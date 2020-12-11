Холодов: за рік тютюновий ринок не виконав умов Меморандуму, знову потрібне втручання президента

Рік тому - 12 грудня 2019 року - Міністерство економічного розвитку і торгівлі підписало Меморандум з виробниками сигарет, в якому було досягнуто домовленості про ліквідацію монополії на оптовому ринку тютюнових виробів. Через рік умови Меморандуму не виконано, тютюновий ринок не дотримав слова, яке давав президенту Володимиру Зеленському.

Таку думку висловив народний депутат України від партії "Слуга народу", заступник голови податкового комітету Андрій Холодов, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, умови Меморандуму, підписаного рік тому між Міністерством економіки та тютюновим ринком, не виконані. Вийшло так, що президент Зеленський за підсумками переговорів з картелем і монополією виконав свою частину домовленостей, а вони - не виконали", - сказав Холодов.

Нагадаємо, в жовтні 2019 року Антимонопольний комітет опублікував результати розслідування, які свідчать про те, що виробники сигарет Philip Morris, British American Tobacco, Imperial Tobacco і Japan Tobacco і їхній оптовий дистриб'ютор-монополіст компанія "Тедіс-Україна" перебувають у картельній змові та оштрафував фігурантів на 6,5 млрд грн. Найбільший штраф - 3,4 млрд грн - накладено саме на оптовика-монополіста "Тедіс-Україна".

Після цього президент України Володимир Зеленський у листопаді 2019 року провів зустріч з виробниками сигарет і домовився з ними про ліквідацію монополії "Тедіса". Відповідний Меморандум з Philip Morris, British American Tobacco, Imperial Tobacco і Japan Tobacco було підписано рівно рік тому - 12 грудня 2019 року.

"Минув рік, і де-факто монополія на тютюновому ринку збережена, держава програла монополії по всіх фронтах. Більш того, Кабмін ухвалив незаконне рішення щодо створення єдиного оператора на ринку тютюнових виробів, яке оскаржили в суді 46 народних депутатів. Фактично це рішення могло призвести до легалізації монополії. Воно суперечить усім домовленостям президента Зеленського з тютюновим ринком. Я так розумію, що поки президент знову особисто не втрутиться - жодних змін на тютюновому ринку не буде. На жаль, чиновників в Україні тільки стусанами можна змусити щось робити. Президент зайнятий, і поки він зайнятий вони мутять якісь свої корупційні схеми", - додав Холодов.

Нардеп додав, що "генератором ідей" щодо легалізації монополії на тютюновому ринку через рішення Кабміну є СБУ, хоча президент Зеленський раніше заявляв про те, що СБУ не повинна займатися економікою.

"Рік тому президент говорив, що СБУ буде позбавлена ​​повноважень у сфері економіки, але ми зараз спостерігаємо протилежну ситуацію. СБУ не просто бере участь у тютюновому ринку, вона його в якомусь сенсі формує. Наприклад, СБУ, наскільки мені відомо, веде якісь розслідування проти конкурентів "Тедіса", які не мають особливої ​​ваги на ринку, але до самого "Тедіса" - монополіста - у СБУ питань немає. Так що це політичний процес".

Як повідомлялося раніше в розслідуванні програми "Схеми", власник компанії "Тедіс-Україна" Борис Кауфман зустрічається з віцепрем'єром Уруським, проводить зустрічі в Кабміні та Міністерстві внутрішніх справ, а також в Офісі президента.