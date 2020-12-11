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Новини Хабарники
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Посередника у справі про хабарі керівникові Держгеокадастру заарештовано з можливістю застави 1 млн грн, - Антикорупційний суд

Посередника у справі про хабарі керівникові Держгеокадастру заарештовано з можливістю застави 1 млн грн, - Антикорупційний суд

У п'ятницю, 11 грудня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував до посередника в справі про хабарі керівникові Держгеокадастру запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 1 млн 681 тис. 600 грн. Термін дії запобіжного заходу - до 6 лютого 2021 року включно.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.

У разі внесення застави, на підозрюваного покладаються процесуальні обов'язки: здати паспорти для виїзду за кордон і носити електронний засіб контролю (браслет).

Нагадаємо, 9 грудня правоохоронні органи затримали двох осіб - в.о. начальника одного з територіальних управлінь Держгеокадастру і посередника. Вони декількома траншами надали хабар керівникові Держгеокадастру в сумі 52 тис. дол. за видачу наказів про виділення земельних ділянок підставним особам. Передбачалося, що загальна сума хабаря становитиме 170 тис. дол.

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Автор: 

підкуп (279) юстиція (732) Держгеокадастр (301) Антикорупційний суд ВАКС (1952) Лещенко Роман (126)


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