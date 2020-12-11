Міжнародний кримінальний суд у Гаазі прийняв позов України проти РФ за військові злочини в окупованих Донбасі і Криму, - Кулеба

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі прийняв рішення про початок офіційного розслідування за позовом України щодо військових злочинів і злочинів проти людяності на сході України і в Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"У 2015 Україна звернулася до Міжнародного кримінального суду в Гаазі щодо військових злочинів і злочинів проти людяності на сході України і в Криму. Прокурори вивчили документи і сьогодні оголосили історичне рішення: є всі підстави для початку офіційного розслідування", - написав Кулеба.

Міністр підкреслив, що міжнародне правосуддя не швидке, але невідворотне.

"Настане день, коли російські злочинці обов'язково постануть перед судом", - додав він.

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