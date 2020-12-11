Головні новини 11 грудня: Бутусов судитиметься з Міноборони, підвищення мінімалки відклали

Головред Цензор.НЕТ збирається довести в суді, що не був на співбесіді в Міноборони, підвищення мінімальної зарплати відклали, на місці Києва - ковзанка завбільшки зі столицю - головні новини України та світу за 11 грудня.

Бутусов судитиметься з Міноборони

Журналіст Юрій Бутусов стверджує, що Міноборони збрехало, і він не був на співбесіді у відомстві. "Буду змушений подавати до суду на Міноборони і вимагати офіційних вибачень і видалення образ на мою адресу, прошу допомоги правозахисників", - написав він.

На знак підтримки Бутусова радник заступника міністра оборони Олександр Носов вирішив залишити свій пост.

Підвищення мінімалки відклали

Підвищення мінімальної зарплати до 6500 грн переноситься з 1 липня на 1 грудня 2021 року - заявив міністр фінансів Сергій Марченко. Це рішення було прийнято після консультацій з міжнародними партнерами. Вони підказали, що підвищення мінімальної зарплати несе в собі ризик інфляції.

В Україні - рекорд за смертями від COVID-19

За добу від коронавірусу померли 285 осіб, виявлено 13 514 нових випадків захворювання.

Зниження кількості нових випадків у статистиці могло статися через зменшення кількості ПЛР-тестів, вважають у Київській школі економіки. Крім цього, в Україні фіксують повторні зараження тих, хто вже один раз перехворів.

Зате після щеплення імунітет буде гарантований на 6-9 місяців, - стверджує головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Мери хворіють і просять вибачення

Стан міського голови Харкова Геннадія Кернеса погіршився: у нього відмовила друга нирка, і зараз він на повному гемодіалізі. Лікарі погоджуються робити прогнози щодо його стану не раніше наступного тижня.

Мер Одеси Геннадій Труханов потрапив до лікарні через ускладнення COVID-19. На коронавірус він захворів у середу, спочатку почувався непогано та обіцяв у телефонному режимі регулювати роботу міських служб.

А мер Черкас Анатолій Бондаренко переглянув позицію і вибачився перед президентом Володимиром Зеленським, на якого у травні подавав до суду. "Ми маємо забути про протистояння між мером і президентом. Як мер я хотів би вибачитися перед президентом за те, що я, в принципі, не себе відстоював, а жителів міста", - сказав мер Черкас.

Ожеледь у центральній Україні

Після крижаного дощу на дорогах центральної частини України - ожеледиця. За минулу добу сталося 1435 ДТП, загинуло 8 осіб, ще 99 зазнали травм.

Кияни публікують у соцмережах відео, на яких намагаються дістатися додому по вкритому кригою асфальту і пишуть, що місто перетворилося на суцільну ковзанку.

Ожеледь триматиметься до завтра, оголошено жовтий рівень небезпеки.

Росіяни заочно заарештували Марківа

Басманний суд Москви заочно заарештував українського нацгвардійця Віталія Марківа, який нещодавно звільнився з в'язниці в Італії і повернувся в Україну. Марківу заочно пред'явлено обвинувачення за частиною 2 статті 105 КК РФ (вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою загальнонебезпечним способом із мотивів політичної, ідеологічної, національної ненависті або ворожнечі).

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав цей заочний арешт визнанням Росії у спробі фальсифікувати справу Марківа в Італії.

Російські війська в українських підручниках

Матеріал про екіпірування військовослужбовців української армії в підручнику для 10 класу з предмету "Захист Вітчизни" проілюстрували фотографією військових у російському екіпіруванні. Скандал вибухнув, коли на це звернули увагу користувачі соцмереж.

У Міносвіти відповіли, що підручник видали в 2018 році "ще за Гриневич" і призначили експертизу.

Автори підручника пояснюють, що писали його в 2017-му, коли "Екіпірування тільки починало масово надходити в ЗСУ, зокрема і з допомогою волонтерів".