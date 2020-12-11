Заступник генпрокурора Мамедов обговорив з прокурором Міжнародного кримінального суду розслідування злочинів РФ на окупованих територіях України

Заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов провів робочу зустріч із прокурором Міжнародного кримінального суду Фату Бенсудою в Гаазі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Заступник генпрокурора зауважив, що в структурі Луганської та Донецької обласних прокуратур створені та функціонують спеціалізовані управління, які фіксують кожен факт порушень міжнародного гуманітарного та кримінального права Російською Федерацією та підконтрольними їй окупаційними адміністраціями і незаконними збройними формуваннями: від обстрілів цивільної інфраструктури до вбивств та катувань. Створення спеціалізованих підрозділів ініційовано і в структурі слідчих органів для ефективного та оперативного розслідування.



Окрім того, проведено аудит всіх кримінальних проваджень, що стосуються збройної агресії РФ проти України, систематизовані воєнні злочини і злочини проти людяності для внесення їх у відповідний реєстр, на фінальному етапі перебуває розробка єдиної методики розслідування такої категорії проваджень, на регіональному рівні запущені реєстри постраждалих осіб для подальшого відшкодування збитків.

"Загалом протягом збройного конфлікту зафіксовано понад 20 тис кримінальних правопорушень, що розслідуються у більш ніж 5 тис проваджень", - говориться в повідомленні.



"Майже 7 років збройної агресії довели, що виключно зусиль на національному рівні недостатньо, адже у слідчих органів та прокуратури відсутній доступ до окупованих територій, а отже, й унеможливлене проведення слідчих дій, допитів жертв та свідків злочинів "по гарячих слідах". А оскільки РФ проводить насильницьку паспортизацію та незаконне переміщення цивільних, то правоохоронні органи можуть втратити цінних свідків. Крім того, воєнні злочинці переховуються від правосуддя на окупованих територіях Криму та Донбасу або в РФ, а країна-окупант, відповідно, повністю ігнорує всі наші запити щодо правової допомоги для притягнення до відповідальності за вчинення злочинів", - зазначив Мамедов.



Також він повідомив, що з Офісом Прокурора МКС налагоджена ефективна співпраця. Тільки протягом цього року було направлено 3 інформаційних повідомлення щодо порушень Міжнародного гуманітарного права в Криму, що стосуються незаконної депортації кримчан з території півострова, знищення та експропріації майна та мілітаризації дітей.

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