, який має у своєму розпорядженні "15 рекомендацій білоруському уряду та міжнародним органам щодо припинення репресій громадянського суспільства та відновлення основних свобод".

Автори рекомендацій закликають ЄС призупинити повністю або частково фінансову допомогу Білорусі, якщо ситуація з правами людини або верховенством права там погіршуватиметься. Європейська комісія та Європейська рада повинні заморозити будь-яку фінансову підтримку Білорусі в рамках Європейської політики сусідства, доки уряд у Мінську не поважає цінності ЄС та загальновизнані принципи, такі як верховенство права та права людини (винятком з цього має бути підтримка організацій громадянського суспільства, які працюють над зміцненням та забезпеченням основних прав людини в Білорусі).

Європейська рада, на думку "Репортерів", повинна продовжувати свої зусилля щодо введення санкцій проти компаній, організацій та осіб, які беруть участь або допомагають у фальсифікаціях виборів або порушеннях прав людини, зокрема тих, хто займається обмеженням свободи слова та свободи преси.

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В документі зазначається, що Рада Європи повинна зробити просування плюралізму, свободи преси та свободи поглядів однією з головних цілей Плану дій щодо Білорусі на 2019-2021 роки і забезпечити для цього необхідні засоби.

Європейським установам та країнам-членам радять гарантувати працівникам білоруських ЗМІ, яким погрожують, безпечний проїзд через їхні країни, надання притулку та, за необхідності, медичної допомоги.

ОБСЄ повинна систематично засуджувати напади та залякування журналістів та будь-яку цензуру ЗМІ в Білорусі, а в разі таких порушень вимагати незалежних та неупереджених розслідувань. Вона повинна рішуче закликати до виконання рекомендацій щодо свободи слова та засобів масової інформації, створити інструмент для моніторингу та перегляду заходів, які вживаються білоруською владою для встановлення прав людини, демократії та верховенства права.

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ООН рекомендують систематично засуджувати напади та залякування журналістів, будь-яку цензуру ЗМІ в Білорусі і, у разі таких порушень, вимагати незалежних та неупереджених розслідувань. ООН, на переконання правозахисників, повинна співпрацювати з урядом Білорусі для підтримки розвитку та захисту прав людини в країні за допомогою спеціальних процедур ООН, зокрема через спеціального доповідача з питань свободи слова. Організація Об’єднаних Націй повинна співпрацювати з білоруським урядом, щоб Верховний комісар ООН з прав людини міг швидко відкрити постійний офіс для надання конкретної допомоги в покращенні ситуації з правами людини в Білорусі. Одним із основних напрямків має бути плюралізм, свобода вираження поглядів та свобода преси, заявляють у "Репортерах без кордонів".