Міжнародний кримінальний суд у Гаазі прийняв позов України проти РФ за військові злочини в окупованих Донбасі і Криму, - Кулеба
Міжнародний кримінальний суд у Гаазі прийняв рішення про початок офіційного розслідування за позовом України щодо військових злочинів і злочинів проти людяності на сході України і в Криму.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"У 2015 Україна звернулася до Міжнародного кримінального суду в Гаазі щодо військових злочинів і злочинів проти людяності на сході України і в Криму. Прокурори вивчили документи і сьогодні оголосили історичне рішення: є всі підстави для початку офіційного розслідування", - написав Кулеба.
Міністр підкреслив, що міжнародне правосуддя не швидке, але невідворотне.
"Настане день, коли російські злочинці обов'язково постануть перед судом", - додав він.
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Семья талантливых подоночков
Так от, Лейбштандарт та Тотенкопф були виключно з німців, черепа яких обміряли штангенциркулем))