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Новини Агресія Росії проти України
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Міжнародний кримінальний суд у Гаазі прийняв позов України проти РФ за військові злочини в окупованих Донбасі і Криму, - Кулеба

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі прийняв позов України проти РФ за військові злочини в окупованих Донбасі і Криму, - Кулеба

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі прийняв рішення про початок офіційного розслідування за позовом України щодо військових злочинів і злочинів проти людяності на сході України і в Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"У 2015 Україна звернулася до Міжнародного кримінального суду в Гаазі щодо військових злочинів і злочинів проти людяності на сході України і в Криму. Прокурори вивчили документи і сьогодні оголосили історичне рішення: є всі підстави для початку офіційного розслідування", - написав Кулеба.

Міністр підкреслив, що міжнародне правосуддя не швидке, але невідворотне.

"Настане день, коли російські злочинці обов'язково постануть перед судом", - додав він.

Читайте також: Україна направила до Міжнародного кримінального суду 14 звернень про злочини проти людяності в окупованому Криму і ОРДЛО, - Мамедов

Автор: 

росія (65073) Міжнародний кримінальний суд (327)


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Топ коментарі
+16
Родной брат Сергея Владимировича Михалкова, автора гимна СССР и России, дядя знаменитого режиссёра Никита Михалкова, служил в войсках СС с 1941 по 1945 год.дивизия СС"Мертвая голова"( «Totenkopf») Михаил родился в самом конце 1922 года и уже в 17 лет,в 1939 окончил спецшколу НКВД
Семья талантливых подоночков
Международный уголовный суд в Гааге принял иск Украины против РФ за военные преступления в оккупированных Донбассе и Крыму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9222
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11.12.2020 21:56
+15
Международный уголовный суд в Гааге принял иск Украины против РФ за военные преступления в оккупированных Донбассе и Крыму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9185
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11.12.2020 21:59
+12
А Никита Михалков мастер художественного православного ануслингуса, своимим усами и языком вызывал у росиянского руководства, многократный оргазм, награды и звания.. вообще, талантливая семейка..
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11.12.2020 22:02
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Там суды неподкупные !
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11.12.2020 21:52 Відповісти
ніхто не забутий
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11.12.2020 21:55 Відповісти
Родной брат Сергея Владимировича Михалкова, автора гимна СССР и России, дядя знаменитого режиссёра Никита Михалкова, служил в войсках СС с 1941 по 1945 год.дивизия СС"Мертвая голова"( «Totenkopf») Михаил родился в самом конце 1922 года и уже в 17 лет,в 1939 окончил спецшколу НКВД
Семья талантливых подоночков
Международный уголовный суд в Гааге принял иск Украины против РФ за военные преступления в оккупированных Донбассе и Крыму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9222
показати весь коментар
11.12.2020 21:56 Відповісти
А Никита Михалков мастер художественного православного ануслингуса, своимим усами и языком вызывал у росиянского руководства, многократный оргазм, награды и звания.. вообще, талантливая семейка..
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11.12.2020 22:02 Відповісти
Міжнародний кримінальний суд у Гаазі прийняв позов України проти РФ за військові злочини в окупованих Донбасі і Криму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5270
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11.12.2020 22:28 Відповісти
Згоден з тим, що міхалков гнида. Проте інфа про службу в СС і це фото- фейк...
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11.12.2020 22:10 Відповісти
Якщо замислитись, то відбір до лав СС був надто суворим, щоб туди просто так взяли кацапа міхалкова...
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11.12.2020 22:14 Відповісти
Дивлячись до якої з дивізій. Були дивізії шутцстафель з німців Райху, були з німців негромадян Райху, а були дивізії СС створені з добровольців на окупованих територіях з місцевого населення.
Так от, Лейбштандарт та Тотенкопф були виключно з німців, черепа яких обміряли штангенциркулем))
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11.12.2020 22:18 Відповісти
Международный уголовный суд в Гааге принял иск Украины против РФ за военные преступления в оккупированных Донбассе и Крыму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8702Международный уголовный суд в Гааге принял иск Украины против РФ за военные преступления в оккупированных Донбассе и Крыму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6307Международный уголовный суд в Гааге принял иск Украины против РФ за военные преступления в оккупированных Донбассе и Крыму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5743Международный уголовный суд в Гааге принял иск Украины против РФ за военные преступления в оккупированных Донбассе и Крыму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6981Международный уголовный суд в Гааге принял иск Украины против РФ за военные преступления в оккупированных Донбассе и Крыму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 559
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11.12.2020 21:57 Відповісти
Еммм... Взагалі-то провадження вже йде, і є щорічні звіти канцелярії прокурора МКС у Гаазі по Україні. Там є і Крим, і Донбас. Також є те, що канцелярія вбачає всі ознаки міжнародного військового конфлікту щонайменше з липня 2014, і расєя є його учасником.
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11.12.2020 21:58 Відповісти
Международный уголовный суд в Гааге принял иск Украины против РФ за военные преступления в оккупированных Донбассе и Крыму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9185
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11.12.2020 21:59 Відповісти
Що там Кісєльов робить? Наскільки я пам'ятаю, Геббельс до суду не дожив))
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11.12.2020 22:15 Відповісти
Это просто какая-то руссофобия!
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11.12.2020 22:03 Відповісти
Ну все лет через 200 изменят глубину озабоченности. Или что ?
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11.12.2020 23:44 Відповісти
Только КТО будет представлять Украину в этом процессе? Какаяразница?
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12.12.2020 01:22 Відповісти
брешет Кулеба. В тексте суда указано, что будут расследовать "преступлегия сторон конфликта"
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12.12.2020 01:22 Відповісти
Це правильно.
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12.12.2020 02:48 Відповісти
ГЛАВНОЕ ТЕПЕРЬ ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИТЬ ЗА ПОДОЗРЕВАЕМЫМИ И ИХ БЛИЗКИМИ РОДСТВЕННИКАМИ !!!
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12.12.2020 08:15 Відповісти
якщо будуть продавати майно, потрібно негайно брати бо щурі відчувають коли корабель тече
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12.12.2020 08:28 Відповісти
А как же "мир в глазах" ВВХ ? Уже не мир ?
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12.12.2020 11:14 Відповісти
Вітаю всіх причетних!
Міжнародний кримінальний суд у Гаазі прийняв позов України проти РФ за військові злочини в окупованих Донбасі і Криму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7189
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12.12.2020 12:56 Відповісти
 
 