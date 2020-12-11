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Холодов: за рік тютюновий ринок не виконав умов Меморандуму, знову потрібне втручання президента

Холодов: за рік тютюновий ринок не виконав умов Меморандуму, знову потрібне втручання президента

Рік тому - 12 грудня 2019 року - Міністерство економічного розвитку і торгівлі підписало Меморандум з виробниками сигарет, в якому було досягнуто домовленості про ліквідацію монополії на оптовому ринку тютюнових виробів. Через рік умови Меморандуму не виконано, тютюновий ринок не дотримав слова, яке давав президенту Володимиру Зеленському.

Таку думку висловив народний депутат України від партії "Слуга народу", заступник голови податкового комітету Андрій Холодов, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, умови Меморандуму, підписаного рік тому між Міністерством економіки та тютюновим ринком, не виконані. Вийшло так, що президент Зеленський за підсумками переговорів з картелем і монополією виконав свою частину домовленостей, а вони - не виконали", - сказав Холодов.

Нагадаємо, в жовтні 2019 року Антимонопольний комітет опублікував результати розслідування, які свідчать про те, що виробники сигарет Philip Morris, British American Tobacco, Imperial Tobacco і Japan Tobacco і їхній оптовий дистриб'ютор-монополіст компанія "Тедіс-Україна" перебувають у картельній змові та оштрафував фігурантів на 6,5 млрд грн. Найбільший штраф - 3,4 млрд грн - накладено саме на оптовика-монополіста "Тедіс-Україна".

Після цього президент України Володимир Зеленський у листопаді 2019 року провів зустріч з виробниками сигарет і домовився з ними про ліквідацію монополії "Тедіса". Відповідний Меморандум з Philip Morris, British American Tobacco, Imperial Tobacco і Japan Tobacco було підписано рівно рік тому - 12 грудня 2019 року.

"Минув рік, і де-факто монополія на тютюновому ринку збережена, держава програла монополії по всіх фронтах. Більш того, Кабмін ухвалив незаконне рішення щодо створення єдиного оператора на ринку тютюнових виробів, яке оскаржили в суді 46 народних депутатів. Фактично це рішення могло призвести до легалізації монополії. Воно суперечить усім домовленостям президента Зеленського з тютюновим ринком. Я так розумію, що поки президент знову особисто не втрутиться - жодних змін на тютюновому ринку не буде. На жаль, чиновників в Україні тільки стусанами можна змусити щось робити. Президент зайнятий, і поки він зайнятий вони мутять якісь свої корупційні схеми", - додав Холодов.

Нардеп додав, що "генератором ідей" щодо легалізації монополії на тютюновому ринку через рішення Кабміну є СБУ, хоча президент Зеленський раніше заявляв про те, що СБУ не повинна займатися економікою.

"Рік тому президент говорив, що СБУ буде позбавлена ​​повноважень у сфері економіки, але ми зараз спостерігаємо протилежну ситуацію. СБУ не просто бере участь у тютюновому ринку, вона його в якомусь сенсі формує. Наприклад, СБУ, наскільки мені відомо, веде якісь розслідування проти конкурентів "Тедіса", які не мають особливої ​​ваги на ринку, але до самого "Тедіса" - монополіста - у СБУ питань немає. Так що це політичний процес".

Як повідомлялося раніше в розслідуванні програми "Схеми", власник компанії "Тедіс-Україна" Борис Кауфман зустрічається з віцепрем'єром Уруським, проводить зустрічі в Кабміні та Міністерстві внутрішніх справ, а також в Офісі президента.

Автор: 

Зеленський Володимир (23775) цигарки (972) Холодов Андрій (80) монополія (133) Тедіс Україна (68)


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Топ коментарі
+2
Тот президент много довал слов и не одного не выполнил. Так что будем делать?
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11.12.2020 20:22
+2
сигареты никто не берет ,все подсели на табак 25 грн стакан , на рынке табака полно , но есть и хреновый
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11.12.2020 20:27
+1
А какое отношение к этому меморандуму имеет отношение курящее население страны?Ведь производители как имели свой чистый доход в 500% процентов чистой прыбыли на пачке сигарет которая сстоила 1.2гр. так и имеют вот только првительство с акцизами подняло стоимость пачки до 43-х гривен ссылаясь на заботу о здоровье народа угробив при этом медицину страны.
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11.12.2020 20:25
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Тот президент много довал слов и не одного не выполнил. Так что будем делать?
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11.12.2020 20:22 Відповісти
Безкарність публічної брехні,породжує вседозволеність (безпредел) !!!)))
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11.12.2020 20:33 Відповісти
ну почему геноцыд пенсионерам устроил ,пенсия 1700 грн , ни еды не лекарств не купить ,сознательно убивает пенсионеров , а еще что то про Голодомор в прошлом говорит
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11.12.2020 20:35 Відповісти
А какое отношение к этому меморандуму имеет отношение курящее население страны?Ведь производители как имели свой чистый доход в 500% процентов чистой прыбыли на пачке сигарет которая сстоила 1.2гр. так и имеют вот только првительство с акцизами подняло стоимость пачки до 43-х гривен ссылаясь на заботу о здоровье народа угробив при этом медицину страны.
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11.12.2020 20:25 Відповісти
никто не берет легальные сигареты , Я курю табак и иногда покупаю белоруские Кредо
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11.12.2020 20:29 Відповісти
контрабандные
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11.12.2020 20:30 Відповісти
А де ти покупаєш? Може і я куплю...
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11.12.2020 21:40 Відповісти
сигареты никто не берет ,все подсели на табак 25 грн стакан , на рынке табака полно , но есть и хреновый
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11.12.2020 20:27 Відповісти
При таком раскладе нашего Голобородьку вскоре и дворники начнут посылать...
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11.12.2020 20:28 Відповісти
Дворніки мают з кого брати приклад!!))
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11.12.2020 20:31 Відповісти
так что доход государству от табака в пролете
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11.12.2020 20:31 Відповісти
Нє-нє все правильно перший раз ви сказали...
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11.12.2020 21:41 Відповісти
Конечно вмешается и назначит Кауфмана министром табачной промышленности, а замом к нему Холодова.
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11.12.2020 20:40 Відповісти
раньше блоками таскали сигареты ,а щас сигареты никто не берет , какая промышленность ?
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11.12.2020 20:44 Відповісти
Белорусы нас снабжают сигаретами , Кредо стоит 27 гр
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11.12.2020 20:45 Відповісти
Это, любезный, многомиллиардный бизнес, а насчёт "промышленности" это ирония.
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11.12.2020 20:50 Відповісти
доходы от этого бизнеса сократились в разв ,может еще за счет контрабанды держатся , внутрений рынок для них умер
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11.12.2020 21:25 Відповісти
Монополия результат несуразных цен на лицензию на оптовую торговлю сигаретами, все оптовики вынуждены идти на поклон к владельцу лицензии и платить им дань.
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11.12.2020 20:47 Відповісти
Это то чмо что ратует за повышение акцизов чтоб тебе повысили **** березу на которой тебя повесят
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11.12.2020 20:49 Відповісти
это не наш метод , где гуманизм ?
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11.12.2020 21:22 Відповісти
погорячился жалко березу
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12.12.2020 11:33 Відповісти
Йому філіп айкоси постачає, достатньо для Зерівня
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11.12.2020 21:02 Відповісти
Должен вмешаться, отказавшись от чемодана с налом ))))))
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11.12.2020 23:31 Відповісти
А, ПРИЗАДЕНТА НЕ РОЗІРВЕ, ВІД ПОСТІЙНИХ ВТРУЧАНЬ У ва что-нибудь?!!!
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12.12.2020 08:11 Відповісти
 
 